Tin tối (15/10): LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA

LĐBĐ Malaysia kháng cáo án phạt của FIFA

Hôm 26/9, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã phạt LĐBĐ Malaysia (FAM) số tiền 350.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11,583 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào sân trong trận đầu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup Asian Cup giữa Malaysia với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6/2025.



Ông Datuk Yusoff Mahadi. Ảnh: FAM.

Ngoài ra, 7 cầu thủ kể trên, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Quyền chủ tịch FAM - Datuk Yusoff Mahadi xác nhận rằng, đơn kháng cáo đã được nhóm luật sư của FAM gửi lên FIFA trước khi thời hạn nộp đơn kết thúc vào sáng nay (15/10, giờ địa phương).

Theo ông Datuk Yusoff Mahadi, các luật sư được FAM lựa chọn đều là người nước ngoài, có chuyên môn tốt. Vì vậy, LĐBĐ Malaysia hy vọng có thể kháng cáo thành công.

