Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Thể thao
Thứ bảy, ngày 18/10/2025 18:10 GMT+7

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng

+ aA -
Minh Hoàng Thứ bảy, ngày 18/10/2025 18:10 GMT+7
Emerson Souza là tiền vệ trung tâm từng có thời gian khoác áo CLB nổi tiếng ở Bồ Đào Nha là Porto.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chân dung cựu sao Porto hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng

Emerson Souza sinh ngày 18/12/1997 tại Anchieta, Brazil. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Souza trưởng thành từ lò đào tạo CLB Rio Branco ở quê nhà Brazil. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Tháng 1/2018, Souza sang Bồ Đào Nha chơi bóng trong màu áo Porto. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Sau khi rời Porto năm hồi tháng 6/2019, Souza lần lượt đầu quân cho PSTC-PR, Operario VG, Bragantino-PA, CS Esportiva, Ferroviario, Londrina-PR, Sampaio-MA, Santa Cruz-PE, Sampaio-MA, Al-Naft SC, Concordia, Caxias-RS và Floriana. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Souza gia nhập SHB Đà Nẵng vào ngày 22/1/2025. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Souza còn có thể thi đấu trong vài trò tiền vệ phòng ngự. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Souza sở hữu chiều cao 1m85, cân nặng 79kg. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Souza được chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt định giá 100.000 euro. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
 Souza chưa từng khoác áo các cấp độ đội tuyển của Brazil. Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Ảnh: SHB Đà Nẵng.
Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Tham khảo thêm

Tin tối (15/10): LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA

Tin tối (15/10): LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Tin tối (9/10): HLV Harry Kewell hé lộ tham vọng cực lớn tại Hà Nội FC

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Tin tối (8/10): Hé lộ 3 chi tiết khiến Malaysia nhận án phạt từ FIFA

Tin tối (7/10): Quan chức Malaysia dính líu bê bối nhập tịch từ chức?

Tin tối (7/10): Quan chức Malaysia dính líu bê bối nhập tịch từ chức?

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Tin tối (6/10): Văn Toàn báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (21/10): Đoàn Văn Hậu báo tin vui cho CLB CAHN và ĐT Việt Nam

Đoàn Văn Hậu báo tin vui cho CLB CAHN và ĐT Việt Nam; HLV Mai Đức Chung tuyên bố không ngán Philippines, Myanmar; HLV Ishii chia tay ĐT Thái Lan; biệt thự của Messi có nguy cơ bị phá dỡ; Chloe Kelly “hút mắt” với váy hồng gợi cảm.

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

Thể thao
Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA

Thể thao
LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA

Trần Minh Vương ghi 6 bàn thắng, 3 kiến tạo/5 trận: HLV Kim Sang-sik không thể "ngó lơ"

Thể thao
Trần Minh Vương ghi 6 bàn thắng, 3 kiến tạo/5 trận: HLV Kim Sang-sik không thể 'ngó lơ'

Barcelona vs Olympiakos (23h45 ngày 21/10): Chủ nhà đại thắng?

Thể thao
Barcelona vs Olympiakos (23h45 ngày 21/10): Chủ nhà đại thắng?

Đọc thêm

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già
Gia đình

5 việc cần làm sau nghỉ hưu nếu bạn muốn có cuộc sống khỏe mạnh, an nhàn khi về già

Gia đình

Tuổi nghỉ hưu thông thường của mỗi người là khoảng từ 55 đến 65 tuổi. Trong 10 năm này là giai đoạn quan trọng của cuộc đời vì rất nhiều thay đổi có thể xảy ra.

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Đố kỵ tài năng của trạng nguyên Đào Sư Tích, hoàng đế nhà Minh viết 4 phong thư, nội dung là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Đào Sư Tích – vị Trạng nguyên cuối cùng của triều Trần – không chỉ nổi danh bởi học vấn uyên thâm, tài văn chương lỗi lạc, mà còn bởi khí tiết kiên trung, trí tuệ siêu quần, đặc biệt là tài đối đáp khiến cả triều đình Minh phải cúi đầu nể phục. Nhưng chính tài năng ấy lại khiến ông rơi vào bi kịch – bị hoàng đế nhà Minh đố kỵ, tìm cách sát hại trên đường về nước.

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN
Kinh tế

Thủ tướng giao 2 dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuật cho EVN và PVN

Kinh tế

Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 1, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) làm chủ đầu tư dự án điện hạt nhân 2

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?
Đông Tây - Kim Cổ

Bao Tự - Một trong “tứ đại yêu cơ” Trung Hoa, có thực sự khiến Tây Chu sụp đổ?

