Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã trở thành một hướng đi tất yếu, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và cải thiện thu nhập cho người dân các xã vùng cao tỉnh Tuyên Quang.

Nông thôn mới Hải Phòng sau sáp nhập-tiến độ công trình, dự án nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm

Từ việc lựa chọn những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo.

Những nông dân dám nghĩ, dám làm

Là người con của đồng bào dân tộc Bố Y, dân tộc thiểu số rất ít người, thôn Nậm Lương, xã Quản Bạ, những năm trước, cái nghèo bủa vây gia đình anh Sân Ngọc Huy.

Nhận thấy khí hậu trong thôn mát mẻ, nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ, thích hợp để trồng dưa chuột và cà chua, năm 2022, anh hướng dẫn, động viên bà con trong thôn đăng ký trồng và thu mua sản phẩm cho các hộ đã đăng ký.

Trong năm đó, đã có 37 hộ thực hiện liên kết trồng cà chua, dưa chuột, cho thu nhập khoảng 1 tỷ đồng.

Đến năm 2023, anh bắt đầu liên kết với các hộ dân để hình thành vùng trồng dưa chuột, cà chua sạch. Đồng thời, đứng ra cung ứng toàn bộ giống và thu mua cho bà con.

2 tháng sau sáp nhập tỉnh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh vừa có mô hình quan trọng liên quan đến thủ tục hành chính

2 năm nay, gia đình anh Vàng Mí Say, thôn Há Súng, xã Đồng Văn đã khấm khá hơn nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cây sâm khoai.

Anh Say chia sẻ: “Trước đây bà con trong vùng chủ yếu trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế thấp, thậm chí có vụ không đủ ăn.

Dưới sự định hướng của cấp ủy, chính quyền, tôi và 19 hộ dân trong thôn đã chuyển sang trồng cây sâm khoai.

Sâm khoai là giống cây trồng mới, dễ chăm, phù hợp khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương.

Cây sâm khoai mang lại giá trị thu nhập cao gấp 4 lần so với trồng ngô đang giúp nông dân xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang có thu nhập tốt hơn. Trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, xã Đồng Văn thuộc huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đây là các danh nhân Việt Nam quê Thái Bình được các địa phương trong nước lập đền thờ phụng, có Thái sư, Trạng nguyên

Vụ khoai sâm vừa qua được mùa, củ khoai sâm to, mã đẹp, giá bán khoai sâm cũng cao hơn so với năm trước. Vì vậy với hơn 500 m2 đất trồng sâm khoai năm nay gia đình tôi thu về gần 30 triệu đồng, gấp 4 lần so với trồng ngô”.

Thu nhập ổn định, bền vững

Xã Phù Lưu, tỉnh Tuyên Quang nổi tiếng là vùng chuyên canh sản xuất cam sành. Tuy nhiên, sau nhiều năm khai thác, một số diện tích cam sành đã già cỗi, năng suất thấp. Trước thực tế đó, nhiều hộ trồng cam ở Phù Lưu đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tăng thu nhập.

Gia đình anh Nông Quốc Doanh, thôn Mường là một trong những hộ tiên phong. Năm 2019, anh Doanh đã quyết định chuyển đổi 12 ha đất của gia đình sang trồng mít Thái.

Sau hơn 3 năm trồng và chăm sóc, vườn mít Thái 12ha của gia đình anh Doanh đã cho thu hoạch và mang lại thu nhập ổn định.

Trồng cây ra quả ngon, nuôi con vật lạ mắt ở trang trại đẹp như phim, trai "mắt kiếng" khiến cả làng phục lăn

Anh Doanh chia sẻ: “So với cây cam, cây mít Thái dễ trồng, dễ chăm sóc. Khi cây mít Thái được 3 năm tuổi trở lên, trung bình mỗi cây có thể cho năng suất 70 kg quả/năm.

Với diện tích trồng hiện nay sẽ dự kiến cho thu hoạch từ 45 - 50 tấn quả, trừ hết chi phí thu lãi khoảng 300 triệu đồng, giúp gia đình có thu nhập ổn định và bền vững”.

Thôn Séo Lủng B, xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang có 72 hộ, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Là địa phương có thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các loại rau ôn đới.

Người dân thôn Séo Lủng B đã phát huy thế mạnh, thực hiện chuyển đổi đất kém hiệu quả để trồng các vùng rau bắp cải chuyên canh, bắp cải trái vụ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm.

Đến nay, toàn thôn có trên 30 hộ trồng rau bắp cải với tổng diện tích trên 20 ha, chiếm 50% diện tích rau bắp cải toàn xã, thu nhập bình quân trên 40 triệu đồng/ha.

Biến ruộng sâu trũng thành trang trại nuôi cá, trai Hải Phòng tự trả lương 25 triệu/tháng

Đồng chí Giàng Nỏ Pó, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Séo Lủng B cho biết: Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng ngô sang trồng bắp cải, mỗi năm người dân thu hoạch được 3 vụ, bán tại các chợ và xuất đi các tỉnh. Với giá bán khoảng 3.000 đồng/kg, bình quân mỗi hộ thu được khoảng 30 triệu đồng/vụ, 1 năm thu được gần 100 triệu đồng.

Những năm qua, tại một số xã vùng cao của tỉnh đã triển khai kế hoạch về chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Có thể thấy, việc lựa chọn cây trồng phù hợp, hiệu quả đã mở ra một trang mới cho người nông dân các xã vùng cao trong tỉnh Tuyên Quang.

Theo: Báo Tuyên Quang