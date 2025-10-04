Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Thứ bảy, ngày 04/10/2025 19:54 GMT+7

Cháy hầm gửi xe tòa nhà 6 tầng của một ngân hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Xuân Huy Thứ bảy, ngày 04/10/2025 19:54 GMT+7
Khoảng 18h40 ngày 4/10, hỏa hoạn bùng phát tại hầm gửi xe của tòa nhà 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội), khiến khói bao phủ khu vực, lực lượng PCCC được huy động khẩn cấp dập lửa.
Khoảng 18h40 ngày 4/10, hầm gửi xe của tòa nhà 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) bốc cháy.

Nhận tin báo, cảnh sát điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đám cháy xảy ra tại tầng hầm một ngân hàng ở Thụy Khuê.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết, vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của một ngân hàng. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, bước đầu không ghi nhận thương vong.

"Hỏa hoạn vào buổi tối nên gần như phương tiện không còn để ở hầm. Đám cháy xuất phát từ 1 chiếc máy đặt dưới tầm hầm", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

