Cấp tốc tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 ngư dân mất liên lạc giữa biển khơi

Tình hình khẩn cấp trên biển: Tàu cá Gia Lai mắc cạn ở Trường Sa, tàu khác mất tích cùng 8 ngư dân

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi, trong khi một tàu khác bị mắc cạn tại khu vực biển Trường Sa.

Mới đây, gia đình chủ tàu cá BĐ-97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đến Đồn Biên phòng Tam Quan Nam trình báo về việc tàu cá này bị mất liên lạc và đề nghị được hỗ trợ.

Tàu cá trên hành nghề lưới chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/9 với 8 lao động gồm 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên. Đến 20h13 ngày 27/9, khi đang ở vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Gia đình không thể liên lạc được với thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu.

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông báo và huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng ngày 29/9, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Khẩn trương tìm kiếm tàu cá Gia Lai với 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi.

Ở một diễn biến khác, rạng sáng cùng ngày 28/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về một tàu cá của tỉnh bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa.

Tàu gặp nạn là tàu BĐ-96732 TS do ông Ngô Trãi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu hành nghề lưới vây ánh sáng, xuất bến ngày 8/9 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Đến sáng 29/9, tàu này vẫn đang trong trạng thái mắc cạn nhưng đã liên lạc được với một tàu cá gần đó đến hỗ trợ lai dắt. Theo dự kiến, đêm 29/9, khi thủy triều lên cao, tàu này sẽ lai dắt tàu cá gặp nạn ra khỏi bãi cạn. Hiện toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu có sức khỏe ổn định.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đã có 11 hộ dân ở thôn Phú Thọ và Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc đã bị sóng biển đánh vỡ nhiều xuồng, thuyền thúng và cuốn trôi nhiều tấm lưới đánh cá, thiệt hại ước tính 125 triệu đồng.