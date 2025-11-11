Cháy căn hộ tầng 16 chung cư ở phường Phước Long, TP.HCM





Cháy căn hộ tầng 16 chung cư Flora Fuji, không có người ở bên trong, nhiều tài sản hư hỏng nặng. Clip: MX





Khoảng 8h sáng ngày 11/11 tại một căn hộ thuộc tầng 16 của chung cư Flora Fuji, phường Phước Long, TP.HCM. Trong ảnh: Nhân viên bảo vệ dùng bình chữa cháy mini dập lửa. Ảnh: MX

Hàng chục cư dân đã nhanh chóng di tản theo hành lang, sử dụng lối thoát hiểm và cầu thang bộ để thoát xuống khuôn viên chung cư phía dưới, đảm bảo an toàn.

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại chỗ của chung cư, bao gồm bảo vệ, kỹ thuật và Ban quản lý, đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận và khống chế đám cháy.

Thông tin ban đầu từ lực lượng chức năng, căn hộ xảy ra hỏa hoạn không có người bên trong tại thời điểm cháy. Nhờ sự phản ứng kịp thời của lực lượng tại chỗ, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không có bất kỳ thiệt hại nào về người.

Sau khi thoát nạn ra ngoài, nhiều người dân đã tập trung phía dưới khuôn viên chung cư để theo dõi và nắm bắt tình hình vụ việc.

Đại diện phường Phước Long đã xác nhận thông tin về vụ hỏa hoạn và cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.