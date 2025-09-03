Ngày 29/8, UBND xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Hội nghị triển khai công tác sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sầu riêng niên vụ 2025.

Xã Pơng Drang thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Ea Ngai, Tân Lập và thị trấn Pơng Drang. Xã có diện tích 85,03 km², dân số 30.208 người.

Niên vụ 2025, xã Pơng Drang có 2.362 ha trồng sầu riêng; trong đó 1.580 ha sầu riêng đang cho thu hoạch, sản lượng sầu riêng quả tươi ước đạt 13.900 tấn.

Xã Pơng Drang được Hải quan Trung Quốc cấp 3 mã cơ sở đóng gói và 26 mã số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu chính ngạch, với diện tích 534,3 ha, có 358 hộ dân tham gia sản xuất.

Hiện, sầu riêng Ri6 của xã đang bước vào vụ thu hoạch; giống sầu riêng Dona thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 11. Hình thức tiêu thụ sầu riêng trồng ở xã Pơng Drang chủ yếu là doanh nghiệp ký hợp đồng trực tiếp với nông dân hoặc thu mua qua thương lái.

Để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững, UBND xã Pơng Drang triển khai nhiều giải pháp: hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết với doanh nghiệp thu mua, sơ chế và xuất khẩu...

Xã Pơng Drang hướng dẫn người dân áp dụng quy trình sản xuất VietGAP; thường xuyên kiểm tra, giám sát vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng trên địa bàn…

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, tiêu thụ sầu riêng tại xã Pơng Drang vẫn còn nhiều hạn chế.

Diện tích trồng sầu riêng của xã được cấp mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói chưa tương xứng với tiềm năng; thị trường đầu ra thiếu ổn định, phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc.

Thêm vào đó, vẫn còn tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng sầu riêng và vi phạm trật tự xây dựng tại một số kho bãi chứa sầu riêng còn diễn ra.

Lãnh đạo xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra quy trình thu mua, đóng gói sầu riêng của Công ty Sky Ocean Food. Niên vụ sầu riêng 2025, xã Pơng Drang có 2.362 ha sầu riêng; trong đó 1.580 ha cho thu hoạch, sản lượng sầu riêng quả tươi ước đạt 13.900 tấn.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk; đại diện hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở thu mua, đóng gói sầu riêng đã thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo an toàn thực phẩm, hướng tới xây dựng chuỗi giá trị sầu riêng bền vững...

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Pơng Drang- Phan Hoàng Lâm đề nghị các tổ chức, cá nhân đã được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cần quản lý nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng sản phẩm, giữ vững uy tín trên thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, các phòng chuyên môn phải phối hợp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch sầu riêng theo đúng quy trình; phát triển chuỗi liên kết sản xuất - thu mua giúp nông dân yên tâm tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, khuyến cáo người dân cần ký kết hợp đồng thu mua sầu riêng cẩn trọng, minh bạch để tránh rủi ro, không bị “mắc bẫy” từ những doanh nghiệp kinh doanh sầu riêng làm ăn thiếu uy tín.

Theo: Báo Đắk Lắk