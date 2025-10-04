Cháy hầm gửi xe tòa nhà 6 tầng của một ngân hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Hơn 1.000 lính đánh thuê ngoại quốc tại Ukraine ngồi trên đống lửa
Ủy ban Điều tra Nga vừa ra một thông cáo cho biết, hơn 1.000 lính đánh thuê nước ngoài đã bị truy tố vắng mặt vì tham chiến cùng lực lượng vũ trang Ukraine.
Khoảng 18h40 ngày 4/10, hầm gửi xe của tòa nhà 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) bốc cháy.
Nhận tin báo, cảnh sát điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết, vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của một ngân hàng. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, bước đầu không ghi nhận thương vong.
"Hỏa hoạn vào buổi tối nên gần như phương tiện không còn để ở hầm. Đám cháy xuất phát từ 1 chiếc máy đặt dưới tầm hầm", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói.
Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 1/9/2025, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là nơi có số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cao nhất cả nước, với 2.189 trường hợp. Đây là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.