Ngày 8/8, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, đã xử phạt vi phạm hành chính 1,25 triệu đồng đối với nhóm người tự ý chặt hạ cây rừng tại bán đảo Sơn Trà.

Trước đó, chiều 7/8, trên mạng xã hội xuất hiện phản ánh của tài khoản Facebook V.C về việc 5 - 6 người đi xe máy và ô tô bán tải ngang nhiên chặt cây chòi mòi (nho rừng) tại khu vực gần Khu nghỉ dưỡng InterContinental – Hố Sâu để hái quả, bất chấp việc được nhắc nhở hành vi này là vi phạm pháp luật.

Bài viết đăng tải trên mạng xã hội.

Sự việc gây bức xúc trong cộng đồng vì ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái, nguồn thức ăn tự nhiên của nhiều loài động vật hoang dã, trong đó có voọc chà vá chân nâu – loài quý hiếm cần bảo vệ nghiêm ngặt.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp tuyên truyền để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng đặc dụng.