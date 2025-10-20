Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 20/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ.

Những dấu ấn nổi bật của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Trình bày báo cáo tổng kết, nêu bật một số kết quả về xây dựng chính sách, pháp luật, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chính phủ. Ảnh: Media Quốc hội

Nhiều dự án luật đã được Chính phủ chủ động, tích cực đề xuất với cơ chế, chính sách thông thoáng, kiến tạo, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, kịp thời tháo gỡ "điểm nghẽn", "nút thắt" về cơ chế.

Chính phủ đã tổ chức 45 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết (bao gồm cả kỳ họp này). Đây là con số nhiều nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Chính phủ cũng ban hành 1.400 nghị quyết, 820 nghị định…

Quốc hội xem xét, thông qua số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ tại Kỳ họp thứ 10

Đánh giá kết quả quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Phó Thủ tướng nhấn mạnh 10 thành tựu nổi bật.

Đáng chú ý, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, tăng trưởng cao. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình cho biết: "Mặc dù đối mặt bối cảnh bất ổn, dịch bệnh và thiên tai, nhưng kinh tế vẫn phát triển với tốc độ cao, năm sau cao hơn năm trước, đưa quy mô nền kinh tế từ 346 tỷ USD (thứ 37 thế giới) lên 510 tỷ USD (thứ 32 thế giới).

Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 3.552 USD lên khoảng 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình cao. Đây là điểm sáng lớn được quốc tế đánh giá cao".

Cùng đó, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

1,1 triệu tỷ đồng là con số Chính phủ đã chi trong nhiệm kỳ cho an sinh xã hội, chiếm khoảng 17% tổng chi NSNN.

Chính phủ đã nỗ lực thực hiện xóa trên 334 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành mục tiêu trước 5 năm 4 tháng, phê duyệt Đề án và đẩy mạnh thực hiện xây dựng nhà ở xã hội.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp. Ảnh: Media Quốc hội

Vượt các mục tiêu về xây dựng đường bộ cao tốc, đường ven biển

Một điểm nhấn khác là hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đại biểu lắng nghe báo cáo. Ảnh: Media Quốc hội.

Đến hết năm 2025, dự kiến hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển, vượt các mục tiêu đề ra.

Nhiều công trình trọng điểm quốc gia về hàng không, năng lượng như sân bay Long Thành, đường dây 500kV mạch 3 được đẩy nhanh tiến độ. Hạ tầng số phát triển mạnh mẽ, đưa tốc độ Internet di động của Việt Nam vào nhóm 20 thế giới.

Ngoài ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

"Cho đến nay, bộ máy chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đã dần đi vào nền nếp, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đánh giá cao", theo báo cáo.



Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Media Quốc hội

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong 12 nội dung trọng tâm, đáng chú ý, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.



Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo...