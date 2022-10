Nhiều hình ảnh từ trường quay Hoành Điếm với bộ phim võ thuật Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đóng chính tiếp tục được hé lộ. Trang HK01 đưa tin, tài tử sử dụng diễn viên đóng thế, không trực tiếp thực hiện các cảnh hành động như xưa.

Tại phim trường, Chân Tử Đan không giấu được vẻ mệt mỏi. Phân đoạn Kiều Phong (Châu Tử Đan đóng) bế A Châu (Ngọc Kỳ) do nàng bị thương khiến nam diễn viên 59 tuổi phải nhờ tới sự trợ giúp của nhân viên hậu trường lúc quay cận. Ê-kíp mang giá đỡ để Trần Ngọc Kỳ nằm lên, Châu Tử Đan không tốn sức lực bế bạn diễn. Cảnh toàn quay sau lưng và nam tài tử dùng người đóng thế.

Chân Tử Đan ở sườn dốc sự nghiệp

Chân Tử Đan bị chê già nua trong Thiên Long Bát Bộ mới. (Ảnh: IT).

Trước đó, Chân Tử Đan từng tuyên bố sẽ tạo ra Kiều Phong mạnh nhất lịch sử khi thông báo tham gia dự án chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. “Thủ vai cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết Kim Dung không bao giờ là điều dễ dàng. Bất cứ ai cũng chịu nhiều áp lực”, Chân Tử Đan nói. Theo Sohu, nam diễn viên thừa nhận rằng, tuổi tác, ngoại hình không thực sự phù hợp nhưng tự tin khả năng võ thuật.

Thực tế, nam diễn viên cho thấy điều ngược lại. Hiện tại, Chân Tử Đan suy giảm thể lực nhanh, đuối sức khi quay cảnh đánh nhau trong thời gian dài. Để đảm bảo tiến độ ghi hình và sức khỏe của nam diễn viên, đoàn làm phim quyết định dùng người đóng thế trong những cảnh quay xa, không thấy mặt.

QQ cho rằng, ngoại hình của Chân Tử Đan là vấn đề lớn trong Thiên Long Bát Bộ. Tài tử Đại sư huynh bị chê thiếu nét uy vũ để vào vai đại hiệp dày dặn gió sương giang hồ. Gương mặt góc cạnh của Chân Tử Đan được nhận xét không hợp đóng phim cổ trang.

Nam diễn viên phải dùng người đóng thể vì không đảm bảo thể lực. (Ảnh: IT).

Ở nguyên tác, Kiều Phong qua đời khi mới 33 tuổi. Anh được miêu tả dáng người oai phong lẫm liệt, mày rậm, mũi cao, miệng rộng. Trong khi đó, Chân Tử Đan mặc trang phục nhạt màu, để râu quai nón và tóc búi cao. Tuy nhiên, tạo hình này bị đánh giá nhạt nhòa, không giúp Chân Tử Đan tăng thêm khí khái anh hùng.

Dù chưa ra mắt, bộ phim Thiên Long Bát Bộ của Chân Tử Đan đã phải hứng chịu nhiều lời chê bai. Trước đó, theo thống kê của Maoyan vào ngày 11/10, doanh thu phòng vé bộ phim Giải cứu của Chân Tử Đan chỉ thu về 16 triệu nhân dân tệ (2,2 triệu USD) sau khi ra mắt. Trong khi đó, chi phí để sản xuất dự án lên tới 200 triệu NDT (28 triệu USD), chưa kể tiền quảng cáo. Do đó, lần đầu với cương vị là nhà sản xuất, Chân Tử Đan lỗ tới 25 triệu USD.

Bộ phim Giải cứu của Chân Tử Đan thất bại dù đầu tư kinh phí lớn. (Ảnh: IT).

Ỷ thiên đồ long ký 2022 có sự góp mặt của Chân Tử Đan, với số vốn đầu tư 28,6 triệu USD cũng thất bại thảm hại. Khi phim ra mắt, khán giả thể hiện sự thất vọng khi nội dung phim và tạo hình dàn diễn viên bị chê. Phần lớn khán giả cho rằng, lối cải biên rập khuôn, không có nhiều khác biệt với phiên bản điện ảnh Ỷ thiên đồ long ký: Giáo chủ ma giáo mà Lý Liên Kiệt đóng chính và do Vương Tinh đạo diễn vào năm 1993.

Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II...