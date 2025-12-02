Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Ngày 2/12, trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Đức Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã nắm được thông tin và đang kiểm tra thực tế.

Theo ông Nguyễn Đức Hiền, đây là lần đầu tiên xã ghi nhận hiện tượng giun bò lên mặt đất với số lượng lớn như vậy. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định nguyên nhân.

Giun bò lên mặt đất hàng loạt ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng xuất hiện nhiều ngày qua, chủ yếu tại các khu vực ruộng thấp và một số tuyến đường liên thôn. Nhiều con giun dài 20–30 cm bò lên mặt đất hoặc bám vào mép đường sau mưa lớn.

Người dân địa phương nhận định bước đầu, hiện tượng có thể liên quan đến độ ẩm đất tăng cao, môi trường thiếu oxy sau mưa kéo dài khiến giun bò lên để hô hấp, nhưng cần khảo sát thêm để đưa ra kết luận chính xác.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không hoang mang, đồng thời ghi hình, báo cho địa phương nếu hiện tượng tiếp tục xảy ra để phục vụ công tác theo dõi.