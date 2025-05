Sáng nay, 30/4, tại TP.HCM, Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) đã long trọng diễn ra. Sự kiện quy tụ hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, công nhân và các tầng lớp nhân dân.

Đại diện cho thế hệ trẻ, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) Huỳnh Mạnh Phương, đã có bài phát biểu ấn tượng.

Huỳnh Mạnh Phương, đại diện cho thế hệ trẻ, Ủy viên BCH Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ảnh: CMH

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết, Huỳnh Mạnh Phương, quê Bình Dương, cựu sinh viên K16, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Cô nguyên là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường khóa VI, Phó Bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Trường khóa IX. Năm 2024, cô được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2027.

Huỳnh Mạnh Phương có nhiều thành tích và được giữ lại trường công tác. Ảnh: NTCC

Huỳnh Mạnh Phương nhận được nhiều Giấy khen, Bằng khen như Đảng viên trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, Đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2022 – 2024; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, Đã có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024; Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM Hoàn thành xuất sắc Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2023 – 2024; Đạt danh hiệu điển hình "Dân vận khéo" Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024; Đạt danh hiệu "Đảng viên trẻ tiêu biểu" trong thực hiện phong trào "Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt" Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2024; Đạt danh hiệu "Cán bộ trẻ tiêu biểu" Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2023



Với nhiều thành tích đạt được, Huỳnh Mạnh Phương được giữ lại trường công tác và hiện theo học Thạc sĩ ngành Luật tại trường.

Huỳnh Mạnh Phương hiện theo học Thạc sĩ ngành Luật. Ảnh: NTCC

Nhận xét về Huỳnh Mạnh Phương với PV báo Dân Việt, ThS Hoàng Ngọc Hiếu, Trưởng phòng Truyền thông Trường Đại học Kinh tế - Luật, cho biết: "Bạn là thủ lĩnh từ khi còn là sinh viên. Về mặt chính trị, Huỳnh mạnh Phương có bản lĩnh tốt. Kết quả học tập của bạn tốt, có uy tín với người học, cán bộ trẻ".

Nguyên văn bài phát biểu của Huỳnh Mạnh Phương

Kính thưa các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các bậc lão thành các mạng, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý và nhân dân.

Hôm nay, cháu vô cùng xúc động, vinh dự và tự hào được đại diện cho thế hệ trẻ cả nước phát biểu tại Lễ Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

50 năm đã qua, kể từ ngày bản hùng ca, đất nước trọn niềm vui vang vọng khắp non sông, mừng dân tộc hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thế hệ chúng cháu may mắn được sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa. Đất nước đang vươn lên từng ngày với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những ngày này, nhìn lên bầu trời xanh trong, thấy những chiếc máy bay mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng bay lượn trên bầu trời, cháu cũng như các bạn trẻ càng thấm thía: Hòa bình đẹp lắm. Nhờ có hòa bình, chúng cháu được học tập, được cống hiến và trưởng thành, được thụ hưởng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hòa bình mà chúng cháu đang có được kết tinh từ lý tưởng và truyền thống anh hùng của dân tộc, từ máu xương của các thế hệ cha anh đi trước, những người đã dâng hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Từ những trang sử, thước phim, sách báo, ca khúc cách mạng, chúng cháu được học, được xem, được nghe. Chúng cháu nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình. Chúng cháu xin được bày tỏ lòng biết ơn vô hạn tới Đảng, Bác Hồ kính yêu, các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sức lực và trí tuệ để giành, giữ độc lập, thống nhất đất nước.

Tự hào về thế hệ thanh niên anh dũng như Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thái Bình, Lê Thị Hồng Gấm, Trần Bội Cơ, Kơ-Pa Kơ-Lơng, 10 cô gái thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc, đã phất cao ngọn cờ, ba sẵn sàng, năm xung phong, xếp bút nghiêng lên đường ra trận, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Và lớp thanh niên sau giải phóng mang sức trẻ xông pha trên các mặt trận để hàn gắn vết thương chiến tranh và đổi mới đất nước, góp sức làm nên những công trình lớn như Thủy Điện Hòa Bình, Hồ Dầu Tiếng, Đảo Thanh Niên Bạch Long Vĩ, đường dây 500KV Bắc Nam. 50 năm đã qua đi, TP.HCM thân yêu đang cùng cả nước mạnh mẽ và vững vàng bước vào kỷ nguyên mới. Tuổi trẻ chúng cháu vinh dự, tự hào vì đã được góp sức mình vào những thành tựu to lớn của đất nước.

Chúng cháu nhận thức sâu sắc trách nhiệm, sứ mệnh thiêng liêng phải tiếp nối ngọn lửa cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao truyền. Khắc ghi chân lý, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, biến lý tưởng thành động lực phát triển, thành đôi cánh vươn lên trong thời đại mới, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết của mình. Tự hào truyền thống vẻ vang của đất nước, chúng cháu sẽ luôn vững vàng niềm tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, trau dồi phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, giữ gìn, phát huy và lan tỏa giá trị Việt Nam với cộng đồng quốc tế xứng đáng là công dân trẻ của đất nước Việt Nam anh hùng.

Trân trọng, thấm thía giá trị của độc lập tự do, chúng cháu nguyện dốc sức trẻ tham gia gìn giữ, vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì sự bình yên của nhân dân. Là tương lai của thế hệ vươn mình, tuổi trẻ chúng cháu nguyện học tập suốt đời, làm chủ khoa học và công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, chủ động tích cực trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tự tin bước ra thế giới với hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam. Với tinh thần, đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, chúng cháu sẽ xung kích, tình nguyện, cống hiến sức trẻ dựng xây quê hương, đất nước, sẵn sàng đến những nơi còn khó khăn, gian khổ, chung sức vì cộng đồng, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục lớp đàn em.

Chúng cháu tin rằng sự đóng góp nhỏ bé của mỗi cá nhân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Chúng cháu có niềm tin chắc chắn rằng, truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc và tinh thần đại thắng Mùa xuân năm 1975 bất diệt sẽ tiếp thêm sức mạnh để thế hệ trẻ chúng cháu vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Cuối cùng, cháu kính chúc các bác lãnh đạo, các vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Cháu xin trân trọng cảm ơn!