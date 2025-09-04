Cà phê, gạo.. được giá, xuất khẩu nông sản của Việt Nam tự tin đạt trên 65 tỷ USD năm 2025

Sáng 4/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về sản xuất, kinh doanh 8 tháng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 và 4 tháng cuối năm 2025.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản (NLTS) tháng 8 năm 2025 ước đạt 5,71 tỷ USD, giảm 3% so với tháng 8 năm 2024.

Lũy kế 8 tháng năm 2025 đạt 45,37 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản đạt 24,42 tỷ USD, tăng 13,8%; giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 410,7 triệu USD, tăng 24,5%; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 7,03 tỷ USD, tăng 11,5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 11,9 tỷ USD, tăng 6,6%; giá trị xuất khẩu đầu vào sản xuất đạt 1,6 tỷ USD, tăng 30,4%; giá trị xuất khẩu muối đạt 7,1 triệu USD, tăng 2 lần.

3 thị trường xuất khẩu NLTS lớn nhất của Việt Nam là Mỹ chiếm 20%, Trung Quốc 19%, Nhật Bản 7%.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu tại họp báo thường kỳ. Ảnh: Trọng Tùng

Trong các mặt hàng xuất khẩu, cà phê, gạo đạt kết quả tích cực. Theo đó, khối lượng xuất khẩu cà phê tháng 8 ước đạt 95 nghìn tấn với giá trị đạt 429 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu cà phê 8 tháng đầu năm 2025 đạt 1,2 triệu tấn và 6,42 tỷ USD, tăng 8,7% về khối lượng và tăng 59,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Giá cà phê xuất khẩu bình quân 8 tháng ước đạt 5.580 USD/tấn, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm 2024. Đức, Italia và Tây Ban Nha là 3 thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 14,5%, 7,5% và 7,4%.

So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu cà phê 7 tháng đầu năm sang thị trường Đức tăng 2 lần, thị trường Italia tăng 51,5%, thị trường Tây Ban Nha tăng 60,8%. Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu cà phê tăng mạnh nhất ở thị trường Mêhicô với mức tăng 91,2 lần và tăng thấp nhất ở thị trường Trung Quốc với mức tăng 11,7%.

Đối với xuất khẩu gạo, khối lượng xuất khẩu tháng 8 năm ước đạt 770 nghìn tấn với giá trị đạt 344,1 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm đạt 6,3 triệu tấn và 3,17 tỷ USD, tăng 2,2% về khối lượng nhưng giảm 17,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm ước đạt 504,9 USD/tấn, giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo, Philippines là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 42,4%. Gana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 11,7% và 10,7%. So với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Philippines giảm 15,6%, thị trường Gana tăng 44,4%, thị trường Bờ Biển Ngà tăng 88,9%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Bangladesh với mức tăng 188,4 lần và giảm mạnh nhất ở thị trường Malaysia với mức giảm 54,4%.

Tháng 8/2025, trên thị trường gạo Châu Á, giá gạo xuất khẩu đồng loạt giảm. Giá gạo Ấn Độ chạm kể từ tháng 8.2022. Giá gạo Thái Lan giảmdo nhu cầu ảm đạm. Trước đó, gạo Việt Nam tăng giá do người mua tại Philippines tích trữ trước thời hạn tạm dừng nhập khẩu, sau đó quay đầu giảm trở lại.

Cụ thể, tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm giảm 16 USD/tấn xuống còn 354USD/tấn; gạo trắng 100% loại B giảm 16 USD/tấn xuống 364 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm mạnh 20 USD/tấn xuống chỉ còn 333 USD/tấn.

Trong khi đó, tại Việt Nam, gạo 5% ghi nhận xu thế tăng lên mức 395 USD/tấn - mức cao nhất trên thị trường vào ngày 20/8, sau đó quay đầu giảm, hiện ở mức 389 USD/tấn; gạo 25% tấm tăng lên 371 USD/tấn, hiện tại giảm xuống 367 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng lên 339 USD/tấn, hiện tại giảm còn 333 USD/tấn; gạo thơm thượng hạng Jasmine tăng lên 561 USD/tấn, hiện tại giảm còn 545 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm giảm 2 USD/tấn xuống 376 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm 2 USD/tấn xuống 360 USD/tấn; gạo đồ 5 tấm Stxd giảm 11 USD/tấn xuống còn 364 USD/tấn. Tại Pakistan, với gạo 5% tấm giảm mạnh 17 USD/tấn xuống còn 353 USD/tấn; gạo 25% tấm giảm 14 USD/tấn xuống 335 USD/tấn; gạo 100% tấm Stxd giảm 10 USD/tấn xuống 307 USD/tấn.

Tính bình quân tháng 8/2025, mặt hàng gạo xuất khẩu chủ chốt 5% tấm của Thái Lan giảm 17 USD/tấn, Việt Nam giảm 12 USD/tấn, Pakistan giảm mạnh 26 USD/tấn so với giá bình quân tháng 7/2025.

Liên quan đến xuất khẩu gạo, ông Lê Bá Anh - Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường cho biết, sắc lệnh số 93 của Tổng thống Philippines về đình chỉ nhập khẩu 60 ngày mục đích để bảo vệ mùa vụ thu hoạch của Philippines trong khoảng thời gian này. Ngày 1/9, Bộ Công Thương đã có công văn nêu giải pháp đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu gạo mua trữ để ổn định giá cả nguyên liệu gạo xuất khẩu trong thời gian tới.

"Đối với sắc lệnh 93 của Tổng thống Philippines mặc dù đình chỉ 60 ngày nhưng trong đó có yêu cầu Bộ Nông nghiệp Philippines 30 ngày sau đánh giá lại tình hình và có thể rút ngắn lệnh đình chỉ này", ông Bá Anh cho biết.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và sự thay đổi về chính sách thương mại, tuy nhiên, ngành vẫn duy trì ổn định sản xuất. Đặc biệt, xuất khẩu tiếp đà tăng trưởng và đang tiến gần mục tiêu 65 tỷ USD.

“Từ nay đến cuối năm, chỉ có thuỷ sản xuất khẩu sang Mỹ là có thể bị ảnh hưởng từ chính sách thuế đối ứng. Nếu không có biến động lớn thì ngành nông nghiệp chắc chắn sẽ đạt, thậm chí vượt mục tiêu xuất khẩu 65 tỷ USD nông sản trong năm 2025…” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp căn cơ, dài hạn. Trong đó, hoàn thiện thể chế là ưu tiên trước nhất để bảo đảm ổn định sản xuất, duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu nông sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường cho nông sản Việt, nhất là các thị trường còn giàu tiềm năng như Halal, liên minh châu Âu (EU)… Đồng thời, xây dựng kịch bản, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với chính sách thương mại thay đổi, nhất là chính sách thuế đối ứng để duy trì thị trường Mỹ.