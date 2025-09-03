Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Chân dung Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GDĐT

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT kể từ ngày 3/9.
Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1889/QĐ-TTg tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan, trong đó có Bộ GDĐT, hai trường ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 3/9/2025.

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT.

GS.TS Lê Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ GDĐT. Ảnh: VNU

Ông Lê Quân, sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi, ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIV và XV.

Ông có trình độ lý luận cao cấp chính trị, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học quản trị tại Đại học tổng hợp Toulon (Cộng hòa Pháp), là chuyên gia về phát triển nguồn nhân lực và khởi nghiệp, được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2017.

Ngày 24/6/2021, ông Lê Quân được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, ông Lê Quân từng trải qua các chức vụ lãnh đạo, quản lý như: Trưởng Bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực (Trường Đại học Thương mại), Thành viên Hội đồng quản trị Viện Doanh nhân Pháp ngữ, Thành viên Ban điều hành mạng lưới nhà khoa học nghiên cứu về doanh nhân (Tổ chức Đại học Pháp ngữ), phụ trách các dự án đào tạo quốc tế tại Đại học Thương Mại, đồng thời phụ trách Filière Francophone về quản trị kinh doanh; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và giáo dục quốc tế (Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội); Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Đại học Quốc gia Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Lê Quân ghi dấu ấn với việc đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính. Các lĩnh vực ông Lê Quân phụ trách như bảo hiểm xã hội có nhiều đổi mới, mảng tái cấu trúc giáo dục nghề nghiệp có nhiều kết quả đột phá. Ngoài ra, ông Lê Quân cũng có nhiều đóng góp trong đề xuất và xây dựng gói hỗ trợ an sinh cho các đối tượng chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Trong thời gian công tác tại Cà Mau trên cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Lê Quân có đóng góp nhiều đột phá, đổi mới trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh này, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư, chú trọng công tác quy hoạch, phát triển kinh tế biển, tái sản xuất và gia tăng chuỗi giá trị nông nghiệp; thủy sản, nông nghiệp tăng trưởng cao, thủy sản và xuất khẩu đều gia tăng trong thời gian vừa qua...

Bên cạnh đó, ông Lê Quân cũng quan tâm chỉ đạo xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, phát triển du lịch Cà Mau thông qua Chương trình Cà Mau điểm đến 2021 với hàng loạt sự kiện ấn tượng, phát triển mạng lưới công chức, viên chức trẻ Cà Mau, triển khai Chương trình Café kết nối doanh nghiệp.

