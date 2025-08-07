Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Nhà nông

Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.