Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ cựu sao U21 Ukraine đắt giá hơn Nguyễn Xuân Son

Yevgeniy Serdyuk gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Hôm 6/8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chiêu mộ thành công tiền đạo Yevgeniy Serdyuk từ CSKA 1948 theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, bản giao kèo giữa đôi bên có thời hạn tới tháng 6/2026.

Như vậy, Yevgeniy Serdyuk trở thành tân binh thứ 7 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở kỳ chuyển nhượng Hè 2025, sau Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Anh Tuấn (Hoà Bình), Đoàn Công Thành, Nguyễn Văn Hiệp, Atshimene Charles (Quảng Nam) và Võ Ngọc Cường (Khánh Hòa).



Ảnh minh họa. Nguồn: ChatGPT.

Yevgeniy Serdyuk sinh ngày 24/4/1998 tại Druzhkivka, Ukraine. Cầu thủ 27 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo CLB Fatima. Năm 2017, anh được đôn lên đội một Fatima. Sau khi chia tay đội bóng mà mình gắn bó từ thời thơ ấu, Serdyuk lần lượt đầu quân cho Boavista (2019–2021), Casa Pia (2019–2020, cho mượn), Cherno More (2021-2022) và CSKA 1948 (2022-2025).

Serdyuk sở hữu chiều cao 1m85. Ngoài vị trí sở trường là tiền đạo cắm, anh còn có thể thi đấu tốt trong vai trò tiền vệ cánh. Năm 2019, chân sút sinh năm 1998 có 2 lần khoác áo đội tuyển U21 Ukraine. Theo thống kê của Wikipedia, Serdyuk đã có 140 trận thi đấu chuyên nghiệp ở cấp độ CLB và ghi được 54 bàn thắng.

Hiện tại, Yevgeniy Serdyuk được Transfermarkt định giá 800.000 euro, cao hơn 150.000 euro so với tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Thép xanh Nam Định.