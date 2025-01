Cận Tết Nguyên đán, chuối xanh giá 500.000 đồng/nải, tiểu thương nói "còn không có mà bán"

Ngày 26/1 (tức 27/12 âm lịch), ghi nhận của Dân Việt, tại một số chợ ở Hà Nội, giá chuối xanh đang tăng cao đột biến và gấp nhiều lần năm trước khiến không ít người mua "giật mình".

Mâm ngũ quả thường được sắp trên ban thờ người Việt trong dịp Tết Nguyên đán, với mong muốn một năm mới tốt lành. Tại các tỉnh miền Bắc, chuối là loại không thể thiếu khi bày biện mâm ngũ quả. Theo chia sẻ của người dân, giá chuối xanh năm nay đã tăng gấp đôi so với mọi năm.

Chị Tú Quyên (Hoàng Mai, Hà Nội) chọn mua một nải chuối 26 quả (chẵn quả), giá 250.000 đồng tại chợ dân sinh gần nhà sáng 27 tháng Chạp. Mức này gấp khoảng 2,5 lần so với năm ngoái. "Năm ngoái, chuối xanh cận Tết đắt nhất cũng chỉ hơn 100.000 đồng một nải", chị nói.

Khảo sát một số chợ dân sinh ở Hoàng Mai, Thanh Trì, Cầu Giấy, chuối xanh được bán với giá 130.000 đồng tới 500.000 đồng mỗi nải, tùy thuộc vào dáng, màu sắc và số quả chẵn, lẻ. Các nải có số quả lẻ, giá cao hơn hẳn, từ 350.000 - 500.000 đồng/nải.

Tại một quầy trong chợ tạm trên phố Trần Thủ Độ (Hoàng Mai), nải chuối loại 29 quả mập đều, thuôn dài được người bán rao giá 500.000 đồng. "Cửa hàng chỉ có 3 nải quả lẻ, mã đều đẹp như tranh, cũng không có nhiều để bán", chủ quầy nói.

Anh Công, chủ cửa hàng bán hoa quả chuối ở Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, do nguồn cung năm nay thiếu hụt đã đẩy giá chuối xanh bày mâm ngũ quả thờ Tết năm nay lên mức đắt đỏ. "Chúng tôi muốn nhập về bán cũng không có để nhập, mỗi người chỉ lấy được một ít. Chất lượng chuối cũng không tốt như mọi năm nhưng giá bán lại cao hơn. Những nải chuối giá vài chục nghìn đồng như những năm trước gần như không có", anh Công nói. "Dù giá nửa triệu/nải đẹp cũng không có hàng mà bán", anh Công chia sẻ thêm.

Theo các tiểu thương, giá chuối xanh năm nay tăng cao là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi) hồi tháng 9/2024 khiến nguồn cung khan hiếm. Ảnh: Bình Minh

Theo những tiểu thương, chuối được nhập về chủ yếu từ các vùng gần Hà Nội như: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình... Do đó, chuối đều mới được cắt trong ngày hôm trước và ra chợ ngay trong hôm sau, đảm bảo chất lượng trưng bày trong dịp Tết.

"Hôm nay và ngày mai giá chuối có thể còn tiếp tục tăng do nhu cầu của người dân tăng cao trong khi nguồn cung ngày càng ít. Đây lại là loại quả không thể thiếu để bày trên ban thờ trong dịp Tết cổ truyền", một tiểu thương dự báo.

Lý giải về giá chuối xanh tăng cao dịp Tết năm nay, anh Công cho biết, tháng 9 năm 2024, do miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 3 (Yagi) và tình trạng ngập lụt khiến diện tích trồng chuối bị thu hẹp đáng kể. Điều nay, dẫn đến tình trang khan hiếm chuối dịp cuối năm.

Anh Nguyễn Việt Hà, một người trồng chuối ở Phú Thọ chia sẻ: “Gia đình tôi có khoảng 11ha diện tích trồng chuối, tuy nhiên, sau trận bão, phần lớn cây đã bị gãy đổ, lũ cuốn trôi, mất trắng toàn bộ vườn”. Việc nguồn cung giảm mạnh đã đẩy giá chuối xanh lên mức cao kỷ lục.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, thương lái tỉnh Nam Định cho biết, nhiều năm nay chuyên thu mua chuối của người dân ở tỉnh Hưng Yên. Do được chăm sóc tốt nên cây chuối cho buồng to, mẫu mã đẹp, được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, từ sau cơn bão số 3 (Yagi), không có chuyến hàng nào xuất đi tại đây mặc dù giá chuối tăng trung bình 30 – 40% so với trước bão số 3, ở mức 200.000 – 350.000 đồng/buồng. "Thời điểm cận Tết, tôi gọi điện liên hệ đến nhiều nhà vườn nhưng ai cũng nói chưa thể khôi phục được diện tích trồng chuối và cần ít nhất một năm nữa mới khôi phục lại sản xuất bình thường", chị Hạnh nói.