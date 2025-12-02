Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Nhà nông
Thứ ba, ngày 02/12/2025 10:40 GMT+7

Nữ PGS.TS đưa ý tưởng từ phòng thí nghiệm ra chuồng trại, ruộng đồng, nông dân chăn nuôi giảm chi phí, tăng lợi nhuận

+ aA -
Trần Lê Thứ ba, ngày 02/12/2025 10:40 GMT+7
JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Mô hình khởi nghiệp được lên ý tưởng từ phòng thí nghiệm của PGS.TS Nguyễn Thị Minh tạo nên vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, giúp phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh một cách đồng bộ.

Khởi nghiệp khoa học công nghệ thông qua là thành lập các Doanh nghiệp khởi nguồn khoa học công nghệ Spin-off là mô hình Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang áp dụng để phá tảng băng rào cản giữa nhà khoa học, nhà nông nghiệp và doanh nghiệp giúp hiện thực hoá các nghiên cứu của các nhà khoa học thành hiện thực, mở đường cho những nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ vượt trội, giúp nông dân vượt khó.

JAMITECH-VNUA là một trong những công ty áp dung mô hình Spin-off do PGS.TS. Nguyễn Thị Minh sáng lập, với mục đích đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm ra thị trường, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Từ ý tưởng đó, PGS.TS. Nguyễn Thị Minh và đồng nghiệp đã thực hiện chương trình "Ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân chăn nuôi - nuôi trồng thuỷ sản".

PGS.TS Nguyễn Thị Minh và các sản phẩm ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân chăn nuôi - nuôi trồng thuỷ sản.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của PGS.TS Nguyễn Thị Minh được lên ý tưởng từ phòng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ vượt trội, giúp nông dân vượt khó.

PGS.TS Nguyễn Thị Minh chia sẻ: "Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển nông nghiệp hữu cơ/tuần hoàn một cách đồng bộ khi đưa các sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính vượt trội vào thực tế sản xuất, đem lại những lợi ích rất thiết thực, không những gia tăng giá trị cho người chăn nuôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng được chất thải mà còn phát huy được nguồn lao động nông thôn dồi dào, cải thiện đời sống cho người nông dân. 

Đây là những điều mà chúng tôi thấy rất hữu ích đối với bà con nông dân và chúng tôi cũng luôn không ngừng đổi mới sáng tạo để nghiên cứu được nhiều sản phẩm có tính ưu việt hơn nữa để phục vụ cho bà con nông dân và chúng tôi cũng sẽ luôn luôn đồng hành cũng như là hỗ trợ bà con trong việc phát triển các mô hình chăn nuôi - nuôi trồng thủy sản với bất kỳ quy mô nào để tiến tới nhân rộng, lan tỏa phục vụ cho nền nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam".

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của PGS.TS Nguyễn Thị Minh được lên ý tưởng từ phòng thí nghiệm, ứng dụng công nghệ vượt trội, giúp nông dân vượt khó.

Sản phẩm được PGS.TS. Nguyễn Thị Minh giới thiệu tới Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khai mạc "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm" năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lấy nông dân làm trung tâm

Đây là tôn chỉ của PGS.TS. Nguyễn Thị Minh khi sáng lập JAMITECH-VNUA. Từ những nghiên cứu khoa học lấy người nông dân làm trung tâm, các nghiên cứu khoa học đã đi vào thực tiễn giúp người nông dân vượt khó và làm giàu. 

Kết quả thử nghiệm ở các địa phương như Hoà Bình, Bắc Giang, Bến Tre cho thấy khi bà con sử dụng các sản phẩm khoa học công nghệ có tính vượt trội này và tuân thủ theo một chuỗi chu trình khép kín trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đã giảm được hơn 20% chi phí sản xuất, giảm sức lao động, giảm hơn 95% mùi hôi trong môi trường chăn nuôi và chất thải…

Tính trung bình chi phí đầu vào sẽ giảm được 200.000-300.000 đồng/đầu lợn, 20.000 đồng/con gà.

Sản phẩm được PGS.TS. Nguyễn Thị Minh giới thiệu tới Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khai mạc "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và ngày hội việc làm" năm 2022 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Mặt khác, khi sử dụng sản phẩm còn giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, giảm được tới hơn 90% mùi hôi chuồng trại, không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người chăn nuôi, nên dễ có sự đồng thuận của người dân quanh khu vực chăn nuôi.

Không những thế, chất lượng thịt, trứng, sữa cũng tăng lên, đạt tiêu chuẩn an toàn và xuất khẩu do không còn tồn dư kháng sinh phòng bệnh, đồng thời chất thải chăn nuôi được tận dụng để sản xuất phân hữu cơ bón cho cây trồng. Vì thế làm gia tăng chuỗi giá trị cho người chăn nuôi mà vẫn bảo vệ được môi trường.

Các sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất theo tôn chỉ lấy nông dân làm trung tâm, giúp người nông dân vượt khó và làm giàu.

Các sản phẩm được nghiên cứu, sản xuất theo tôn chỉ lấy nông dân làm trung tâm, giúp người nông dân vượt khó và làm giàu.

Chương trình ứng dụng công nghệ này nếu được thực hiện đúng theo chu trình chăn nuôi - nuôi trồng thuỷ sản khép kín sẽ là sự hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế tuần hoàn tại các địa phương.

Chất thải chăn nuôi và phụ phẩm trồng trọt sẽ được tận dụng, xử lý bằng chế phẩm sinh học và ủ thành phân hữu cơ/ hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng, giảm được chi phí mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hoá học.

Cây trồng lại cung cấp nguyên liệu tốt để chế biến thành thức ăn chăn nuôi và chế phẩm sinh học, tạo nên vòng tuần hoàn trong sản xuất nông nghiệp, giúp phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh một cách đồng bộ. PGS.TS Nguyễn Thị Minh chia sẻ thêm.

Chương trình "Ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân chăn nuôi - nuôi trồng thuỷ sản" đã và đang thực hiện tại tỉnh Hoà Bình, Bến Tre và đưa bộ combo sản phẩm từ phòng thí nghiệm như: Ja-MiosV; Ja-Biotic; Ja-Aqua kết nối gần hơn với nông dân. 

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022, JAMITECH-VNUA sẽ triển khai tiếp ở các tỉnh như: Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình và tiếp tục nhân rộng ra nhiều địa phương khác, góp phần làm gia tăng chuỗi giá trị cho người chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản mà vẫn bảo vệ được môi trường, đúng với định hướng mà hiện nay cả thế giới cũng như Việt Nam đang theo đuổi là phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn…

Thông tin liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, sáng lập JAMITECH-VNUA, chủ nhiệm chương trình "Ứng dụng công nghệ vượt trội hỗ trợ nông dân chăn nuôi - nuôi trồng thuỷ sản".


Địa chỉ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. ĐT: 0818468886; Hotline: 0966788989.

Theo: Báo Phụ nữ Việt Nam

Tham khảo thêm

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Trồng lúa ở Cuba, có mô hình cấy giống lúa siêu nguyên chủng, thâm canh 2 vụ đạt 9.850ha, năng suất lúa 8,58 tấn/ha/năm

Trồng lúa ở Cuba, có mô hình cấy giống lúa siêu nguyên chủng, thâm canh 2 vụ đạt 9.850ha, năng suất lúa 8,58 tấn/ha/năm

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Quốc gia Nam Á này đứng vị trí thứ 4 trong 5 nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã bán gạo thành công sang Trung Quốc

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Gạo Việt Nam phải cạnh tranh với gạo của quốc gia đông dân nhất thế giới, nước mua gạo nhiều nhất thế giới cấm nhập khẩu

Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Lợn nuôi ở Hưng Yên bán giá xuất chuồng thế nào mà hễ nhà nào bán là nhà đó kêu lỗ?

Những ngày cuối tháng 11, người chăn nuôi lợn tại tỉnh Hưng Yên rơi vào giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều năm trở lại đây khi giá lợn hơi liên tục giảm mạnh, có thời điểm lợn nuôi bán ra giá chỉ còn 47.000 đồng/kg. Mức giá lợn nuôi thế này thấp hơn nhiều so với chi phí đầu vào, khiến cả nông hộ nhỏ lẻ lẫn các trang trại quy mô lớn đều rơi vào thua lỗ.

Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Nhà nông
Vua Minh Mạng nhà Nguyễn đổi tên trấn thành tỉnh Nam Định, tỉnh đã bốn lần sáp nhập, chia tách, đất phát tích nhà Trần

Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được "con nửa tỷ đồng"

Nhà nông
Tình cờ nuôi con đặc sản này ở Bình Định, chả tốn một đồng mua cám viên, nay vớt được 'con nửa tỷ đồng'

Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Nhà nông
Ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi có một người chơi cây cảnh bonsai mini, cây nào cũng khiến vạn người mê thế này

Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Nhà nông
Đây, lý do một quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á tạm dừng mua gạo, chuyên gia nông nghiệp vẫn cảnh báo điều này

Đọc thêm

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án
Chuyển động Sài Gòn

Vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh: Công an TP.HCM khởi tố vụ án

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ xây nhầm gần 50 căn nhà trên đất người khác ở phường Tân Khánh.

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi 'tẩy chay' vì nhãn mác 'xúc phạm' phụ nữ
Xã hội

Thương hiệu quần áo bị kêu gọi "tẩy chay" vì nhãn mác "xúc phạm" phụ nữ

Xã hội

Một thương hiệu thời trang nam ở Trung Quốc gặp rắc rối sau khi bị tố phân biệt đối xử với phụ nữ qua một nhãn hướng dẫn giặt trên sản phẩm.

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất mới

Chuyển động Sài Gòn

UBND TP.HCM quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Bảng giá đất với thành phần hơn 180 thành viên, nhằm bảo đảm quy trình xây dựng bảng giá đất mới đúng luật, khách quan và sát thực tiễn.

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy
Chuyển động Sài Gòn

Bắt người đàn ông vờ mua 2 dây lắc vàng 18K ở tiệm vàng Kim Yến rồi giật, tháo chạy

Chuyển động Sài Gòn

Vào tiệm vàng Kim Yến, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Huy vờ mua 2 dây lắc vàng 18K, trọng lượng khoảng 1,5 lượng rồi giật, tháo chạy.

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn
Nhà nông

Khánh Hòa: Phấn đấu đến cuối tháng 12/2025 giải ngân 100% kế hoạch vốn

Nhà nông

Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 30/9/2025 tổng nguồn vốn giải ngân là 175.066/555.629 triệu đồng. Trong đó, vốn đầu tư 152.938 triệu đồng và vốn sự nghiệp 22.128 triệu đồng và phấn đấu cuối năm nay giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên 'bóc phốt' châu Âu đang chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Châu Âu hiện đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với Nga và vấn đề trong giai đoạn tiếp theo sẽ là liệu có thể bảo vệ châu lục khỏi bị hủy diệt hay không - Bộ trưởng Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary Péter Szijjártó tuyên bố.

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho
Thể thao

Nguyễn Văn Dương U17 Việt Nam tái hiện “skill” thiên tài của Ronaldinho

Thể thao

Nguyễn Văn Dương tỏa sáng với 1 bàn và 1 kiến tạo, giúp U17 Việt Nam đại thắng Malaysia 4-0 để giành vé dự VCK U17 châu Á 2026. Ở pha kiến tạo, tài năng trẻ này đã tái hiện “skill” thiên tài của huyền thoại Ronaldinho...

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân
Chuyển động Sài Gòn

Hàng chục người tháo chạy khỏi quán cà phê bốc cháy dữ dội ở phường Bình Tân

Chuyển động Sài Gòn

Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội từ quầy pha chế, khiến hàng chục khách và nhân viên trong quán cà phê tại phường Bình Tân, TP.HCM phải bỏ chạy tán loạn ra ngoài, may mắn không có thương vong về người.

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng
Xã hội

Nam sinh ở An Giang bị nhóm học sinh đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng

Xã hội

Sáng 2/12, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, Công an xã Hòn Đất đang điều tra vụ việc một học sinh nam bị nhóm bạn đánh, nhét băng vệ sinh vào miệng, xảy ra tại Trường THPT Hòn Đất.

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối
Nhà đất

Ngôi nhà 3 tầng với chi phí xây dựng 13 tỷ đồng cho không gian sống hiện đại và kết nối

Nhà đất

Trên khu đất 400 m2, ngôi nhà 3 tầng dành cho hai thế hệ được hoàn thiện với ngân sách khoảng 13 tỷ đồng, mang phong cách tối giản - sáng thoáng, tối ưu diện tích và tạo không gian sống gắn kết trong khối kiến trúc hiện đại.

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị sớm miễn viện phí cho bệnh nhân ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính

Tin tức

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm, đặc biệt cho những người đang điều trị các bệnh ung thư, bệnh khó chữa, mạn tính.

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?
Văn hóa - Giải trí

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp duy nhất với một rapper Việt ra mắt MV, đó là ai?

