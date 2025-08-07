Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.
