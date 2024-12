Các hãng ô tô chạy đua giảm giá cuối năm, thị trường xe cũ sôi động

Trước đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 1/9 đến 30/11/2024, đã tạo cú hích mạnh mẽ cho thị trường ô tô Việt Nam. Trong tháng 9/2024, doanh số bán hàng của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) đạt 36.585 xe, tăng 44,3% so với tháng 8. Đến tháng 10/2024, con số này tiếp tục tăng lên 38.761 xe, mức cao nhất kể từ đầu năm.

Đáng chú ý, các mẫu xe lắp ráp trong nước hưởng lợi lớn từ chính sách này, với doanh số tăng 62% trong tháng 9 và 8% trong tháng 10. Sau khi chính sách kết thúc vào ngày 1/12/2024, dự báo thị trường sẽ đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nguy cơ giảm doanh số và áp lực cạnh tranh từ xe nhập khẩu.

Nhiều hãng xe tung ưu đãi hút khách

Đứng trước tình hình này, nhiều hãng xe và đại lý tiếp tục triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm kích cầu tiêu dùng.

Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng xe BMW.

Chia sẻ với PV Dân Viêt, đại diện hãng Thaco cho biết, nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm sôi động dịp cuối năm, Thaco Auto triển khai chương trình ưu đãi dành cho các dòng xe BMW, với tổng giá trị lên đến hơn 300 triệu đồng trong tháng 12.

Cụ thể, hai mẫu xe nhập khẩu BMW 430i Gran Coupe và BMW 530i M Sport nhận được mức ưu đãi cao nhất, tương đương 100% phí trước bạ. Như vậy, khách hàng mua xe BMW 430i Gran Coupe có giá bán từ 2,629 tỷ đồng sẽ được ưu đãi 280 triệu. Tương tự, đối với BMW 530i M Sport giá từ 2,759 tỷ đồng sẽ được ưu đãi đến 295 triệu đồng.

Đối với các mẫu xe nhập khẩu khác của BMW như BMW X4, BMW X6, BMW X7 và BMW Z4 nhận được mức ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Trong đó, nổi bật nhất là mẫu SAV đầu bảng BMW X7 xDrive40i Pure Excellence có giá bán từ 6,369 tỷ đồng, được ưu đãi đến 318 triệu.

Bên cạnh đó, các mẫu xe BMW lắp ráp trong nước như BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW X3 và BMW X5, dù không còn hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ từ Chính phủ, nhưng vẫn nhận được chương trình ưu đãi về giá bán tương đương 50% lệ phí trước bạ từ THACO AUTO.

Hai mẫu xe điện BMW iX3 và BMW i4 cũng được ưu đãi hấp dẫn lên đến 10% giá trị xe. BMW iX3 có giá bán 3,539 tỷ đồng được ưu đãi đến 350 triệu, BMW i4 có giá 3,799 tỷ đồng được ưu đãi đến 380 triệu.

Trong khi đó, Toyota cho biết, hãng đã có hàng loạt ưu đãi các mẫu xe cho người dùng. Trong đó, Toyota Veloz Cross và Avanza Premio nhận ưu đãi 100% lệ phí trước bạ và hỗ trợ lãi suất vay từ 6,49%/năm, với mức giảm giá từ 56 đến 66 triệu đồng tùy phiên bản. Toyota Vios ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương 23-27 triệu đồng. Toyota Yaris Cross và Corolla Cross ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, với mức giảm từ 32,5 đến 41 triệu đồng tùy phiên bản.

Ford Territory giảm giá niêm yết 40 triệu đồng.

Ford cũng tung chương trình cho một số dòng xe "hot". Ford Territory giảm giá niêm yết 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Ford Explorer giảm 100 triệu đồng, giá bán còn 1,999 tỷ đồng. Ford Ranger ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ, quy đổi tiền mặt từ hơn 21 đến 39 triệu đồng tùy phiên bản.

Với Mitsubishi, dù mẫu xe Xpander bán rất chạy nhưng vẫn được kích cầu khi ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu, camera lùi hoặc camera toàn cảnh, tổng giá trị ưu đãi từ 45 đến 76 triệu đồng. Trong khi Mitsubishi Xforce trừ phiên bản GLX, các phiên bản còn lại được tặng phiếu nhiên liệu trị giá từ 10 đến 25 triệu đồng.

Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton ưu đãi 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 10 triệu đồng, tổng giá trị ưu đãi từ 30 đến 38 triệu đồng tùy phiên bản. Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 CVT được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh, tổng giá trị ưu đãi 72 triệu đồng.

Honda cũng không đứng ngoài cuộc đua. Mẫu xe Accord giảm giá trực tiếp 250 triệu đồng. Honda City ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 25-28 triệu đồng. Honda CR-V ưu đãi 50% lệ phí trước bạ (trừ bản hybrid) và tặng kèm phụ kiện, tổng giá trị giảm giá hơn 100 triệu đồng. Honda BR-V ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giảm chi phí lăn bánh khoảng 35 triệu đồng.

Các hãng xe sang như Mercedes-Benz, Audi cũng triển khai các chương trình giảm giá sâu để đẩy hàng tồn kho, với mức giảm giá đáng kể nhằm thu hút khách hàng trong dịp cuối năm.

Thị trường xe cũ sôi động

Theo khảo sát của PV Dân Việt, các mẫu xe cũ tầm giá hơn 500 triệu đồng, thu hút nhiều khách hàng nhờ giá cả hợp lý và đa dạng mẫu mã.

Nhu cầu mua xe cũ tăng cao, với các mẫu xe gầm cao và xe lướt dưới 3 năm tuổi được ưa chuộng. Giá xe cũ cũng có xu hướng tăng từ 5-10% so với năm trước, do nguồn cung hạn chế và nhu cầu mua sắm tăng cao. Thị trường cũng chứng kiến sự gia nhập của các "ông lớn" như THACO Auto và VinFast, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo sự an tâm cho người mua xe cũ.

Mitsubishi Xpander là một trong những mẫu xe cũ được săn đón.

Anh Đại Dương, chủ một salon xe cũ trên đường Nguyễn Chánh chia sẻ: "Những mẫu xe lướt Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn được người dùng tìm mua nhiều nhất, đặc biệt trong tầm giá 500 triệu đồng. Những mẫu xe này có chi phí vận hành hợp lý, độ bền bỉ cao, phụ tùng thay thế sẵn, và kể cả giá trị bán lại cũng cao".

Theo anh Dương, một số mẫu xe đa dụng như Mitsubishi Xpander vẫn luôn có khách "đặt hàng". Ở phân khúc sedan B hoặc C, Hyundai Accent, Elantra hay Mazda 2-3, Honda City cũng rất được săn đón. Trong thời điểm cuối năm, salon của anh cũng tăng cường nhập để phục vụ nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên anh Dương cũng khuyến cáo người mua nên tìm hiểu kĩ khi xuống tiền mua xe cũ: "Mua xe cũ giúp người dùng tiết kiệm được khoản chi phí tương đối nhưng kiểm tra kĩ về chất lượng, pháp lý, lịch sử rõ ràng là điều cần chú ý".

"Với sự thông thái của người mua, họ luôn chấp nhận bỏ ra chi phí cao hơn để tìm được chiếc xe cũ ưng ý. Biên độ lợi nhuận dựa theo từng phân khúc nhưng sự minh bạch là điều khách hàng lựa chọn", anh Dương nhấn mạnh.