Từ niềm đam mê hoa lan-loài hoa quý tộc…

Vốn yêu hoa lan từ nhỏ nên học hết phổ thông, anh Tùng không tiếp tục theo đuổi con chữ mà tìm đến hoa nhằm tạo sự nghiệp cho riêng mình.

Đến nay, anh có kinh nghiệm 10 năm trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan. Lúc đầu chỉ trồng làm cảnh nhưng sau đó, nhận thấy hoa lan có giá trị kinh tế, được nhiều người yêu thích nên anh quyết định khởi nghiệp trồng lan.

Những ngày đầu mới trồng lan, anh gặp không ít khó khăn do chưa nắm vững kỹ thuật, lan bị nhiễm bệnh.

Thế nhưng, anh không bỏ cuộc, chịu khó học tập kinh nghiệm, 2 năm sau, anh “điều khiển” cho lan ra hoa theo yêu cầu người chơi.

Hiện nay, với diện tích 4.500m2, anh trồng trên 100.000 chậu lan theo kiểu cuốn chiếu nên cho thu hoạch liên tục trong năm.

Vườn hoa lan Dendro-một giống hoa lan xuất xứ từ Thái Lan của anh Tùng cho thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm. Vườn lan Dendro của anh Tùng ở ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành).

“Để lan Dendro cho hoa đẹp, người trồng phải hiểu được đặc điểm của loài này. Do đó, trước khi trồng, cần thiết kế vườn sao cho thích hợp” - anh Tùng chia sẻ.

Vườn lan của anh được xây dựng bằng giàn để treo hoa (cách đất từ 1,5-2m), trên được bố trí lưới che mát (loại lưới có độ che nắng 50%). Theo anh Tùng, khâu chăm sóc rất quan trọng.

Mỗi ngày, người trồng tưới 1 lần cho cây, tránh nước bị nhiễm phèn vì sẽ sinh ra rong rêu, làm cây chậm phát triển.

Đặc biệt, trước khi “ép” lan ra hoa, phải nuôi dưỡng cây cho khỏe bằng cách bón phân đầy đủ và hợp lý.

Anh Tùng chia sẻ: “Ở giai đoạn cây con, chủ yếu bón phân NPK 20-20-20, mỗi tuần 1 lần; đồng thời, quan sát để phòng trừ nấm bệnh gây hại.

Giai đoạn cây trưởng thành thì bón phân NPK 10-50-10, mỗi tuần 1 lần và lưu ý phòng trừ nấm bệnh. Sau 6 tháng chăm sóc, người trồng có thể kích thích lan ra hoa để cung ứng cho thị trường”.

Trở thành tỷ phú Long An nhờ thành công với mô hình trồng lan Dendro

Anh Tùng trồng giống lan Dendro nhập từ Thái Lan, trung bình 9.000 đồng/chậu. Sau 6 tháng chăm sóc, anh bán 35.000 đồng/chậu lan thường.

Riêng những loại Dendro nắng, chớp, đột biến,... bán với giá 500.000 đồng/chậu. Mỗi ngày, anh cung ứng ngoài thị trường dao động từ 800-1.000 chậu, riêng vào dịp Tết Nguyên đán thì tăng gấp đôi.

Cùng với bán chậu, anh còn bán hoa với giá từ 800-1.000 đồng/hoa. Bởi, loài lan Dendro còn có đặc điểm ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, lâu tàn, mỗi cành 10-12 hoa.

Mỗi năm, anh Tùng cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu lan Dendro, với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu

Để có vườn lan đẹp, anh còn tự mình lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Anh Tùng cho biết, thị trường tiêu thụ lan của anh khắp cả nước, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM.

Ngoài việc khách hàng đến tại vườn lan thu mua, anh còn giao hàng tận nơi với giá sỉ. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, vườn lan mang lại nguồn thu nhập cho anh gần 1 tỉ đồng.

“Mô hình trồng lan Dendro của anh Tùng hiện là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Long Trạch” - cán bộ Khuyến nông xã Long Trạch - Nguyễn Duy Thiện thông tin.

Hiện nay, không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Tùng còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, anh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, an sinh xã hội ở địa phương. Anh xứng đáng là tấm gương sáng về phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn noi theo.