Theo đó, vào lúc 20h40 ngày 25/5, tàu Thành Công 07 chở than đang di chuyển theo hướng từ Quang Ninh đến Quảng Bình. Khi đến vùng biển Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thì gặp sự cố hỏng máy, bị nghiêng, nước tràn vào khoang.

Vị trí tàu Thành Công 07 bị chìm tại: 18°06′53 Vĩ độ Bắc, 106°30′30 kinh độ Đông. Khi phát hiện nguy cơ tàu chìm, các thuyền viên ngay lập tức nhảy khỏi tàu.

Nhận được tin báo, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã phối hợp Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cùng các đơn vị liên quan huy động nhiều phương tiện để tiến hành cứu nạn, cứu hộ.

Tàu chở than bị hỏng máy chìm trên vùng biển thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh, trên tuyền có 10 thuyền viên. (Ảnh: minh hoạ).

Tuy nhiên, do gặp gió to, sóng lớn nên công tác cứu hộ tàu Thành Công 07 gặp nhiều cản trở, khó khăn. Đến sáng nay, một tàu cá của ngư dân phát hiện, cứu được một thuyền viên trôi dạt trên biển, đưa vào bờ an toàn. Hiện vẫn còn 10 thuyền viên mất tích.

Tàu Công Thành 07, có tải trọng gần 5.200 tấn, chở 4.900 tấn than đang di chuyển theo hướng từ Quảng Ninh đi Quảng Bình. Hiện trên tàu có 11 thuyền viên.

Hiện Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đã thông tin với lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình để phối hợp tìm kiếm tàu Thành Công 07.