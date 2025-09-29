Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Bão số 10 (Bualoi)
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà nông
Thứ hai, ngày 29/09/2025 15:56 GMT+7

Cấp tốc tìm kiếm tàu cá Gia Lai cùng 8 ngư dân mất liên lạc giữa biển khơi

+ aA -
Quy Nhơn Thứ hai, ngày 29/09/2025 15:56 GMT+7
Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm một tàu cá của ngư dân địa phương với 8 thuyền viên mất liên lạc ngoài khơi cách Quy Nhơn khoảng 147 hải lý. Trong khi đó, một tàu cá khác của tỉnh cũng đang mắc cạn tại khu vực đá ngầm Trường Sa, khiến tình hình trên biển trở nên đáng lo ngại giữa thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão số 10.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tình hình khẩn cấp trên biển: Tàu cá Gia Lai mắc cạn ở Trường Sa, tàu khác mất tích cùng 8 ngư dân

Ngày 29/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, một tàu cá của tỉnh với 8 ngư dân đã mất liên lạc khi đang hoạt động ngoài khơi, trong khi một tàu khác bị mắc cạn tại khu vực biển Trường Sa.

Mới đây, gia đình chủ tàu cá BĐ-97258 TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã đến Đồn Biên phòng Tam Quan Nam trình báo về việc tàu cá này bị mất liên lạc và đề nghị được hỗ trợ.

Tàu cá trên hành nghề lưới chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa vào ngày 12/9 với 8 lao động gồm 1 thuyền trưởng và 7 thuyền viên. Đến 20h13 ngày 27/9, khi đang ở vùng biển cách Đông Nam Quy Nhơn khoảng 147 hải lý thì thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, tàu cá mất liên lạc với gia đình. Gia đình không thể liên lạc được với thuyền trưởng và các thuyền viên trên tàu.

Sau khi nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã thông báo và huy động 4 tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu cá mất liên lạc để hỗ trợ tìm kiếm. Đến sáng ngày 29/9, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa liên lạc được với tàu cá này.

Khẩn trương tìm kiếm tàu cá Gia Lai với 8 ngư dân mất liên lạc ngoài khơi.

Ở một diễn biến khác, rạng sáng cùng ngày 28/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng nhận được tin báo từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV về một tàu cá của tỉnh bị mắc cạn tại khu vực đá ngầm ở cụm đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa.

Tàu gặp nạn là tàu BĐ-96732 TS do ông Ngô Trãi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. Tàu hành nghề lưới vây ánh sáng, xuất bến ngày 8/9 tại Trạm Kiểm soát biên phòng Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa.

Đến sáng 29/9, tàu này vẫn đang trong trạng thái mắc cạn nhưng đã liên lạc được với một tàu cá gần đó đến hỗ trợ lai dắt. Theo dự kiến, đêm 29/9, khi thủy triều lên cao, tàu này sẽ lai dắt tàu cá gặp nạn ra khỏi bãi cạn. Hiện toàn bộ 11 thuyền viên trên tàu có sức khỏe ổn định.

Do ảnh hưởng của bão số 10, đã có 11 hộ dân ở thôn Phú Thọ và Phú Hòa, xã Phù Mỹ Bắc đã bị sóng biển đánh vỡ nhiều xuồng, thuyền thúng và cuốn trôi nhiều tấm lưới đánh cá, thiệt hại ước tính 125 triệu đồng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Những cây cầu của chương trình Cầu Nông thôn chính là cầu nối cho người dân ở các vùng biên giới, không chỉ về đường làm ăn, mà còn là cầu nối của hạnh phúc, tình cảm và những giá trị đạo đức. Chương trình đã góp phần cải thiện đời sống của người dân, giúp nhiều vùng quê đạt tiêu chuẩn nông thôn mới...

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Nhà nông
Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) di chuyển lệch phía Bắc, Hà Tĩnh, Nghệ An chịu ảnh hưởng trực tiếp và mạnh nhất

Đọc thêm

Chuyến bay thẳng từ Moscow, Nga đưa 365 du khách đến Khánh Hòa
Xã hội

Chuyến bay thẳng từ Moscow, Nga đưa 365 du khách đến Khánh Hòa

Xã hội

Chuyến bay RA 73850 của hãng hàng không quốc tế Nordwind đưa khách từ sân bay Moscow đến sân bay quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa.

Đã kỷ luật 8 cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong hơn 2 tháng qua
Tin tức

Đã kỷ luật 8 cán bộ cấp cao diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong hơn 2 tháng qua

Tin tức

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 8 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; nâng tổng số bị xử lý kỷ luật từ đầu năm 2025 đến nay 19 trường hợp cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Loại rau dân dã được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, giúp bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, xào đơn giản cũng ngon
Gia đình

Loại rau dân dã được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, giúp bảo vệ mắt, dưỡng dạ dày, xào đơn giản cũng ngon

Gia đình

Đây là loại rau dân dã phổ biến nhất ở đồng ruộng Việt Nam. Trước đây, chỉ người nghèo mới ăn, giờ nhà hàng cao cấp cũng bán, được nhiều người yêu thích.

Vị Giáo sư đưa trường học hạnh phúc vào Việt Nam qua đời ở tuổi 74: 'Cuộc đời thầy là món quà lớn lao cho giáo dục'
Xã hội

Vị Giáo sư đưa trường học hạnh phúc vào Việt Nam qua đời ở tuổi 74: "Cuộc đời thầy là món quà lớn lao cho giáo dục"

Xã hội

GS.TS Hà Vĩnh Thọ, một tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực giáo dục và phát triển hạnh phúc, người tiên phong đưa khái niệm “trường học hạnh phúc” vào Việt Nam đã qua đời ở tuổi 75, để lại niềm tiếc nuối cho nhiều thế hệ học trò và những người làm giáo dục.

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như 'ngôi sao'
Xã hội

Học sinh lớp 10 trường chuyên đình đám ở Hà Nội ngỡ ngàng vì được chào đón như "ngôi sao"

Xã hội

Mỗi học sinh lớp 10 đến trường được hàng trăm anh chị khóa trên đứng sẵn cổng trường chào đón, chăm sóc, quan tâm và truyền năng lượng..., xóa tan mọi e dè, khoảng cách.

Bão số 10 quét qua, 'rừng' cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị
Media

Bão số 10 quét qua, "rừng" cột điện gãy đổ la liệt ở Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị

Media

Bão số 10 đã để lại hậu quả nặng nề tại Hà Tĩnh và khu vực phía Bắc Quảng Trị, đặc biệt là đối với hệ thống lưới điện. Tại Hà Tĩnh, hàng loạt cột điện cao thế đã gãy đổ la liệt trên Quốc lộ 1, gây mất điện toàn tỉnh và tê liệt giao thông nghiêm trọng. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố để đảm bảo an toàn và sớm ổn định lại đời sống người dân.

BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”
Văn hóa - Giải trí

BTV Sơn Lâm: “Tại sao tôi phải cố vượt qua 'cái bóng' của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc?”

Văn hóa - Giải trí

BTV Sơn Lâm cho rằng, anh không cố gắng phải vượt qua "cái bóng" mà Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã tạo nên khi dẫn "Vua tiếng Việt" 4 mùa trước.

'Nghẹt thở' giây phút lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị
Bạn đọc

"Nghẹt thở" giây phút lực lượng cứu hộ gặp nạn khi tìm 9 thuyền viên ở Quảng Trị

Bạn đọc

Trong khi toàn tỉnh Quảng Trị đang "oằn mình" khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi) và dốc toàn lực tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích, thì một thành viên của đội cứu hộ không may gặn nạn. Bằng tinh thần đồng đội và sự quả cảm, các chiến sĩ đã nhanh chóng ứng cứu, đưa người bị nạn vào bờ an toàn và tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm các thuyền viên giữa dòng nước lũ.

Video chủ tịch tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do bão số 10
Video

Video chủ tịch tỉnh Quảng Trị trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do bão số 10

Video

Ngày 29/9, toàn bộ lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang "căng mình" để tìm kiếm 9 thuyền viên bị mất tích trong đêm. Vụ việc xảy ra khi hai tàu cá bị bão đánh đứt neo trôi dạt. Công tác cứu nạn đang diễn ra vô cùng khẩn trương với sự tham gia của nhiều lực lượng, với hy vọng tìm thấy các nạn nhân.

