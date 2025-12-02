Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
"Nỗi buồn chiến tranh" được vinh danh và những tranh cãi
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:37 GMT+7

"Cây tỷ đồng" tuôn hoa như suối chảy, cản chả kịp, vườn đẹp như phim ở Long An, vô rồi đâu muốn ra ngay

Phong Nhã Thứ ba, ngày 02/12/2025 15:37 GMT+7
Với diện tích 4.500 mét vuông trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan, mỗi năm, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng, ngụ ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành) cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu; trừ chi phí, anh lãi gần tỷ đồng/năm.
Từ niềm đam mê hoa lan-loài hoa quý tộc…

Vốn yêu hoa lan từ nhỏ nên học hết phổ thông, anh Tùng không tiếp tục theo đuổi con chữ mà tìm đến hoa nhằm tạo sự nghiệp cho riêng mình.

Năm 1995, "cãi" lại cả xóm, âm thầm trồng "cây nhà giàu", nay ông nông dân Vĩnh Long là tỷ phú

Đến nay, anh có kinh nghiệm 10 năm trồng lan Dendro-một loài hoa lan xuất xứ từ Thái Lan. Lúc đầu chỉ trồng làm cảnh nhưng sau đó, nhận thấy hoa lan có giá trị kinh tế, được nhiều người yêu thích nên anh quyết định khởi nghiệp trồng lan.

Những ngày đầu mới trồng lan, anh gặp không ít khó khăn do chưa nắm vững kỹ thuật, lan bị nhiễm bệnh.

Thế nhưng, anh không bỏ cuộc, chịu khó học tập kinh nghiệm, 2 năm sau, anh “điều khiển” cho lan ra hoa theo yêu cầu người chơi.

Hiện nay, với diện tích 4.500m2, anh trồng trên 100.000 chậu lan theo kiểu cuốn chiếu nên cho thu hoạch liên tục trong năm.

Vườn hoa lan Dendro-một giống hoa lan xuất xứ từ Thái Lan của anh Tùng cho thu nhập gần tỷ đồng mỗi năm. Vườn lan Dendro của anh Tùng ở ấp Minh Thiện, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (thời điểm trước sắp xếp, bỏ cấp huyện, sáp nhập, hợp nhất tỉnh/thành).

Một dòng thác có Ồ Ồ ở Quảng Nam nay là Đà Nẵng, dài 7km, dân trong vùng có tập tục thờ con hổ trắng

“Để lan Dendro cho hoa đẹp, người trồng phải hiểu được đặc điểm của loài này. Do đó, trước khi trồng, cần thiết kế vườn sao cho thích hợp” - anh Tùng chia sẻ.

Vườn lan của anh được xây dựng bằng giàn để treo hoa (cách đất từ 1,5-2m), trên được bố trí lưới che mát (loại lưới có độ che nắng 50%). Theo anh Tùng, khâu chăm sóc rất quan trọng.

Mỗi ngày, người trồng tưới 1 lần cho cây, tránh nước bị nhiễm phèn vì sẽ sinh ra rong rêu, làm cây chậm phát triển.

Đặc biệt, trước khi “ép” lan ra hoa, phải nuôi dưỡng cây cho khỏe bằng cách bón phân đầy đủ và hợp lý.

Anh Tùng chia sẻ: “Ở giai đoạn cây con, chủ yếu bón phân NPK 20-20-20, mỗi tuần 1 lần; đồng thời, quan sát để phòng trừ nấm bệnh gây hại.

Giai đoạn cây trưởng thành thì bón phân NPK 10-50-10, mỗi tuần 1 lần và lưu ý phòng trừ nấm bệnh. Sau 6 tháng chăm sóc, người trồng có thể kích thích lan ra hoa để cung ứng cho thị trường”.

"Lúa tiến vua" trồng thành công ở xã này của Thanh Hóa là giống lúa gì mà tốt bời bời, 10 bông đều tăm tắp, hạt căng mẩy

Trở thành tỷ phú Long An nhờ thành công với mô hình trồng lan Dendro

Anh Tùng trồng giống lan Dendro nhập từ Thái Lan, trung bình 9.000 đồng/chậu. Sau 6 tháng chăm sóc, anh bán 35.000 đồng/chậu lan thường.

Riêng những loại Dendro nắng, chớp, đột biến,... bán với giá 500.000 đồng/chậu. Mỗi ngày, anh cung ứng ngoài thị trường dao động từ 800-1.000 chậu, riêng vào dịp Tết Nguyên đán thì tăng gấp đôi.

Cùng với bán chậu, anh còn bán hoa với giá từ 800-1.000 đồng/hoa. Bởi, loài lan Dendro còn có đặc điểm ra hoa quanh năm, màu sắc đẹp, lâu tàn, mỗi cành 10-12 hoa.

Dính tí nước là thứ rau dại tên nghe mắc cười này tốt um, ăn ngon, bổ dưỡng, Philippines, Trung Quốc ví như "thần dược"

Mỗi năm, anh Tùng cung ứng cho thị trường trên 10.000 chậu lan Dendro, với giá dao động từ 35.000-500.000 đồng/chậu

Đây, loại cá "bơi nhắng nhít" hàng bầy ở rãnh mương, bị ngó lơ, xưa rẻ mạt, nay kho lạc nếm một con bé tí ngon bá cháy

Để có vườn lan đẹp, anh còn tự mình lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Anh Tùng cho biết, thị trường tiêu thụ lan của anh khắp cả nước, đặc biệt là ở Hà Nội và TPHCM.

Ngoài việc khách hàng đến tại vườn lan thu mua, anh còn giao hàng tận nơi với giá sỉ. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, vườn lan mang lại nguồn thu nhập cho anh gần 1 tỉ đồng.

“Mô hình trồng lan Dendro của anh Tùng hiện là một trong những mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao ở xã Long Trạch” - cán bộ Khuyến nông xã Long Trạch - Nguyễn Duy Thiện thông tin.

Hiện nay, không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Tùng còn tạo việc làm cho một số lao động địa phương, với mức thu nhập trung bình gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh làm kinh tế giỏi, anh còn nhiệt tình tham gia các hoạt động Đoàn, an sinh xã hội ở địa phương. Anh xứng đáng là tấm gương sáng về phát triển kinh tế cho thanh niên nông thôn noi theo.

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Một ông nông dân ở Ninh Bình 'liều' thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Một ông nông dân ở Ninh Bình "liều" thuê 5 mẫu đất, nuôi loài đặc sản, hễ đến tuổi sinh đẻ cản chả kịp, bán hút hàng

Hậu Giang: Nuôi loài cá ví như 'nhân sâm nước', đến tuổi sinh đẻ rõ lắm, ông nông dân này bán khắp ĐBSCL

Hậu Giang: Nuôi loài cá ví như "nhân sâm nước", đến tuổi sinh đẻ rõ lắm, ông nông dân này bán khắp ĐBSCL

Lạ đời, nuôi thứ vịt hoang dã bay như chim trời, đẻ cản chả kịp, ông nông dân Long An, bán 350.000 đồng/con

Lạ đời, nuôi thứ vịt hoang dã bay như chim trời, đẻ cản chả kịp, ông nông dân Long An, bán 350.000 đồng/con

Làm chuồng ngoài đồng cho con đặc sản bình dân đẻ la liệt ở một nơi của tỉnh Vĩnh Long

Làm chuồng ngoài đồng cho con đặc sản bình dân đẻ la liệt ở một nơi của tỉnh Vĩnh Long

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Theo bản tin lúa gạo mới nhất của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ghana - quốc gia đang nổi lên là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng năm 2025 sau khi Philippines tạm ngừng nhập khẩu gạo đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trong ngành lúa gạo.

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Nhà nông
Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Lộ diện 3 giống lúa "thần thánh" của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa

Nhà nông
Lộ diện 3 giống lúa 'thần thánh' của Việt Nam trồng ở Cuba mà đạt năng suất cao gấp 3 lần giống lúa bản địa

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông
Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'

Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên "thủy quái" hình thù kỳ dị

Nhà nông
Cá khổng lồ kích thước lớn, to như cột nhà bắt từ sông Đà Hòa Bình, trông thấy thốt lên 'thủy quái' hình thù kỳ dị

Tóm tắt tiểu thuyết 'Nỗi buồn chiến tranh' của Bảo Ninh
Văn hóa - Giải trí

Tóm tắt tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh

Văn hóa - Giải trí

“Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam đương đại gây tiếng vang lớn trên trường quốc tế và đồng thời dấy lên nhiều tranh cãi trong nước.

Bí mật bên trong 5 hộp “mật ong nghệ đen” khiến 3 thanh niên ở Huế vướng vòng lao lý
Pháp đình

Bí mật bên trong 5 hộp “mật ong nghệ đen” khiến 3 thanh niên ở Huế vướng vòng lao lý

Pháp đình

5 hộp “mật ong nghệ đen” thực chất chứa 100 gói ma túy tổng hợp, và 3 thanh niên ở Huế sa lưới.

Ông Lê Trí Thanh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ thành phố Đà Nẵng
Đại đoàn kết dân tộc

Ông Lê Trí Thanh được hiệp thương giữ chức Chủ tịch MTTQ thành phố Đà Nẵng

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 3/12, tại Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025–2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng đã thống nhất hiệp thương cử ông Lê Trí Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Loại quả gia vị “cay xè” không chỉ giúp món ăn ngon mà còn giàu dưỡng chất, giảm đau hiệu quả
Gia đình

Loại quả gia vị “cay xè” không chỉ giúp món ăn ngon mà còn giàu dưỡng chất, giảm đau hiệu quả

Gia đình

Loại quả có màu sắc bắt mắt, hương vị cay nồng cùng các thành phần vitamin và khoáng chất, là nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều món ăn.

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vùng bão lũ
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề xuất miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh vùng bão lũ

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị Chính phủ xem xét xây dựng một gói chính sách hỗ trợ, trong đó tập trung vào khoanh nợ, xóa nợ, ân hạn nợ và cho vay tín dụng phục hồi sản xuất với lãi suất 0%; miễn, giảm, hoàn thuế đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh tại vùng bão lũ.

Hà Nội yêu cầu chống chuyển giá trốn thuế, siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số
Tin tức

Hà Nội yêu cầu chống chuyển giá trốn thuế, siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số

Tin tức

Chính quyền Hà Nội yêu cầu cơ cấu lại nguồn thu bảo đảm tính bền vững; mở rộng cơ sở thu; chống thất thu, chuyển giá trốn thuế; gian lận thương mại; đặc biệt siết chặt các hoạt động thương mại trên nền tảng số, đôn đốc thu hồi nợ đọng, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm 'gắn kết chiến lược' Việt Nam-Lào
Thế giới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm nâng tầm "gắn kết chiến lược" Việt Nam-Lào

Thế giới

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, góp phần phát triển bền vững giữa hai quốc gia.

Đại biểu Phạm Văn Hoà: Ba bộ quản thực phẩm, khiến tình trạng 'đùn đẩy trách nhiệm', “cha chung không ai khóc”
Kinh tế

Đại biểu Phạm Văn Hoà: Ba bộ quản thực phẩm, khiến tình trạng "đùn đẩy trách nhiệm", “cha chung không ai khóc”

Kinh tế

Cho rằng, cả Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng quản lý an toàn thực phẩm khiến chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm, Đại biểu Phạm Văn Hoà đề nghị Chính phủ cần chấm dứt việc này và không để tình trạng “cha chung không ai khóc”.

Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại TP.HCM: Bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại TP.HCM: Bước ngoặt thúc đẩy chuyển đổi số và đầu tư bền vững

Chuyển động Sài Gòn

Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới (ICF Global Summit 2025) chính thức khai mạc trọng thể tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, TP.HCM hôm nay 3/12.

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng “nóng” áp lực hạ tầng
Kinh tế

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng “nóng” áp lực hạ tầng

Kinh tế

Sau sáp nhập địa giới, Đà Nẵng đang đối mặt áp lực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội gia tăng nhanh, buộc thành phố phải rà soát lại quy hoạch, kiểm soát chặt công trình cao tầng ven sông Hàn và ven biển nhằm bảo đảm cân bằng không gian đô thị.

Chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 65,62ha
Kinh tế

Chính thức phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu tái định cư dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 khoảng 65,62ha

Kinh tế

Ngày 3/12, UBND xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ), vừa phê duyệt điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500), khu tái định cư thuộc Dự án thành phần di dân tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Thông tin mới nhất về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Dự kiến năm học 2026-2027, việc tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM sẽ được thực hiện 100% bằng hình thức trực tuyến, chia làm 4 giai đoạn, kéo dài từ tháng 1 đến tháng 8.

