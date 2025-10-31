Chủ đề nóng

Con vật bé như nắm tay xuất xứ từ Thái Lan, nuôi thành công ở Nghệ An, đến tuổi đẻ là cản chả kịp, thu tiền cục

Thứ sáu, ngày 31/10/2025 19:03 GMT+7
Anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan. Anh kiên trì theo đuổi và nuôi chim bồ câu thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.
Nuôi chim bồ câu Titan xuất xứ từ Thái Lan hình thức nuôi thương phẩm không phải là mô hình mới, bởi những năm trước, mô hình này đã được nhiều người lựa chọn và xem đây là hướng đi chủ lực để phát triển kinh tế gia đình.

Tuy nhiên, do thị trường đầu ra bấp bênh, lợi nhuận không quá cao, theo thời gian không ít người đã bỏ cuộc giữa chừng để tìm hướng đi mới.

Thế nhưng với niềm đam mê khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai kiên trì theo đuổi và nuôi bồ câu Titan thành công, mang lại hiệu quả với thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng.

Giống chim bồ câu Titan Thái Lan nổi bật với khả năng sinh sản tốt và phát triển nhanh đang mang lại thu nhập tốt cho gia đình anh Bùi Văn Dương, thôn 10, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện).

Sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn khó khăn, đất đai bạc màu khó canh tác nên trước đây anh chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi bò, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao.

Sau nhiều lần tham khảo các nguồn thông tin trên mạng internet, cũng phải mất hơn 3 năm anh Dương mới tìm ra được hướng phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện, đó là nuôi chim bồ câu thương phẩm.

Giống chim bồ câu mà anh lựa chọn là bồ câu Titan- một giống chim có nguồn gốc xuất xứ từ Thái Lan, nổi bật với khả năng sinh sản tốt và phát triển nhanh.

Thức ăn của chim bồ câu Thái Lan như thức ăn của chim cu gáy, chim bồ câu ta, chủ yếu là ngũ cốc tự nhiên, cám, gạo, ngô, đậu...

Anh Dương chia sẻ, ngày đầu cũng gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, đầu ra sản phẩm chưa ổn định khiến anh đã có lúc nản lòng.

Anh tự động viên bản thân “có chí thì nên” rồi kiên trì với con đường mình đã chọn. Tích cực học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nuôi chim bồ câu, mô hình của anh dần ổn định.

Để chim bồ câu Titan phát triển tốt, điều quan trọng là phải có chuồng trại phù hợp. Chuồng nuôi phải khô ráo, thoáng mát, tránh phiền nhiễu từ mèo, chuột...

Mỗi quả trứng chim bồ câu đem vào lò ấp đều được anh Dương ghi ngày cẩn thận để tiện theo dõi.

Anh Dương đặc biệt chú trọng khâu vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh cho đàn chim bồ câu, thường xuyên khử trùng và theo dõi sát sao các biểu hiện bất thường để kịp thời xử lý.

Nhờ đó, đàn chim bồ câu Thái Lan luôn khỏe mạnh, tỷ lệ hao hụt thấp, hiệu quả kinh tế ngày càng rõ nét.

Chim bồ câu được nuôi chủ yếu bằng là ngũ cốc tự nhiên, cám, gạo, ngô, đậu, những loại thức ăn phổ thông, dễ kiếm, góp phần hạ giá thành chăn nuôi mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Hiện tại, anh Dương đang chăm sóc và phát triển đàn chim với quy mô lên tới 400 cặp bồ câu Titan.

Giá bán chim bồ câu Thái Lan làm chim giống hiện tại khoảng 300.000 đồng/cặp.

Giống bồ câu Titan có khả năng sinh sản rất đều và cao. Mỗi con bồ câu mái sau 4-5 tháng tuổi bắt đầu đẻ lứa đầu, mỗi lứa đẻ 2 trứng. '

Sau 10-15 ngày, chim mái sẽ sinh sản lứa tiếp theo. Mỗi năm một cặp có thể đẻ trên 25 lứa, trọng lượng chim ra ràng đạt 530-600 gam/con.

Để chủ động nguồn giống, anh Dương mua tủ ấp và học cách điều chỉnh nhiệt độ cho phù hợp.

Trung bình mỗi tháng, đàn chim của anh sinh sản khoảng 750 quả trứng, trong đó tỷ lệ ấp nở đạt tới 80%, một con số ấn tượng đối với mô hình nuôi bán công nghiệp hiện nay.

Trứng chim bồ câu Titan sau khi ấp 17-18 ngày sẽ nở thành chim non.

Giống chim bồ câu của Thái Lan này có khả năng thích ứng cao với điều kiện khí hậu ở nước ta, tỷ lệ nuôi sống đạt 94-99%.

Chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc, anh Dương cho biết thêm: “Chim non sau khi nở khoảng 25 ngày là có thể xuất bán làm chim thịt, còn nếu để làm giống thì sau khoảng 2 tháng là đạt chuẩn.”

Hiện tại, giá bán chim bồ câu giống vào khoảng 300.000 đồng/cặp, mang lại nguồn thu ổn định và khá cao cho gia đình anh Dương.

Không chỉ dừng lại ở mô hình chăn nuôi chim của gia đình, anh Dương còn có mong muốn mở rộng quy mô, chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim bồ câu Titan cho bà con trong vùng để cùng nhau phát triển.

“Nếu có đầu ra ổn định, mô hình nuôi chim này hoàn toàn có thể nhân rộng để giúp nhiều hộ dân cải thiện thu nhập,” anh nói thêm.

Nhận xét về mô hình kinh tế mới mẻ này, ông Nguyễn Yên Dũng- Chủ tịch Hội nông dân xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện), cho biết thêm: “Mặc dù chỉ mới đi vào chăn nuôi hơn 2 năm nay nhưng mô hình nuôi bồ câu Titan thương phẩm bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Hội sẽ nghiên cứu để khuyến khích bà con học tập, nhân rộng mô hình, đồng thời tìm hướng cho đầu ra của sản phẩm để giúp bà con yên tâm chăn nuôi”.

Mô hình nuôi chim bồ câu Titan của anh Vùi Văn Dương là một minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong phát triển kinh tế nông thôn. Đây cũng là gợi ý thiết thực cho những ai đang tìm kiếm hướng đi mới trong lĩnh vực chăn nuôi.

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Ngồi trò chuyện với chúng tôi nhưng thỉnh thoảng ông Đoàn Viết Thành, nông dân nuôi cá lồng ở xã Tiền Phong vẫn nhìn về phía đàn cá đặc sản là cá lăng, cá trắm đen to bằng bắp chuối trong lồng nuôi ở lòng hồ thủy điện Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới (trước sáp nhập, hồ Hòa Bình thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình) trước mặt đang tới kỳ xuất bán, không giấu được nụ cười mãn nguyện...

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nhà nông
Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Nhà nông
Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Nhà nông
Lâm Đồng: Một thanh niên hái trộm cà phê rồi giấu trong vườn, quay trở lại lấy thì bị bắt giữ

Một ông nông dân "liều ôm" ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, "bỏ túi" 600 triệu/năm

Nhà nông
Một ông nông dân 'liều ôm' ruộng bỏ hoang biến thành cánh đồng lúa rộng 50ha ở Hải Phòng, 'bỏ túi' 600 triệu/năm