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga
Thế giới

Tướng Mỹ xác nhận ông Trump cho phép đòn tấn công tầm xa của Ukraine sâu vào lãnh thổ Nga

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho phép Ukraine thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Nga, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine, tướng Keith Kellogg, cho biết. Tuy nhiên ông Trump vẫn chưa chấp thuận việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích 4 ngày khi đi bắt tổ ong đã tử vong trong rừng
Tin tức

Người đàn ông ở Đà Nẵng mất tích 4 ngày khi đi bắt tổ ong đã tử vong trong rừng
5

Tin tức

Ông N. M. T. (60 tuổi, trú xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng) mất tích khi đi tìm bắt tổ ong đã được tìm thấy, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Người đàn ông gần 80 tuổi vẫn đau đáu giữ lửa nghề kim hoàn gia truyền 5 đời giữa lòng phố cổ Hà Nội
Bạn đọc

Người đàn ông gần 80 tuổi vẫn đau đáu giữ lửa nghề kim hoàn gia truyền 5 đời giữa lòng phố cổ Hà Nội

Bạn đọc

Ông Nguyễn Chí Thành (76 tuổi) đã dành cả đời gắn bó với nghề kim hoàn thủ công giữa lòng phố cổ Hà Nội. Suốt bao năm qua, điều khiến ông luôn canh cánh bên lòng là làm sao giữ cho nghề gia truyền đã trải qua 5 thế hệ trong gia đình không bị mai một giữa nhịp sống hiện đại.

Nông dân thế hệ mới TP.HCM cần được hỗ trợ vốn để làm ăn lớn, phát triển cộng đồng địa phương
Chuyển động Sài Gòn

Nông dân thế hệ mới TP.HCM cần được hỗ trợ vốn để làm ăn lớn, phát triển cộng đồng địa phương

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều nông dân tại TP.HCM mong muốn được hỗ trợ vốn với lãi suất ưu đãi để làm ăn. Việc được tiếp vốn đúng lúc giúp họ có thể “làm ăn lớn”, phát triển mô hình hiện đại, làm giàu cho bản thân và phát triển cộng đồng địa phương.

V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh
Chuyển động Sài Gòn

V-Green và Viettel Post hợp tác triển khai hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin và tủ giao nhận thông minh

Chuyển động Sài Gòn

Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green và Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông và logistics. Hai bên sẽ tối ưu mạng lưới của nhau để mở rộng hạ tầng trạm sạc, tủ đổi pin cho V-Green và hệ thống tủ giao nhận thông minh cho Viettel Post tại hàng nghìn điểm trên toàn quốc.

Vùng đất cổ, 'thung lũng trường thọ' ở Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ có cái hang động 250 triệu năm, la liệt cây cổ thụ
Nhà nông

Vùng đất cổ, "thung lũng trường thọ" ở Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ có cái hang động 250 triệu năm, la liệt cây cổ thụ

Nhà nông

Giữa đại ngàn trùng điệp của xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, xã Vân Sơn thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), nơi được mệnh danh là “thung lũng trường thọ”, ẩn mình một tuyệt tác của tạo hóa là một hang động đá vôi mang tên Động Nam Sơn.

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch
Chuyển động Sài Gòn

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông đổ xăng lên người rồi tự thiêu tại một căn nhà trên địa bàn xã.

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong 'Bà đừng buồn con'
Văn hóa - Giải trí

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng lần đầu đóng phim, đảm nhận vai chính trong "Bà đừng buồn con"

Văn hóa - Giải trí

Con trai Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực lần đầu đóng phim điện ảnh, được vào ngay vai chính phim "Bà đừng buồn con" của đạo diễn Hoàng Nam.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: 'Hãy biến cơ chế đặc thù thành lợi thế cho TP.HCM'
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: "Hãy biến cơ chế đặc thù thành lợi thế cho TP.HCM"

Chuyển động Sài Gòn

Tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM đã biểu quyết thông qua hàng loạt Nghị quyết quan trọng, mang tính quyết định cho sự phát triển của TP.HCM sau sáp nhập. Đồng thời, liên quan đến quyền và lợi ích của hàng triệu người dân TP.HCM

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ
Nhà nông

Sau Trung Quốc, Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ

Nhà nông

8 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cá rô phi (trong đó bao gồm cả cá diêu hồng) đạt hơn 63 triệu USD, tăng 174% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá rô phi Việt Nam, chiếm đến 62% tỷ trọng trong tổng giá trị cá rô phi Việt Nam xuất khẩu sang các thị trường.

Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh
Doanh nghiệp

Bật mí món Việt xuất hiện trong sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh

Doanh nghiệp

Trong không gian sang trọng của sự kiện đón tàu Hải quân Hoàng gia Anh tại TP.HCM, nhiều khách quốc tế bày tỏ sự ấn tượng và thích thú khi lần đầu trải nghiệm những ly kem, sữa chua hay trà kombucha mát lành từ Vinamilk.

Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý gia tăng: Chuyên gia khuyên 'giai đoạn vàng' để can thiệp
Xã hội

Trẻ rối loạn tăng động giảm chú ý gia tăng: Chuyên gia khuyên "giai đoạn vàng" để can thiệp

Xã hội

Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) đang trở thành một vấn đề sức khỏe tâm thần đáng lo ngại ở trẻ em trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Tỷ lệ trẻ mắc ADHD ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều thách thức cho bản thân trẻ, gia đình và toàn xã hội. Nếu không có biện pháp can thiệp sớm, những trẻ này sẽ là gánh nặng với gia đình và xã hội.

Sacombank tiếp tục ghi danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025
Kinh tế

Sacombank tiếp tục ghi danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025

Kinh tế

Sacombank vừa được Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư ghi danh trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam (TOP50) năm 2025, xếp hạng 14, tăng 11 bậc so với năm 2024. Kết quả này khẳng định hiệu quả quản trị và năng lực tăng trưởng bền vững của Sacombank trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Nóng: Nước về hồ 10.566m3/s, Bộ trưởng NN&MT lệnh Giám đốc thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 20h00 tối nay
Nhà nông

Nóng: Nước về hồ 10.566m3/s, Bộ trưởng NN&MT lệnh Giám đốc thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào 20h00 tối nay

Nhà nông

Chiều 29/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào hồi 20h00 phút, ngày 29/9.

Thị trường bất động sản trung tâm Huế: Cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá
Doanh nghiệp

Thị trường bất động sản trung tâm Huế: Cần sản phẩm đẳng cấp để bứt phá

Doanh nghiệp

Những năm gần đây, thị trường bất động sản tại trung tâm thành phố Huế chưa thực sự sôi động do sự thiếu hụt các sản phẩm hạng sang - vốn là động lực nâng tầm giá trị của thị trường.

Logistics và kho bãi: “Nam châm” hút nhà đầu tư dù đường đi vẫn gập ghềnh
Kinh tế

Logistics và kho bãi: “Nam châm” hút nhà đầu tư dù đường đi vẫn gập ghềnh

Kinh tế

Lĩnh vực logistics và kho bãi tại Đông Nam Bộ, gồm TP.HCM mở rộng, Đồng Nai và Tây Ninh, là thỏi “nam châm” hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhờ lợi thế hạ tầng, cảng biển và nhu cầu chuỗi cung ứng tăng mạnh. Tuy nhiên, ngành logistics Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau “tuýt còi” Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái
Xã hội

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau “tuýt còi” Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Khái

Xã hội

Sở GDĐT tỉnh Cà Mau vừa có công văn hỏa tốc số 4244/SGDĐT-TCCB về chấn chỉnh việc rà soát, sắp xếp giáo viên tại Trường THPT Nguyễn Việt Khái, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

Công an Hải Phòng triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên đường Bùi Viện
Pháp luật

Công an Hải Phòng triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên đường Bùi Viện

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Kiến An (Hải Phòng) đã triệu tập 10 đối tượng gây rối trật tự Công cộng trên tuyến đường Bùi Viện vào đêm 21/9/2025.

Vị Phó bảng người Nghệ An nào được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị Phó bảng người Nghệ An nào được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời làm Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh?

Đông Tây - Kim Cổ

Từng giữ chức Thị lang, Tham tri, Tuần vũ triều nhà Nguyễn, Tổng đốc Nghệ An thuộc chính phủ Trần Trọng Kim, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ông trở thành Bộ trưởng không bộ phụ trách 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh.

Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ
Điểm nóng

Hàng trăm tướng lĩnh Mỹ bị triệu tập họp khẩn cấp, ông Trump sẽ phát biểu bất ngờ

Điểm nóng

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có bài phát biểu tại cuộc họp các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao vào thứ Ba ngày 30/ 9, do Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth triệu tập khẩn cấp.

Hà Nội bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình
Tin tức

Hà Nội bổ sung hơn 1.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình

Tin tức

HĐND TP Hà Nội đã đồng ý tăng tổng mức đầu tư dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng (GPMB) tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về thủ đô Hà Nội từ 6.420 tỷ đồng lên 7.457 tỷ đồng, tăng 1.036 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

1

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

2

Đàn cá quý hiếm "khổng lồ", có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

Đàn cá quý hiếm 'khổng lồ', có con nặng 30kg giữa dòng sông Hậu, một ông nông dân An Giang chăm bẵm như nuôi con mọn

3

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

4

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

5

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà