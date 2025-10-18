Cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm ở Tây Ninh, Đồng Tháp

Khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm

Việc xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm buộc xã Hưng Điền huy động lực lượng giúp dân cắt lúa chạy lũ. Ảnh: T.Đ

Ngày 18/10/2025, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh đã phát bản tin cảnh báo về khả năng xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm trong thời hạn dự báo, như khả năng xuất hiện hiện tượng ngập, úng trong đô thị tại thành phố khi mưa lớn.

Theo đó, khả năng sẽ tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội: Biên độ mực nước dao động lớn khả năng xảy ra các hiện tượng sạt lở bờ sông, kênh, rạch, ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội tại địa phương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh, mực nước đỉnh triều cao nhất trên các sông và kênh rạch các xã của tỉnh lên theo triều cường cuối tháng 8 đầu tháng 9. Khu vực Đồng Tháp Mười mực nước tiếp tục lên do nước đổ về, mưa tại chỗ. Mực nước chân triều thấp nhất trên các sông và kênh rạch trong tỉnh có xu thế lên theo triều.

Lưu vực sông Bến Đá: Mực nước có xu thế lên trong 24h tới.

Việc xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm buộc người dân phải làm đê bao chống lũ. Ảnh: T.Đ

Theo bà Trương Thị Hương, xã Hưng Điền, Tây Ninh, mực nước ở Đồng Tháp Mười sau những ngày lên nhanh do nước lũ đổ về kết hợp triều cường, mưa đang có xu hướng lên chậm lại.

Cùng với đó, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cũng phát cảnh báo, mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười của tỉnh đang dao động ở mức đỉnh cao nhất năm, xấp xỉ báo động 3.

Theo đó, mực nước tại khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh Đồng Tháp đang lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng 9 âm lịch. Hiện mực nước khu vực này xấp xỉ trên báo động 3, kết hợp trong vài ngày qua tại một số nơi trong tỉnh có mưa vừa, mưa to nên làm gia tăng mức độ ngập lụt tại các xã, như: Trường Xuân, Tháp Mười, Phương Thịnh, Phú Hựu, Lai Vung, Lấp Vò, An Hữu, Cái Bè và các phường Cai Lậy, Cao Lãnh, Sa Đéc, Mỹ Tho…

Việc xuất hiện các hiện tượng thủy văn nguy hiểm khiến nhiều trà lúa ở Đồng Tháp Mười ngập nước. Ảnh: T.Đ

Mực nước thực đo cao nhất tính đến 7 giờ ngày 17/10/2025 tại một số trạm trên sông Tiền như sau: Cao Lãnh 2,43 m, cao hơn BĐ3 0,13 m; Mỹ Tho 1,66 m, cao hơn BĐ3 0,06 m. Tại trạm Trường Xuân (trên sông Phước Xuyên) 2,45 m, thấp hơn BĐ3 0,05 m.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, lũ kết hợp triều cường làm cho mực nước khu vực nội đồng Tháp Mười; khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh ở mức cao. Trong khoảng 5 ngày tới, mực nước tại khu vực nội Đồng Tháp Mười lên chậm, mực nước khu vực phía Tây Nam và cuối nguồn của tỉnh tiếp tục lên theo triều và ở mức cao hơn báo động 3 từ 0,1 đến 0,3m.