Đông Tây - Kim Cổ

Đằng sau câu chuyện “Phóng hỏa hí chư hầu” đầy tính huyền thoại ấy, Bao Tự không chỉ là một “hồng nhan họa thủy”, mà còn là biểu tượng cho thời kỳ vương quyền mục ruỗng, nơi mê sắc và ngu muội đã đẩy cả thiên hạ vào cảnh diệt vong.

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA
Thể thao

FPT Play tiếp tục giữ độc quyền bản quyền giải bóng rổ NBA

Thể thao

Từ mùa giải 2025/26 đến 2027/28, FPT Play tiếp tục là đơn vị giữ độc quyền bản quyền phát sóng Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA tại Việt Nam.

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025
Thể thao

Hơn 140 tài năng trẻ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2025

Thể thao

Ngày 22-10, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam – Swing for young talents Vietnam 2025 đã tổ chức họp báo thông tin về giải đấu.

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư
Kinh tế

Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười: Nếu hết năm 2025 không làm xong Quốc lộ 28B sẽ đề nghị thay chủ đầu tư

Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho rằng Quốc lộ 28B là con đường động lực, quyết định thành bại của Lâm Đồng trong năm tới, nếu đến 31/12/2025 không xong, tỉnh sẽ đề nghị thay chủ đầu tư.

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản
Pháp luật

Hải Phòng: Một phó giám đốc Công ty bị khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) – Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam, phó giám đốc Công ty CP xây dựng và vận tải Hải Phong về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan
Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm lớp học tiếng Việt ở Phần Lan

Thế giới

Phu nhân Ngô Phương Ly cảm ơn Sở Giáo dục Helsinki, Ban Giám hiệu Trường Vesala đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để lớp học tiếng Việt được duy trì và phát triển. Phu nhân cũng trao tặng “Tủ sách tiếng Việt” nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy.

Kỹ sư thú y cùng vợ chồng buôn lợn 'tuồn' hàng tấn thịt nhiễm tả châu Phi vào chợ và bếp ăn công nghiệp
Pháp luật

Kỹ sư thú y cùng vợ chồng buôn lợn "tuồn" hàng tấn thịt nhiễm tả châu Phi vào chợ và bếp ăn công nghiệp

Pháp luật

Từ đầu năm, kỹ sư thú y Lê Phú Hiệp cùng vợ chồng Bùi Thị Hoài Phương - Phạm Văn Đồng mua lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi về giết mổ, bán ra chợ và bếp ăn công nghiệp. Cơ quan chức năng thu giữ hơn 61 tấn lợn bệnh trong vụ án.

'Malaysia chỉ có 1% cơ hội lật ngược án phạt từ FIFA'
Thể thao

"Malaysia chỉ có 1% cơ hội lật ngược án phạt từ FIFA"

Thể thao

Dù LĐBĐ Malaysia (FAM) đã kháng cáo, nhưng cơ hội lật ngược tình thế là “rất nhỏ, gần như bằng không”, trừ khi họ chứng minh được FIFA mắc lỗi trong quá trình thu thập và xác thực bằng chứng về 7 cầu thủ nhập tịch được cho là sai quy định.

Nữ Thủ tướng Nhật lộ quá khứ là tay trống nhạc rock cự phách, chồng chọn vào bếp nấu ăn, chăm tổ ấm
Thế giới

Nữ Thủ tướng Nhật lộ quá khứ là tay trống nhạc rock cự phách, chồng chọn vào bếp nấu ăn, chăm tổ ấm

Thế giới

Nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản Sanae Takaichi, 64 tuổi không chỉ được biết đến là chính trị gia bảo thủ, học trò trung thành của cố Thủ tướng Shinzo Abe mà còn khiến cả nước bất ngờ khi quá khứ của bà được hé lộ: Từng là tay trống trong một ban nhạc heavy metal.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN dần áp sát, 5 tỉnh thành hứng 'bom nước' ngay đêm nay, Thủ tướng chỉ đạo khẩn
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 FENGSHEN dần áp sát, 5 tỉnh thành hứng "bom nước" ngay đêm nay, Thủ tướng chỉ đạo khẩn

Nhà nông

Tin bão mới nhất, đến 20 giờ tối nay (22/10), bão số 12 FENGSHEN còn cách TP. Đà Nẵng khoảng 155km về phía Đông Đông Bắc. Tối nay và ngày mai, bão số 12 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gây ra nhiều loại hình thiên tai như mưa lớn kéo dài, ngập lụt, lũ, sạt lở...

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai
Pháp luật

Khởi tố 2 đối tượng truy đuổi, chặn xe, xúc phạm Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở Gia Lai

Pháp luật

Trong lúc tuần tra, kiểm soát giao thông theo kế hoạch được phê duyệt, Thượng úy Nguyễn Sỹ Khánh (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) đã bị hai người điều khiển ô tô bán tải truy đuổi, ép chặn, có lời lẽ xúc phạm và quay video phát tán lên mạng xã hội. Không chỉ vậy, hai người còn tự ý mở cửa, rút chìa khóa xe công vụ, gây cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải gặp mưa lớn, rạp cưới khủng vẫn sáng rực bên sông Nhật Lệ
Văn hóa - Giải trí

Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải gặp mưa lớn, rạp cưới khủng vẫn sáng rực bên sông Nhật Lệ

Văn hóa - Giải trí

Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương (Tập đoàn Sơn Hải) đã chính thức diễn ra tại khu đô thị Nam Cầu Dài (Đồng Hới, Quảng Trị). Dù tiết trời mưa to, gió lớn do ảnh hưởng bão số 12, nhưng không khí buổi lễ vẫn ấm cúng, sang trọng.

Bỉ bất ngờ thừa nhận Ukraine, phương Tây không thể đánh bại Nga bằng quân sự
Thế giới

Bỉ bất ngờ thừa nhận Ukraine, phương Tây không thể đánh bại Nga bằng quân sự

Thế giới

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken nhận định rằng, Ukraine và các quốc gia phương Tây sẽ không thể đánh bại Nga trên chiến trường, nhưng họ có thể khiến Moscow quỵ ngã về kinh tế nếu duy trì áp lực lâu dài.

Tin tối (22/10): LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo
Thể thao

Tin tối (22/10): LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo

Thể thao

LĐBĐ Hàn Quốc thực hiện vụ kiện liên quan đến HLV Park Hang-seo; Lê Công Vinh muốn ngồi "ghế nóng" của SLNA; Hai Long chạm mốc 100 trận cho Hà Nội FC; Messi khiến Inter Miami lo lắng; Pogba ra mắt thương hiệu thời trang; Ruben Dias bị chỉ trích vì clip đấu bò.

Đà Nẵng bắt tay “ông lớn” của Trung Quốc cho tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An
Kinh tế

Đà Nẵng bắt tay “ông lớn” của Trung Quốc cho tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng – Hội An

Kinh tế

Thành phố Đà Nẵng đang tăng tốc chuẩn bị cho tuyến đường sắt đô thị đầu tiên nối Đà Nẵng – Hội An, khi Phó Chủ tịch UBND Lê Quang Nam làm việc với Tập đoàn Viện Khảo sát và Thiết kế số 4 Đường sắt Trung Quốc (CRSCDI). Dự án được kỳ vọng tạo trục giao thông xanh, kết nối hai trung tâm du lịch lớn miền Trung, đồng thời mở ra hướng hợp tác công – tư trong phát triển hạ tầng đô thị thông minh.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sa Pa - Lai Châu sẽ khởi công vào đầu tháng 11/2025
Lào Cai thi đua yêu nước

Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sa Pa - Lai Châu sẽ khởi công vào đầu tháng 11/2025

Lào Cai thi đua yêu nước

Chiều nay 22/10, tại phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành của tỉnh Lai Châu họp bàn, thống nhất về hướng tuyến và phạm vi thi công Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên.

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bật khóc khi xem nghệ sĩ Quang Tèo đóng vai bi trong bộ phim truyền tải nhiều triết lý nhân sinh về chữ "Buông".

Tiến độ dự án cao tốc ở Đồng Nai nóng lên từng giờ, dân Phước Sơn giao đất sớm để đường nhanh thông
Giao thông - Xây dựng

Tiến độ dự án cao tốc ở Đồng Nai nóng lên từng giờ, dân Phước Sơn giao đất sớm để đường nhanh thông

Giao thông - Xây dựng

Dự án cao tốc ở Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc với khí thế khẩn trương trên khắp công trường. Từ sân bay Long Thành đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, người dân và chính quyền cùng chung sức đẩy nhanh tiến độ.

Chơi lép vế, Thép xanh Nam Định nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka
Thể thao

Chơi lép vế, Thép xanh Nam Định nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka

Thể thao

Ở cuộc so tài trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F AFC Champions League Two 2025/26, Thép xanh Nam Định thi đấu lép vế và phải nhận thất bại 1-3 trước Gamba Osaka.

