Thức ăn chủ yếu của loài "cá tiến vua" này là các loại động vật thủy sinh như rong, rêu, tôm, cua,...

Cá bỗng có tốc độ sinh trưởng khá chậm, phải mất khoảng 1 năm thì cá mới có trọng lượng khoảng 0,5-0,7kg, nuôi từ 3-4 năm thì đạt trọng lượng khoảng 3-4kg, nuôi từ 5-7 năm thì đạt trọng lượng lên đến 5-7kg.

Cá bỗng có thịt rất chắc, thơm ngon và lành tính, không hề có mùi tanh, có giá trị dinh dưỡng cao. Thịt cá chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất,... rất tốt cho sức khỏe.

Cá bỗng có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon như nộm, gỏi, nướng, canh chua,... Tuy nhiên, món gỏi cá bỗng là món ăn được nhiều người yêu thích nhất.

Gỏi cá bỗng được chế biến từ thịt cá bỗng tươi sống, kết hợp với các loại rau thơm, gia vị như lá chanh, húng láng, riềng, gừng, nước cốt chanh,... tạo nên món ăn có hương vị thơm ngon, chua cay, mặn ngọt hài hòa, khiến bất cứ ai đã một lần thưởng thức cũng khó lòng quên được.

Cách làm Gỏi cá Bỗng sông Lô trên vùng đất Tuyên Quang

Chọn nguyên liệu

Để làm gỏi cá bỗng Sông Lô, cần chọn những con cá bỗng có trọng lượng từ 2,5 - 3kg, thời gian nuôi khoảng 1,5 - 2 năm. Lúc này, thịt cá sẽ chắc và thơm ngon nhất.

Cách chế biến

Cá bỗng sau khi mua về sẽ được làm sạch, lọc lấy phần thịt và xương. Phần thịt cá sẽ được ngâm trong nước quả tai chua để khử tanh và làm thịt cá trắng hơn.

Điểm đặc biệt của món gỏi cá bỗng Sông Lô đó là không dùng thính gạo mà sẽ lấy nguyên phần xương cá sẽ được băm nhỏ, rang vàng, tán mịn rồi trộn đều với lạc rang giã. Đây là phần bột mịn vàng dùng để lăn cá trước khi ăn.

Món Gỏi cá bỗng Sông Lô sẽ được ăn kèm với nước chấm "chẻo". Sau khi phi lê cá, những phần thừa và xương cá sẽ được băm nhỏ, rang lên, phi thơm cùng hành tỏi và các gia vị khác.

Những nguyên liệu này được nấu theo "công thức bí truyền" để tạo nên thứ nước sốt sánh mịn thơm ngon, hương vị vô cùng hấp dẫn, gọi là "chẻo".

Khi thưởng thức món gỏi cá bỗng sẽ ăn kèm cùng với các loại gia vị và các loại rau rừng như sung, sấu hoặc là vón vén…

Cách thưởng thức gỏi cá Bỗng sông Lô Tuyên Quang

Gỏi cá bỗng Sông Lô được ăn theo cách sau: Người ăn sẽ gắp lát cá thái mỏng đã được trộn thính đặt bên trong phễu lá, múc chẻo rưới lên, khéo léo cuộn chặt tay để nước chẻo không bị chảy ra ngoài.

Cắn miếng gỏi cuốn, thực khách sẽ cảm nhận ngay vị ngọt mát của cá, bùi thơm của thính, chút đậm đà béo ngậy của chẻo, hương thơm rau rừng quyện với cay nồng của tiêu, ớt… thấm sâu nơi đầu lưỡi tạo nên một hương vị khó quên.

Đĩa gỏi cá Bỗng sông Lô trên vùng đất Tuyên Quang.

Một mâm gỏi cá Bỗng sông Lô gồm cả các loại gia vị, thức chấm, rau thơm, rau gia vị đi kèm.

Địa chỉ thưởng thức món gỏi cá Bỗng sông Lô

Nhà Hàng Dũng Cá Sông Lô: Tổ 2, Tuyên Quang

Nhà Hàng Bến Sông Xưa: số 5 Chiến Thắng Sông Lô, phường Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang

Nhà hàng Tràng An: Đường Phạm Văn Đồng, Tổ 4, TP Tuyên Quang



Với sự hòa quyện của những nguyên liệu tự nhiên và tinh hoa trong nghệ thuật chế biến, gỏi cá Bỗng sông Lô chắc chắn sẽ là món ăn không thể bỏ qua đối với những tín đồ ẩm thực.

Vì vậy nếu có cơ hội ghé thăm vùng đất Tuyên Quang, đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm hương vị tuyệt vời của gỏi cá bỗng sông Lô bạn nhé!

