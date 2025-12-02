Chính quyền một xã ở tỉnh Quảng Trị xác nhận lần đầu ghi nhận con động vật này chui lên khỏi mặt đất dày đặc

Giải báo chí về tam nông: Động lực để lan tỏa những tấm gương nông dân điển hình, sáng chế thiết thực
Theo đại diện nhóm tác giả của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III - năm 2025 là một sân chơi ý nghĩa, giúp các nhà báo góp sức, cùng nhau xây dựng một nền nông nghiệp thông minh, xanh và thịnh vượng. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) được giao trực tiếp thực hiện.