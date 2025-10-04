Cháy hầm gửi xe tòa nhà 6 tầng của một ngân hàng trên phố Thụy Khuê, Hà Nội

Khoảng 18h40 ngày 4/10, hầm gửi xe của tòa nhà 6 tầng số 152 Thụy Khuê (phường Tây Hồ, Hà Nội) bốc cháy.

Nhận tin báo, cảnh sát điều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đám cháy xảy ra tại tầng hầm một ngân hàng ở Thụy Khuê.

Trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ cho biết, vụ cháy xảy ra tại tầng hầm của một ngân hàng. Lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy, bước đầu không ghi nhận thương vong.

"Hỏa hoạn vào buổi tối nên gần như phương tiện không còn để ở hầm. Đám cháy xuất phát từ 1 chiếc máy đặt dưới tầm hầm", lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ nói.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.