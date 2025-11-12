Các lái ốc thu mua ốc bươu vàng mùa nước nổi An Giang. Mỗi ngày, thương lái thu mua con động vật ngoại lai chuyên phá hại lúa này với số lượng lớn, lên đến hàng vài chục ngàn ký.

Khoảng 18 giờ tối, gia đình anh gồm 3 người, chạy xuồng máy vào các cánh đồng ngập nước dùng lưới kéo bắt ốc.

Anh Nguyễn Văn Minh, nông dân ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh An, tỉnh An Giang sống bằng nghề bắt ốc bươu vàng trong mùa nước nổi hơn 4 năm nay.

Có người bắt ốc bằng lưới, có người dùng vợt hình chữ A xúc ốc. Ban ngày, trời nóng nên ốc lặn sâu trốn dưới đáy ruộng. Đêm xuống, trời mát ốc nổi lều phều lên mặt nước nên dùng lưới xúc rất dễ.

Theo anh Minh, ốc bươu vàng sinh sôi nhanh, cắn phá cây lúa không thua gì chuột. Vì thế, trong mùa khô, nhà nông tìm đủ cách tiêu diệt như sử dụng thuốc, hóa chất…nhưng vẫn không tiêu diệt hết.

Trong mùa nước nổi, ốc sinh sôi nhiều nhưng lại không trốn sâu dưới đất bùn như mùa khô nên dễ bắt.

Bắt ốc bươu vàng, thu gom, mua bán ốc bươu vàng giúp cho nhiều lao động nông thôn An Giang có thêm thu nhập phụ vào mùa nước nổi.

Một đêm kéo lưới, có thể dính hàng trăm ký đến vài tấn ốc bươu vàng, mỗi đêm, anh Sử đi đến các cánh đồng gần xa bắt ốc.

Anh Sử cho biết, mùa nước chỉ kéo dài 2 tháng nên nhiều người tranh thủ đi bắt ốc mỗi đêm nên nguồn ốc cũng ít dần.

Do đó, nghề bắt ốc cũng cạnh tranh quyết liệt, trước khi đến cánh đồng phải nghiên cứu kỹ xem đêm trước có ai đến kéo chưa và nếu kéo ốc còn nhiều hay không?

Nếu không, một đêm dầm sương gió, mưa rào chỉ dính được vài trăm ký ốc xem như lỗ công sức.

Ốc bươu vàng-sinh vật ngoại lai xâm hại mùa màng, phá hại lúa chả kém gì loài chuột là ám ảnh của nhà nông.

Lao động nông thôn tại nhiều xã ở tỉnh An Giang khiêng vác ốc bươu vàng từ thuyền lên bến kiếm tiền công hơn 100.000 đồng/buổi.

Một ký ốc bươu vàng tùy theo thời điểm ốc nhiều hay ít, ốc hút hàng hay không mà giá ốc từ 2.000 đến 2.500 đồng. Đi kéo ốc suốt đêm khoảng hơn 7 tiếng đồng hồ nếu hên trúng vài tấn ốc trừ chi phí xăng dầu có vài triệu đồng.

Nghề kéo ốc bươu vàng cũng giúp cho lao động vùng nông thôn có việc làm ngắn hạn ổn định.

Anh Nguyễn Văn Tiến, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh An chia sẻ, anh làm công khiêng vác ốc được trả công từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Xã Vĩnh An có hàng trăm lao động như anh Tiến kiếm sống bằng nghề khiên vác loại ốc bươu vàng.

Khoảng 5 giờ sáng, người lao động tập trung tại các bến sông, chờ các ghe tàu thu mua ốc về cập bến để bắt đầu công việc khiên vác ốc cho đến 2 giờ chiều cùng ngày mới ngơi nghỉ.

Mùa này, dọc theo tỉnh lộ 941 đoạn qua xã Vĩnh An các ấp Vĩnh Phúc, Vĩnh Thành, Vĩnh Quới từ tờ mờ sáng cho đến xế chiều lúc nào cũng nhộn nhịp cảnh mua bán ốc bươu vàng.

Những chợ ốc di động hình thành ven các bến sông, còn xe tải từ các tỉnh, thành đậu bên đường chờ vận chuyển ốc.

Ốc được cho vào bao tải, chất đống cào thành đụn nhìn thoáng qua nhiều người lầm tưởng nông dân đang mua bán lúa.

Là sinh vật ngoại lai xâm hại, tàn phá lúa, ốc bươu vàng có "tốc độ mắn đẻ, đẻ phát sợ". Ốc bươu vàng đẻ trứng, sinh sôi rất nhanh.

Tại xã Vĩnh An có nhiều vựa ốc thu gom ốc bươu vàng. Ông Trần Văn Na, một vựa ốc cho biết, vựa ốc như ông mỗi ngày gom thấp nhất 10 tấn ốc, còn cao nhất 30 tấn.

Ông Na nhẩm tính, với hơn 6 vựa ốc như hiện nay thì mỗi ngày có khoảng 60 đến hơn 100 tấn ốc bươu vàng được tiêu thụ.

Ốc được các lái thu mua, chở ra các vùng biển bán lại cho các vùng nuôi hải sản làm thức ăn tôm cua, cá biển.

Nhiều lái cũng bán lại cho các chủ nuôi vịt vì vịt ăn cua, ốc có nguồn canxi để đẻ trứng.

Đến gần hết tháng 11, nước trên đồng chảy ngược ra sông, ốc cũng rút theo xuống bùn đất vì thế việc bắt ốc trên các cánh đồng bằng tay khó khăn so với mùa nước nổi.

Một mùa nước, chỉ tính riêng tại xã Vĩnh Hanh và các xã lân cận, có hàng trăm người tham gia đánh bắt hàng trăm tấn ốc bươu vàng đã hạn chế nạn ốc sinh sôi.

Người bắt ốc vừa có thu nhập, vừa góp phần khắc chế ốc bươu vàng sinh sôi nhanh phá hại mùa màng, nhà nông an tâm cũng bớt lo nghĩ cách tiêu diệt ốc.

Theo: Báo Nhân Dân