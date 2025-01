Chọn người tài đức - “đau đầu” nhưng có thuốc!

Vì vậy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là đối với các cơ quan Trung ương là vấn đề đặc biệt hệ trọng, có thể coi đây là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy.

Tinh gọn bộ máy - việc tất yếu

Việc cải cách, tinh gọn bộ máy càng chậm bao lâu càng kéo lùi tốc độ phát triển đất nước. Phải chăng cũng vì nguyên nhân này mà tốc độ tăng trưởng kinh tế chững lại mấy năm qua? Trong 15 năm trở lại đây, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam chỉ tăng 1.600USD, trong khi Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc tăng lần lượt là 3.600 - 6.500 và 16.000USD. Ðiều đó cũng đã cho thấy, mặc dù GDP của nước ta có nằm trong số cao của thế giới, nhưng số tuyệt đối này vẫn rất nhỏ và khoảng cách của Việt Nam so với các nước vẫn còn xa.

Một khi kinh tế phát triển có dấu hiệu đó thì bài toán năng suất lao động càng phải đặt lên hàng đầu và cực kỳ phức tạp nếu vẫn không tinh gọn bộ máy.

Bộ GTVT (phải) và Bộ Xây dựng sẽ được hợp nhất, công tác cán bộ rất được quan tâm. Ảnh: T.Q - P.L.O

Tinh gọn bộ máy thời nay khó trăm bề và không đơn giản so với nhiều thập kỷ trước. Khác với những năm 1960 - 1980, khi đó xã hội ta chưa có tiêu cực như hiện nay, công chức nhà nước, nếu lại là đảng viên thì nhất nhất chịu sự phân công của tổ chức. Người lãnh đạo dù lên đến cỡ Phó Bí thư Tỉnh ủy hoặc Chủ tịch tỉnh, khi chấp hành điều chuyển công tác về Trung ương (do nhu cầu) nếu có được phân công làm cán bộ chỉ ở cấp cục hoặc vụ thì cũng không mấy ai thắc mắc. Họ rất trong sáng và tuân thủ tuyệt đối sự phân công của tổ chức, của Ðảng, không bất mãn. Lớp người đó, họ đã được thử thách qua chiến tranh, đã đổ máu, xương ngoài trận mạc nên nếu được sống để cống hiến, theo nhiều người đã là "may mắn".

Còn khoảng vài ba chục năm qua, nhiều công chức nhà nước, kể từ lúc sinh viên vừa ra trường đi xin việc cho đến sau này, khi muốn thăng tiến họ đã quen "đi cửa sau" bằng mấy thứ có cái đuôi "ệ" - Ðó là ba thứ "hậu duệ, tiền tệ và quan hệ".

Học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIV (lớp thứ ba) đi thực tế tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: M.P.I

"Đau đầu khi hợp nhất"

Bác Hồ trọng dụng người tài đức Tìm kiếm người tài là việc đã có từ lâu đời trong các chế độ, kể cả thời phong kiến. Ðến thời đại Hồ Chí Minh, Bác Hồ càng đặc biệt quan tâm và trọng dụng người có tài, có đức. Với trí thức ngoài Ðảng, Người luôn biết cách trọng dụng một cách hợp lý. Người cũng thẳng thắn phê phán những kẻ cậy mình là đảng viên rồi "vác mặt quan cách mạng lên". Bác Hồ đả phá căn bệnh kiêu ngạo cộng sản. Theo Người, vì "đã kiêu thì ắt ghét những người tài giỏi hơn mình. Ưa những kẻ nịnh hót mình. Thân cận là những kẻ vô tài bất lực, nhưng khéo nịnh hót a dua. Xa cách hoặc kìm hãm những người có tài, có đức hay bàn ngay nói thẳng".

Hiện tượng chạy chức, chạy quyền đã khiến một bộ phận không nhỏ trong đội ngũ cán bộ sa sút phẩm chất. Vì thế, số cán bộ này càng không dễ gì "hậu thuẫn" cho cuộc cách mạng tin gọn tổ chức bộ máy sắp tới. Trong khi đó, với bất cứ cuộc cải tổ về tổ chức nào, yếu tố con người luôn là mấu chốt và quyết định. Vì thế, vấn đề đặt ra với tổ chức là ở chỗ cần tìm được đúng người tài, trung thực và có đạo đức thực sự. Tổ chức, khi làm công tác nhân sự tinh gọn bộ máy cần phải cảnh giác và tránh xa với người xu nịnh, cơ hội, chạy chức, chạy quyền trong bộ máy!

TS Ðặng Vũ Chư - nguyên Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghiệp Nhẹ (1990-2002) là vị Bộ trưởng với 12 năm đương chức, qua 3 đời Thủ tướng, từng chịu trách nhiệm và áp lực khi thực hiện đề án hợp nhất 3 bộ thành 1. Ông kể: Từ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa IX (tháng 10/1995) quyết định hợp nhất các bộ, trong đó hợp nhất Bộ Công nghiệp nặng, Bộ Năng lượng và Bộ Công nghiệp nhẹ thành Bộ Công nghiệp. Tinh gọn tổ chức bộ máy là điều kiện cần, tinh giản biên chế bộ máy là điều kiện đủ để bộ máy quản lý có "hiệu năng, hiệu quả, hiệu lực". Nếu không, chẳng qua chỉ là "đánh bùn sang ao".

TS Chư cho hay: "Khi 3 bộ hợp thành 1, tôi đau đầu dữ lắm, nhất là vấn đề nhân sự vì đụng chạm tới từng người, tới "miếng cơm manh áo" của người ta, như 6 thứ trưởng thì nay biên chế mới chỉ cho 3, từ 3 vụ trưởng nay biên chế chỉ có 1… Đây là một cuộc cách mạng không hề dễ dàng. Làm sao bộ máy phải giảm cho được 1/3 - ½ so với trước? Vì thế buộc phải chọn lựa thận trọng để tìm ra được người có đức có tài chuẩn nhất". "Nhưng dù khó chúng ta cũng không thể không thực hiện tinh gọn bộ máy nếu không muốn tụt hậu..." - cũng theo TS Chư.

Trong thực tế khoảng chục năm qua, nhiều trường hợp "con ông cháu cha" được nâng đỡ trên đường sự nghiệp đã gây ra những điều tiếng trong khâu tổ chức cán bộ. Nhiều hiện tượng từng ví như "hạt giống đỏ" trưởng thành thực sự không nhiều như kỳ vọng. Ðây cũng là vấn đề cần suy nghĩ, rút kinh nghiệm trong công tác bổ nhiệm cán bộ là con em các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo.

Người tài cần được chứng minh trong thực tế, rồi đi lên bằng thực lực mới bền vững. Ðã đến lúc chúng ta nên nghiên cứu bổ sung chính sách dùng người tài khi chế độ đãi ngộ cho người tài không có những đổi mới mạnh mẽ... Việc trọng dụng người có đức, có tài trong thời điểm tinh giản bộ máy và nhân sự lúc này là một việc vô cùng hệ trọng, sẽ góp phần giúp cho cuộc cách mạng trong tái cơ cấu tổ chức bộ máy sớm đi đến thành công.

Có thể xem như việc tinh gọn bộ máy tổ chức và nhân sự của Ðảng ta trong giai đoạn này như một cuộc cách mạng lớn mà chúng ta buộc phải thực hiện dù sẽ có không ít hi sinh. Nó cần quyết tâm chính trị cao độ cùng sự tin tưởng tuyệt đối của toàn Ðảng, toàn dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của T.Ư Ðảng, Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.