1. Hồ Trị An do Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai trực tiếp quản lý có tổng diện tích trên 32.000 hécta với 76 đảo lớn nhỏ và là nơi mang lại nguồn sinh kế cho hàng ngàn hộ dân sinh sống ở khu vực hồ Trị An từ nhiều năm nay. Ảnh: Quang Huy.

Công việc đánh bắt thủy sản trên hồ Trị An (thuộc các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán, Thống Nhất và Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cũ) rất cực nhọc.

Ngư dân đánh bắt các loại cá, tôm trên hồ Trị An phải dãi nắng, dầm mưa ngoài khơi và phải ngâm mình hàng giờ dưới dòng nước lạnh.

Đặc biệt là vào mùa mưa, ngoài lòng hồ Trị An thường xảy ra sóng to, gió lớn khiến việc đánh bắt gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Thế nhưng, nhiều ngư dân sinh sống trên lòng hồ Trị An vẫn chọn để bám trụ mưu sinh vì nghề này đã giúp cho họ có công ăn, việc làm ổn định, cuộc sống đảm bảo.

2. Ngày mới, các xuồng ghe của ngư dân lần lượt ra khơi, hướng tìm luồng tôm, cá để đánh bắt. Ảnh: An Nhơn.

3. Nghề đánh bắt thủy sản vất vả vì ngư dân phải thức khuya, dậy sớm mưu sinh. Ảnh: An Nhơn.

4. Dù vất vả nhưng nhiều ngư dân vẫn bám trụ và chọn nghề đánh bắt thủy sản vì nghề này đã giúp cho họ có việc làm ổn định. Ảnh: An Nhơn.

5. Những sọt cá tươi ngon được bắt lên từ hồ Trị An. Ảnh: An Nhơn.

6. Thủy sản hồ Trị An được các chủ vựa hoặc thương lái trực tiếp thu mua tại chỗ rồi đưa đi tiêu thụ tại các chợ trong và ngoài tỉnh. Ảnh: An Nhơn.

7. Tranh thủ những ngày nghỉ hè, trẻ em làng bè ở hồ Trị An đi mò cua, bắt ốc ven bờ hồ để phụ giúp gia đình. Ảnh: Quang Huy.

8. Ngoài đánh bắt thủy sản ở lòng hồ Trị An, nhiều ngư dân còn tranh thủ làm thêm một số nghề phụ (đan lợp tép, đan lưới, nuôi cá…) để tăng thu nhập cho gia đình. Ảnh: An Nhơn.

9. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ ngư dân của cơ quan chức năng quản lý hồ Trị An (tỉnh Đồng Nai) đã giúp bà con nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật và tình trạng sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt thủy sản ngày càng giảm đáng kể. Ảnh: An Nhơn

Theo: Báo Đồng Nai