Văn hóa - Giải trí

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp với rapper Suboi ra mắt video âm nhạc (MV) “Never Before” .

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới
Gia đình

7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm, khôn ngoan, kiếm tiền thuận lợi, thịnh vượng bước sang năm mới

Gia đình

Trong 7 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp nhạy cảm nhưng khôn ngoan sẽ biết tận dụng khả năng quan sát và thấu hiểu để kiếm tiền theo nhiều cách khác nhau.

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo 'nóng'
Kinh tế

Hành khách qua sân bay tăng cao, Cục Hàng không dự báo "nóng"

Kinh tế

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, trong giai đoạn 11 tháng năm 2025, hành khách qua các sân bay tăng trưởng mạnh mẽ, không để xảy ra tai nạn hàng không, công tác giám sát an toàn được duy trì liên tục.

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?
Kinh tế

Trước thềm lên sàn HoSE, Nông nghiệp Hòa Phát có gì?

Kinh tế

Từ một 'mảng màu' mới trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hòa Phát, sau 10 năm, nông nghiệp là ngành nghề có đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn thứ hai cho tập đoàn, chỉ sau lĩnh vực thép.

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi 'trung thọ', phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều
Tin tức

Đại biểu Quốc hội lo ngại thiếu hụt nam giới độ tuổi "trung thọ", phụ nữ cô đơn ở tuổi xế chiều

Tin tức

Phân tích thực trạng nam giới thường lơ là chăm sóc bản thân và kìm nén cảm xúc dẫn đến tuổi thọ trung bình thấp hơn nữ giới khoảng 5 năm, đại biểu Tô Ái Vang cảnh báo nếu không có chiến lược can thiệp y tế chuyên biệt, xã hội sẽ thiếu hụt trụ cột ở độ tuổi "trung thọ", dẫn tới sự mất cân bằng giới và cảnh cô đơn của phụ nữ tuổi xế chiều.

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ” hé lộ phim mới lấy cảm hứng từ những “khúc cua” bẻ lái cuộc đời

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn đã chia sẻ về áp lực vượt qua thành công cũ và lý do chọn định dạng web series ngắn 5 phút với bộ phim mới.

Nga không còn lựa chọn nào khác
Thế giới

Nga không còn lựa chọn nào khác

Thế giới

Châu Âu đã thừa nhận họ không có tiền cho Ukraine và sẽ không bao giờ có, tạp chí Poitico của châu Âu đã công khai khuyên Kiev nên nhượng bộ: "Đây (kế hoạch hoà bình của Mỹ) là điều tốt nhất mà Ukraine có thể hy vọng".

Năm 1471, vua nhà Hậu Lê lập phủ Hoài Nhơn, năm 1602 chúa Nguyễn đổi thành phủ Quy Nhơn, tên Bình Định có từ năm nào?
Nhà nông

Năm 1471, vua nhà Hậu Lê lập phủ Hoài Nhơn, năm 1602 chúa Nguyễn đổi thành phủ Quy Nhơn, tên Bình Định có từ năm nào?

Nhà nông

Tháng 7/1471, vua nhà Hậu Lê cho lập phủ Hoài Nhơn gồm ba huyện là Bồng Sơn, Phù Ly và Tuy Viễn. Từ đó người Việt bắt đầu tiến vào sinh sống trên vùng đất Bình Định ngày nay. Những năm gần đây, Bình Định được ví như “ngôi sao nối ngôi” trên bản đồ du lịch miền Trung, trong đó thành phố Quy Nhơn vinh dự nằm trong top 20 điểm du lịch trải nghiệm hàng đầu thế giới năm 2020.

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu
Doanh nghiệp

Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long Châu

Doanh nghiệp

Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.

Gen Z nhấn nút bình yên: Giải nhiệt stress để tinh thần sảng khoái
Doanh nghiệp

Gen Z nhấn nút bình yên: Giải nhiệt stress để tinh thần sảng khoái

Doanh nghiệp

Giữa nhịp sống vội vã và áp lực deadline, Gen Z đang tự viết lại định nghĩa về thành công. Lương, thưởng không còn là tất cả, điều quan trọng hơn là quyền được làm chủ nhịp sống của chính mình.

PVFCCo - Phú Mỹ sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
Xã hội

PVFCCo - Phú Mỹ sẻ chia cùng đồng bào miền Trung và Tây Nguyên

Xã hội

Những ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung và Tây Nguyên. Dù cũng chịu tác động của thiên tai, song các đơn vị Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ) vẫn đồng lòng hướng về đồng bào vùng lũ bằng những hành động sẻ chia kịp thời và thiết thực.

Tin sáng (2/12): HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?
Thể thao

Tin sáng (2/12): HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik và U22 Việt Nam “lộ bài”?; 2 thủ môn dự bị muốn rời Man City; M.U có thể chiêu mộ Conor Gallagher; Arsenal sắp có cặp song sinh người Ecuador; Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo khiến Vinicius gặp rắc rối.

Bộ Chính trị: Thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên KHCN cao
Tin tức

Bộ Chính trị: Thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên KHCN cao

Tin tức

Bộ Chính trị yêu cầu ưu tiên đầu tư, thử nghiệm, thí điểm các cơ chế, chính sách vượt trội cho các mô hình sản xuất nông nghiệp dựa trên khoa học - công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển xanh, thích ứng biến đổi khí hậu trong mọi khâu của quá trình sản xuất, bảo quản, chế biến, logistics và thương mại.

Nghệ An: 'Sống khổ' bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm
Bạn đọc

Nghệ An: "Sống khổ" bên trạm nghiền xi măng, 11 hộ dân chờ được di dời suốt 10 năm

Bạn đọc

Hàng ngày phải chịu đựng tiếng ồn và khói bụi từ trạm nghiền xi măng Sông Lam, 11 hộ dân tại xóm Hải Thịnh (xã Hải Lộc, Nghệ An) vẫn chưa được di dời. Nhiều lần người dân kiến nghị, đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa thể bố trí kinh phí bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam: Làm du lịch trên đất nông nghiệp còn gặp vướng mắc
Nhà nông

Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam: Làm du lịch trên đất nông nghiệp còn gặp vướng mắc

Nhà nông

Nhiều nông dân làm nông nghiệp xanh, làm du lịch nông nghiệp ở Hải Phòng có các băn khoăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...

Cửu âm bạch cốt trảo bị mang tiếng oan là môn võ công âm độc nhất?
Đông Tây - Kim Cổ

Cửu âm bạch cốt trảo bị mang tiếng oan là môn võ công âm độc nhất?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong kiếm hiệp Kim Dung, có một môn võ công rất nổi tiếng, cả về sự lợi hại lẫn độ âm độc là Cửu âm bạch cốt trảo. Tuy nhiên, sự thật về môn võ công này lại không giống như người ta nghĩ, mà nó xuất phát từ Đạo gia. Vậy tại sao nó lại bị mang tiếng là môn võ công âm độc nhất?

Tổng thống Trump “đóng” không phận Venezuela vì Tổng thống Maduro không rời khỏi đất nước
Thế giới

Tổng thống Trump “đóng” không phận Venezuela vì Tổng thống Maduro không rời khỏi đất nước

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Nhà lãnh đạo Venezuela, ông Nicolás Maduro thời hạn đến thứ Sáu, ngày 28/11, để rời khỏi đất nước và sau khi thời hạn này hết hiệu lực, Tổng thống Mỹ sẽ tuyên bố “đóng” không phận Venezuela, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Mức lương Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất sau sáp nhập năm 2025
Xã hội

Mức lương Phó Chủ tịch UBND xã mới nhất sau sáp nhập năm 2025

Xã hội

Sau sáp nhập, mức lương Phó chủ tịch UBND xã về cơ bản vẫn được giữ nguyên hết 6 tháng. Mức lương Phó chủ tịch xã có thể được thay đổi từ đầu năm 2026 khi tiền lương cơ sở tăng lên, hoặc cải cách tiền lương.

Tin đọc nhiều

1

BTV Thời sự là "mỹ nhân đời đầu VTV", từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

BTV Thời sự là 'mỹ nhân đời đầu VTV', từng là giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ

2

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

Phạm Tuyên, Trần Tiến, Chu Lai, Trần Đăng Khoa, Lưu Quang Vũ được tôn vinh

3

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

Bị loại khỏi U22 Việt Nam, Bùi Vĩ Hào phản ứng ra sao?

4

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

Bỉ bất ngờ công bố 3 điều kiện để chuyển giao tài sản của Nga cho Ukraine

5

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại

Giá vàng hôm nay mới nhất (1/12) tiếp tục phá đỉnh: Người Hà Nội xếp hàng từ sáng, cơn sốt trú ẩn quay trở lại