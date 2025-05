Mưa lớn bất thường, lũ về trong đêm, người dân Hà Tĩnh trắng đêm lo sơ tán người già, trẻ em, bảo vệ tài sản

Clip: Ngập lụt tại các xã: Cẩm Duệ, Cẩm Mỹ.

Từ tối ngày 24/5 đến sáng 25/5, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp.

Người dân kê cao tài sản ngày trong đêm 24/5 đề phòng ngập lụt. Ảnh: PV

Theo báo cáo từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, lượng mưa tại khu vực hồ Kẻ Gỗ lên đến 433mm, các vùng lân cận như xã Cẩm Hưng 234mm, hồ sông Rác 257mm, hồ Thượng Tuy 270,8mm. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên các sông tăng nhanh, đặc biệt lúc 3 giờ sáng 25/5, hồ Bộc Nguyên đã vận hành tràn tự do với mực nước vượt cao trình ngưỡng +1,35m, gây ngập lụt tại nhiều xã.

Ngay trong đêm, lực lượng công an, quân sự và đội xung kích của các thôn đã được huy động để sơ tán người già, trẻ em và hỗ trợ kê cao tài sản cho người dân. Ảnh: PV

Hai xã nằm sát hồ Kẻ Gỗ là Cẩm Mỹ và Cẩm Duệ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ông Võ Tá Kỷ – Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ cho biết, khoảng 7 thôn với gần 400 hộ dân bị ngập nước. Lũ lên nhanh khiến tuyến đường liên xã Cẩm Duệ – Cẩm Thành bị ngập, nhiều diện tích lúa, hoa màu cùng gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Ngay trong đêm, lực lượng công an, quân sự và đội xung kích của các thôn đã được huy động để sơ tán người già, trẻ em và hỗ trợ kê cao tài sản cho người dân.

Nhiều địa phương bị chia cắt bởi nước lũ. Ảnh: PV

Tại xã Cẩm Mỹ, nước lũ ngập gần như toàn bộ địa bàn, trong đó 4 thôn gần núi như Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm, Mỹ Hà với khoảng 450 hộ dân bị ảnh hưởng nặng. Nhiều gia đình không kịp trở tay do lũ quét trong đêm, nhiều vật nuôi và tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hại.

Nhiều gia đình ở xã Cẩm Mỹ không kịp trở tay do lũ quét đêm, nhiều vật nuôi và tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hại. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Dương-Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ thông tin: “Lũ quét trong đêm nên nhiều hộ dân không kịp trở tay. Nhiều tổ liên gia bị ngập hoàn toàn. Trong đó, người dân vừa thu hoạch lúa xuân đã không kịp kê cao tài sản nên bị ngập. Chúng tôi chưa kịp kiểm đếm nhưng có nhiều gà, vịt, lợn bị nước lũ cuốn trôi; nhiều đồ điện tử, đồ gia dụng bị ngập lụt; thiệt hại hết sức nặng nề. Địa phương đang huy động lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ một số hộ dân sơ tán."

Nước ngập tại các tuyến đường, người dân dùng thuyền để đi lại. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, một số xã khác như Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt cục bộ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cẩm Xuyên đã liên tục phát đi các bản tin cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh.

Mưa lớn gây sạt lở ở xã Cẩm Mỹ. Ảnh: PV

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền huyện Cẩm Xuyên tiếp tục theo dõi sát sao, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai để bảo vệ bản thân và tài sản.

Ông Lê Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết, Ngoài lực lượng công an, quân sự tại các xã thì ở các thôn đều có đội xung kích phòng chống lụt bão để kịp thời triển khai phương án tại chỗ. Trước mắt, huyện chỉ đạo các vùng ngập lụt khẩn trương sơ tán người, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân là nhiệm vụ trên hết. Ngoài ra, các xã cũng bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân kê cao tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét.

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn từ ngày 24 đến rạng sáng 25/5 đã khiến mực nước sông Ngàn Sâu dâng cao. Nhiều vùng hạ du bị ngập sâu, đặc biệt là các xã: Đức Lĩnh, Đức Liên, Đức Giang, Đức Bồng... Một số khu vực ở xã Đức Lĩnh nước lũ dâng cao hơn 1m, nhiều tuyến đường bị cô lập hoàn toàn như ở thôn Cừa Lĩnh, Mỹ Ngọc, Yên Du.

Hơn 15 ha lúa xuân xã Đức Hương (Vũ Quang) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: PV

Tại xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh), mưa lớn gây ngập sâu, cô lập 150 hộ với mực nước từ 30 cm đến 1 m. Hiện chính quyền và các lực lượng đang hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản và di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết.

Mưa lớn khiến 150 hộ dân ở xã Kỳ Văn (huyện Kỳ Anh) bị ngập sâu, cô lập; nhiều tài sản bà con phải di chuyển đến nơi an toàn để hạn chế thiệt hại. Ảnh: PV

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn đã gây ngập sâu ở một số khu vực thấp, trũng, ảnh hưởng đến diện tích lúa vụ xuân chưa thu hoạch và cả số lúa đã thu về nhà. Ban đã bố trí trực 24/24 để theo dõi sát sao tình hình, kịp thời thông tin đến các địa phương và tham mưu xử lý các tình huống phát sinh. Mưa lớn diện rộng, kéo dài trong thời gian ngắn khiến một số vùng trong tỉnh bị ngập sâu.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân xã Thạch Ngọc (Thạch Hà) di dời tài sản đến nơi an toàn.

Hiện, ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp và nguy cơ sạt lở. Ban chỉ huy đã yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại ban đầu về lúa, hoa màu, gia súc, gia cầm để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó với diễn biến thời tiết xấu hơn. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh thiên tai cho người dân cũng được đẩy mạnh.