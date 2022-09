Cận cảnh máy bay giá rẻ dành cho nông nghiệp tại Hà Nội

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không 6 tháng đầu năm 2022 đón 23,3 triệu lượt khách, tăng hơn 74,2% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% cùng kỳ năm 2019. Trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.

Các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác 60 đường bay nội địa. Lượng hành khách thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt 40,7 triệu lượt khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thể lượng cung ứng nội địa và quốc tế của Việt Nam đạt hơn 6,5 triệu ghế, đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á sau Indonesia.