Trung Quốc giữ ‘át chủ bài’ 1 tỷ USD mỗi ngày, gây sức ép khủng khiếp lên ông Trump
Thế giới

Trung Quốc giữ ‘át chủ bài’ 1 tỷ USD mỗi ngày, gây sức ép khủng khiếp lên ông Trump

Thế giới

Sáu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump tái khởi động “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc, Bắc Kinh cho thấy họ vẫn nắm lợi thế đáng gờm: mỗi ngày, hơn 1 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vẫn vượt Thái Bình Dương đến Mỹ, bất chấp mức thuế 55% mà chính quyền Trump đang áp đặt. Điều này tạo ra một sức ép khủng khiếp lên Washingon, Bloomberg nhấn mạnh.

Ở Hải Phòng (sau gần 3 tháng sáp nhập tỉnh Hải Dương), bình dân học vụ số sôi nổi, vào tận ngõ, rõ từng người
Nhà nông

Ở Hải Phòng (sau gần 3 tháng sáp nhập tỉnh Hải Dương), bình dân học vụ số sôi nổi, vào tận ngõ, rõ từng người

Nhà nông

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tuổi trẻ thành phố Hải Phòng (bao gồm cả tỉnh Hải Dương sau gần 3 tháng sáp nhập) đang góp sức trẻ phổ cập kiến thức, kỹ năng số đến từng người dân, hộ gia đình, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

Vì sao lẩu khế trở thành món ăn 'gây thương nhớ', bạn nhất định phải thử mùa đông này!
Doanh nghiệp

Vì sao lẩu khế trở thành món ăn "gây thương nhớ", bạn nhất định phải thử mùa đông này!

Doanh nghiệp

Khi gió thu bắt đầu len lỏi khắp phố phường Hà Nội cũng là lúc những nồi lẩu nóng hổi trở thành “người bạn thân” của thực khách Thủ đô. Năm nay, giữa vô vàn món lẩu quen thuộc, lẩu khế bất ngờ chiếm trọn cảm tình với hương vị chua thanh, nhẹ dịu mà khó quên.

Tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng: Bão số 12 chưa đổ bộ, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành, áp sát biển Đông
Nhà nông

Tin mới nhất từ Trung tâm Khí tượng: Bão số 12 chưa đổ bộ, một áp thấp nhiệt đới mới đã hình thành, áp sát biển Đông

Nhà nông

Theo tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khi bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách TP.Đà Nẵng khoảng 190km thì một áp thấp nhiệt đới mới lại hình thành gần biển Đông.

Cổ phiếu bất động sản phân hoá, VN-Index lấy lại mốc 1.678 điểm cuối phiên
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản phân hoá, VN-Index lấy lại mốc 1.678 điểm cuối phiên

Nhà đất

Thị trường chứng khoán ngày 22/10 ghi nhận sự phân hoá rõ nét trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Dù dòng tiền suy yếu, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế khi nhiều mã lớn như VHM, VPL, VRE tăng điểm, giúp VN-Index giữ đà đi lên.

Thương Tín sẽ tái xuất cùng 2 danh hài nổi tiếng?
Văn hóa - Giải trí

Thương Tín sẽ tái xuất cùng 2 danh hài nổi tiếng?

Văn hóa - Giải trí

Ân nhân của diễn viên Thương Tín - nhạc sĩ Tô Hiếu kể với PV Dân Việt, nam diễn viên từng bày tỏ mong muốn được trở lại TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức: 'Tôi không hiểu Bộ GDĐT sẽ quản lý đào tạo ngành y thế nào?'
Tin tức

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức: "Tôi không hiểu Bộ GDĐT sẽ quản lý đào tạo ngành y thế nào?"

Tin tức

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức khẳng định đào tạo y khoa có đặc thù sâu sắc, không thể tách rời bệnh viện và cần cơ chế quản lý riêng.

Sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả, Giám đốc công ty An Thịnh Food có thể đối mặt với tội danh nào?
Bạn đọc

Sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả, Giám đốc công ty An Thịnh Food có thể đối mặt với tội danh nào?

Bạn đọc

Theo luật sư, hành vi sản xuất và tiêu thụ hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả của Công ty An Thịnh Food không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng mà còn có dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự với mức xử phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

1

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

Philippines, Indonesia có tuyên bố mới về lúa gạo, Việt Nam lập tức chuyển hướng thị trường

2

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/10) trong nước đảo chiều giảm sâu: Nhà vàng bán số lượng lớn, người dân ồ ạt đi mua

3

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

4

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

Ân nhân Thương Tín trả nợ thay danh hài nổi tiếng, mừng vì giúp đúng người

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều "tử huyệt" khi đổ xô mua vàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (21/10) tăng 4 triệu đồng/lượng, chợ đen bùng nổ: Cảnh báo điều 'tử huyệt' khi đổ xô mua vàng