TP.HCM đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành Bảng giá đất mới từ 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để ban hành Bảng giá đất mới từ 2026

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiến nghị Thường trực HĐND Thành phố chấp thuận áp dụng thủ tục rút gọn để xây dựng và ban hành Bảng giá đất lần đầu từ ngày 1/1/2026, nhằm kịp thời đảm bảo cơ sở pháp lý và phục vụ hiệu quả công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Loạt các trường bỏ khối C00 trong tuyển sinh 2026: Học sinh lo lắng, giáo viên nói 'không thể'
Xã hội

Loạt các trường bỏ khối C00 trong tuyển sinh 2026: Học sinh lo lắng, giáo viên nói "không thể"

Xã hội

Việc nhiều trường đại học dự kiến bỏ hoặc giảm mạnh tuyển sinh khối C00 từ năm 2026 khiến nhiều học sinh theo tổ hợp Văn, Lịch sử, Địa lý lo lắng. Không ít em cho biết đã chuẩn bị lộ trình từ lớp 10 và khó có thể chuyển sang tổ hợp khác khi thay đổi được công bố quá gấp.

Vụ 'nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số' tại TP.HCM, nhà trường khẳng định thiếu niên đã nghỉ học
Chuyển động Sài Gòn

Vụ "nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số" tại TP.HCM, nhà trường khẳng định thiếu niên đã nghỉ học

Chuyển động Sài Gòn

Thông tin mới nhất từ Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen, nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số gây xôn xao mạng xã hội hiện không còn là học sinh của nhà trường.

Các tài liệu bị rò rỉ phơi bày mạng lưới ảnh hưởng quyền lực mềm toàn cầu của Nga
Thế giới

Các tài liệu bị rò rỉ phơi bày mạng lưới ảnh hưởng quyền lực mềm toàn cầu của Nga

Thế giới

Tờ NVcủa Ukraine đã thu thập được các tài liệu tiết lộ mạng lưới gián điệp và gây ảnh hưởng toàn cầu rộng lớn của Nga, bằng chứng về nỗ lực của Điện Kremlin trong việc xây dựng một hệ sinh thái dân sự để định hình các câu chuyện quốc tế.

'Làn gió mới' trên rẻo cao Tuyên Quang: Khi chính sách thành điểm tựa thoát nghèo
Nhà nông

"Làn gió mới" trên rẻo cao Tuyên Quang: Khi chính sách thành điểm tựa thoát nghèo

Nhà nông

Nhìn lại chặng đường 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình -pv) tại Tuyên Quang, chúng ta thấy được một bức tranh sáng màu hơn, nơi chính sách đã thực sự trở thành "đòn bẩy" để bà con vươn lên làm chủ cuộc sống. Chương trình đã tạo sự chuyển biến thực chất trong từng bữa ăn, ngôi nhà và sinh kế của người dân.

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng chóng mặt chạm mốc 39 tỷ USD: Mạng 5G giữ vai trò ra sao?
Kinh tế

Kinh tế số Việt Nam tăng trưởng chóng mặt chạm mốc 39 tỷ USD: Mạng 5G giữ vai trò ra sao?

Kinh tế

Trong năm 2025, dự báo nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt tổng giá trị hàng hóa (GMV) 39 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước. Trong đó, 5G trở thành yếu tố then chốt của nền kinh tế số Việt Nam, là nền tảng kết nối mọi thứ từ thiết bị đeo hằng ngày đến máy móc công nghiệp, từ drone giao hàng đến robot hậu cần, giúp gia tăng năng suất, nâng cao tri thức và tối ưu chi phí.

'Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm'
Tin tức

"Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm"

Tin tức

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn gặp vướng mắc. Việc bố trí cán bộ chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy còn chậm; vẫn còn nội dung hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội chưa được ban hành.

Dính tí nước là thứ rau dại tên nghe mắc cười này tốt um, ăn ngon, bổ dưỡng, Philippines, Trung Quốc ví như 'thần dược'
Nhà nông

Dính tí nước là thứ rau dại tên nghe mắc cười này tốt um, ăn ngon, bổ dưỡng, Philippines, Trung Quốc ví như "thần dược"

Nhà nông

Rau càng cua mọc thành bụi ở ven ao, hồ, bờ ruộng, các dốc đá…những nơi có độ ẩm. Nhiều người coi loại rau càng cua là cỏ dại, rau dại mọc hoang nên chỉ lấy làm thức ăn cho lợn mà không biết rằng rau dại này ăn ngon, bổ dưỡng. Dân Philippines dùng àng cua đắp để điều trị ung nhọt, vết loét. Người Trung Quốc và Brazil dùng nước ép rau càng cua để trị bệnh viêm kết mạc.

