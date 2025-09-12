Cận cảnh "núi" thủy tinh, bãi xe, nhà xưởng trái phép tại phường Phú Diễn

Clip "núi" thủy tinh, bãi xe, nhà xưởng trái phép tại phường Phú Diễn. Clip: Ngọc Hải

Ghi nhận của phóng viên ngày 10/9/2025, khu đất nông nghiệp dọc ngõ 193 đường Phú Diễn và tuyến đường sắt ga Phú Diễn đã hoàn toàn biến dạng. Các nhà xưởng tạm bợ, bãi xe hoạt động công khai. Nổi cộm là bãi thủy tinh vỡ chất cao như núi, nằm chênh vênh ngay sát đường ray.

Ông Nguyễn Văn Nam, một người dân địa phương, cho biết: "Dân chúng tôi đã kiến nghị lên phường nhiều lần nhưng tình trạng không được giải quyết, bãi thủy tinh ngày càng phình to, đe dọa trực tiếp đến an toàn và sức khỏe của chúng tôi".

Trước thực trạng, phóng viên Dân Việt đã làm việc với lãnh đạo UBND phường Phú Diễn, đặt câu hỏi về nguồn gốc và quy hoạch khu đất. Tuy nhiên Chủ tịch UBND phường vẫn chưa có câu trả lời. Tại buổi làm việc với phóng viên còn có sự tham dự của Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Phú Diễn và lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Tại đây, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng cũng thông tin thêm về khu đất trên hiện đang nằm trong quy hoạch ga Phú Diễn. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, cũng đã yêu cầu Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiểm tra, rà soát theo phản ánh.



Ngày 11/9, sau khi kiểm tra hiện trường và lập biên bản, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường xác nhận bãi thủy tinh rộng khoảng 800m², nằm trên đất nông nghiệp và tồn tại nhiều năm. Khi được hỏi về hồ sơ pháp lý liên quan, vị cán bộ này giải thích do có nhiều tài liệu từ chính quyền trước để lại nên "chưa tìm thấy".



Khu vực đất nông nghiệp này đang bị sử dụng sai mục đích, trở thành bãi trông giữ ô tô, kho xưởng và điểm tập kết vật liệu.

Đặc biệt, “núi” thủy tinh khổng lồ tồn tại suốt nhiều năm, ngày càng mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Văn Nam (phường Phú Diễn, Hà Nội) bức xúc: “Chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng tình trạng không hề được xử lý triệt để. Bãi thủy tinh ngày càng lớn, nguy cơ gây tai nạn và ảnh hưởng sức khỏe người dân”.

Theo ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, khu đất nông nghiệp nằm sát ngõ 193 đường Phú Diễn (Hà Nội), chạy dọc tuyến đường sắt ga Phú Diễn.

Tại đây, tồn tại nhiều nhà xưởng, bãi đỗ xe, bãi tập kết vật liệu.

Đặc biệt, có hai bãi chứa vụn thủy tinh tái chế, trong đó một bãi rộng gần 1.000 m², cao tương đương tòa nhà ba tầng; bãi còn lại có quy mô bằng khoảng một nửa.

Tất cả nằm ngay sát đường ray tàu hỏa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.

Khu vực này đang khá nhếch nhác, lộn xộn.

Ngày 11/9, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã trực tiếp xuống hiện trường, xác minh và lập biên bản bãi tập kết thuỷ tinh. Theo cán bộ này, bãi thủy tinh có diện tích khoảng 800 m², cao khoảng 3 m, nằm trên đất nông nghiệp và tồn tại từ nhiều năm trước.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, một số máy móc đang hoạt động.

Một số nhà tạm, nhà xưởng được dựng lên trên phần đất nông nghiệp trên địa bàn phường Phú Diễn.

Các bãi vật liệu xây dựng cũng mọc lên trên phần đất thuộc quy hoạch nhà ga Phú Diễn.

Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước là liên tục và kế thừa. Việc không quản lý, lưu trữ và truy xuất được hồ sơ địa chính là một thiếu sót nghiêm trọng trong công tác quản lý nhà nước, và trách nhiệm này thuộc về chính quyền đương nhiệm. Lý do "chưa tìm thấy" không thể là căn cứ để trì hoãn việc xử lý các vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.



Và thực trạng hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị "xẻ thịt", môi trường và an toàn bị đe dọa trong nhiều năm đặt ra một câu hỏi lớn: Đây là sự lúng túng, yếu kém trong năng lực quản lý hay là sự buông lỏng?