Góp vốn 111 tỷ đồng vào công ty Thuỷ điện HPL

Trước đó, Dân Việt đã thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng 16/5, ta-luy âm của tuyến đường qua địa phận xã Mồ Sì San xảy ra sạt lở, đất đá trôi xuống vùi lấp nhiều người là các công nhân đang thi công dọn hố móng ở dưới đập Thủy điện Tả Páo Hồ 1A (bản Lao Chải, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu).

Trong quá trình thi công Thủy điện Tả Páo Hồ 1A tại bản Lao Chải (xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) Nhà thầu thi công là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc (có địa chỉ trụ sở chính tại Nghệ An) có thuê một số lao động địa phương.

Trao đổi với Dân Việt, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lai Châu Vương Thế Mẫn cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do trên địa bàn những ngày qua có mưa lớn kéo dài, lượng mưa lớn đã khiến đất trên khu vực ta luy bị ngấm đủ nước, mất đi liên kết và dẫn đến sạt lở đất đá, gây hậu quả thương tâm làm 5 người mất tích và 4 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở làm 5 người mất tích ở Lai Châu.

Ngay trong ngày 16/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 66/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Theo tìm hiểu, cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B có công suất 24 MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng, là các bậc thang liền kề. Trong đó, Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, còn Thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu. Cụm dự án cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90 km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ thuộc địa phận các xã Sì Lở Lầu và Mồ Sì San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A khai thác kiểu đường dẫn, bao gồm 1 đập chính dâng nước và 3 đập phụ gom nước, tổng chiều dài các đường hầm dẫn nước là 4,2 km. Trong đó, hầm áp lực chính dài khoảng 2 km, với cột nước tính toán 281,71 m, nhà máy sử dụng 2 tua bin gáo trục đứng, công suất lắp máy là 13,5 MW.

Dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1B gồm 1 đập dâng tạo hồ chứa điều tiết nước, đường hầm áp lực đi sâu trong lòng núi dài 2,2 km, cột nước tính toán 163,70 m, nhà máy sử dụng 2 tổ máy tua bin Francis trục ngang, công suất lắp máy là 10,5 MW.

Ngày 2/6/2020, dự án thuỷ điện Tả Páo Hồ 1A và 1B đã được Bộ Trưởng Bộ Công thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thuỷ điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 1428/QĐ-BCT.

Dự án Thuỷ Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B do Công ty CP Đầu tư thuỷ điện HPL làm chủ đầu tư. Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự cố, các dự án này từng bị cảnh báo về khả năng tác động đến môi trường, cũng như có nhiều vấn đề khó cần xử lý để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và vận hành do đặc thù nằm trong khu vực đồi núi, trải dài theo địa hình.

Về Công ty CP Đầu tư thuỷ điện HPL (Thuỷ điện HPL), Công ty thành lập tháng 7/2017, trụ sở tại phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Ngày đầu thành lập, Công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với 3 cổ đông chính góp vốn.

Trong đó, người nắm giữ tỷ lệ sở hữu cao nhất là cổ đông, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Cương, với 65%; các cổ đông Phạm Tuấn Ngọc và Hoàng Thị Yến giữ lần lượt 5% và 30%. Cụ thể, tháng 7/2020, Thuỷ điện HPL nâng gấp 6 lần quy mô vốn điều lệ, lên thành 600 tỷ đồng.

Dù những cập nhật của Thuỷ điện HPL không công bố thay đổi về vốn góp của cổ đông, nhưng các bước phát triển về sau của Công ty có gắn bó mật thiết với một ông lớn trong ngành bất động sản và năng lượng tái tạo là Công ty CP Kosy (Tập đoàn Kosy).

Theo đó, 2 năm sau tăng mạnh quy mô vốn điều lệ, tới tháng 7/2022, ông Lương Quốc Hưng với vai trò Tổng Giám đốc trở thành người đại diện pháp luật của Thuỷ điện HPL. Được biết, ông Hưng hiện đang là Tổng Giám đốc của Công ty CP Kosy Lào Cai.

Tập đoàn Kosy có 18,5% tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư Thuỷ Điện HPL. Ảnh chụp màn hình.

Trên các kênh phương tiện truyền thông, báo chí, đại diện Tập đoàn Kosy thường xuyên xuất hiện với vai trò chủ đầu tư của cụm dự án Thuỷ điện Tả Páo hồ, dù vậy tới Báo cáo tài chính năm 2024, Tập đoàn Kosy mới ghi nhận này đã "rót" vào Thuỷ điện HPL 111 tỷ đồng, tương đương 18,5% tỷ lệ sở hữu theo hình thức đầu tư vốn góp vào đơn vị khác.

Dự án thuỷ điện của Kosy trải dài trên cả nước

Trong cơ cấu của Kosy, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện là công ty con duy nhất, với chuyên ngành sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện; lắp đặt hệ thống điện..

Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện hiện là chủ đầu tư 2 dự án Thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Bao gồm Dự án Nhà máy Thuỷ điện Nậm Pạc 1 tại xã Sin Súi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với công suất 14,5 MW, điện lượng bình quân khoảng 57,414 triệu kWh/năm; và Dự án Thuỷ điện Nậm Pạc 2 tại xã Sin Súi Hồ và Nậm Xe, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu với công suất 16 MW, điện lượng bình quân khoảng 63,638 triệu kWh/năm.

Cùng nằm trong danh sách dự án năng lượng tái tạo đang hoạt động được giới thiệu tại trang chủ của Tập đoàn Kosy còn có nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu Giai đoạn 1 – 40,5MW, tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 10/2020 và hoàn thành trước ngày 30/10/2021.

Cũng tại trang chủ, các dự án đang thi công của Kosy gồm Dự án thuỷ điện Pa Vây Sử, có tổng công suất lắp máy 50,5MW, gồm 4 nhà máy Pa Vây Sử 1, Pa Vây Sử 2, Tả Páo Hồ 1A và Tả Páo Hồ 1B.

Cụm dự án thuỷ điện Mường Tùng, có tổng công suất 34 MW, bao gồm 4 nhà máy Mường Tùng, Nậm He Thượng 1, Nậm He Thượng 2, Nậm He hạ nằm trên địa bàn xã Mường Tùng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện Biên khoảng 130 km. Cụm dự án có tổng mức đầu tư là 1.100 tỷ đồng.

Nhà máy thuỷ điện Pa Vây Sử và Thuỷ điện Mường Tùng nằm trong danh sách dự án đang thi công của Kosy. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài ra, Kosy cũng giới thiệu các dự án sắp triển khai gồm Nhà máy Điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 2, công suất 50MW; Nhà máy Điện mặt trời Kosy Bình Thuận, công suất 200MW.

Song song, Kosy cũng cho biết sắp triển khai hàng loạt dự án thủy điện mới tại các tỉnh Tây Bắc, công suất trên 100MW, lần lượt là Lai Châu (60MW), Điện Biên (35MW), Lào Cai (20MW) cùng nhiều dự án thủy điện; thủy điện tích năng; điện mặt trời; điện gió trên bờ; điện gió ngoài khơi và các dự án năng lượng điện khác