Vinachem – Trụ cột kiến tạo nền nông nghiệp trong thời kỳ mới
Kinh tế

Vinachem – Trụ cột kiến tạo nền nông nghiệp trong thời kỳ mới

Kinh tế

Trong tiến trình phát triển nông nghiệp – nông thôn của Việt Nam nhiều thập kỷ qua, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm nguồn cung phân bón – yếu tố đầu vào then chốt quyết định năng suất cây trồng, thu nhập của nông dân và sự ổn định của kinh tế nông nghiệp. Không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt, Vinachem còn chủ động xây dựng chiến lược dài hạn nhằm củng cố nền nông nghiệp tự chủ, tự cường và bền vững, phù hợp định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty nhiều lần tái phạm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sông Vàng
Pháp luật

Bắt tạm giam Giám đốc công ty nhiều lần tái phạm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sông Vàng

Pháp luật

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã thi hành Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn và Lệnh bắt tạm giam đối với Văn Đức Quý (SN 1987, trú thôn Ban Mai, xã Sông Vàng) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

3 thần y có khả năng “cải tử hoàn sinh” trong kiếm hiệp Kim Dung gồm những ai?
Đông Tây - Kim Cổ

3 thần y có khả năng “cải tử hoàn sinh” trong kiếm hiệp Kim Dung gồm những ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong các bộ kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, xuất hiện không ít các vị thần y tài ba lỗi lạc, thậm chí có khả năng “cải tử hoàn sinh”.

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người
Tin tức

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Tin tức

Tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây, đẩy nhân loại vào một tình huống chưa từng có tiền lệ: phải nghĩ cách chung sống với một thực thể thông minh hơn chúng ta. Tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 02/12, các nhà khoa học VinFuture đã thảo luận nhiều “kế sách” hay.

Top 5 cơn bão mặt trời mạnh nhất tấn công Trái đất
Xã hội

Top 5 cơn bão mặt trời mạnh nhất tấn công Trái đất

Xã hội

Trong lịch sử quan sát thiên văn, các cơn bão Mặt Trời cực mạnh luôn là hiện tượng để lại dấu ấn sâu đậm vì mức độ tàn phá đối với hệ thống công nghệ và ảnh hưởng đến đời sống con người.

Người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt, suýt mất trắng
Xã hội

Người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt, suýt mất trắng

Xã hội

Một người đàn ông giấu 2 thỏi vàng trong hũ tương ớt rồi gửi sang tỉnh khác theo chỉ dẫn của nhóm lừa đảo để “đầu tư chứng khoán”, gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
Tin tức

Bộ Chính trị điều động ông Quản Minh Cường làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Tin tức

Sáng 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, theo đó, ông Quản Minh Cường được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy.

Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày
Nhà nông

Quần đảo đẹp mê ly cách TPHCM 250km, cộng thêm 2,5 tiếng đi tàu, cùng lúc có thể đón 1.200 khách du lịch/ngày

Nhà nông

Giữa trùng khơi phía Tây Nam của Tổ quốc, quần đảo Nam Du như lời mời gọi những người say mê vẻ đẹp nguyên sơ và thích khám phá. Chúng tôi đến đảo Nam Du (huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc đặc khu Kiên Hải, tỉnh An Giang) vào mùa biển lặng.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội
Tin tức

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng: Chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người vô tội

Tin tức

Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cho hay việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội.

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk
Tin tức

Phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk

Tin tức

Người dân phát hiện xe máy và cặp sách của nữ sinh lớp 11 mất tích ở Đắk Lắk gần bờ sông Krông Ana. Gia đình và chính quyền vẫn đang khẩn trương tìm kiếm

Châu Âu rúng động: Cựu Ngoại trưởng EU Federica Mogherini bị bắt giữ

Châu Âu rúng động: Cựu Ngoại trưởng EU Federica Mogherini bị bắt giữ

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: "Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi"

Thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang: 'Trở thành công dân Việt Nam và đại diện cho đất nước là giấc mơ lớn nhất của tôi'

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Quốc gia châu Phi nổi lên là thị trường mua gạo Việt Nam nhiều nhất đang đối mặt với cuộc khủng hoảng về lúa gạo

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 40 tấn gạo, nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam lại có một tuyên bố mới

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại