Chu Nguyên Chương đòi chặt đầu người trùng ngày sinh, Lưu Bá Ôn đã nói gì?

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tin vào số mệnh

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương là vị hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc xuất thân là một thường dân. Thuở nhỏ ông chăn bò, lớn lên lại vào chùa ăn mày cửa Phật; ông cũng có một thời gian phải đi ăn xin. Tuy nhiên, trước khi ông trời trao gửi sứ mệnh vĩ đại cho một người, họ phải chịu “khổ tâm chí, nhọc gân cốt”. Chu Nguyên Chương cũng không ngoại lệ. Sau khi nếm trải đủ loại gian khổ, nguy hiểm, cuối cùng, ông đã khởi nghĩa dẹp yên thiên hạ, xưng đế và thành lập nhà Minh.

Minh Thái Tổ từng xuất gia và nghiên cứu kinh điển Phật giáo, bởi vậy ông rất tin vào số phận. Chu Nguyên Chương tin rằng, thành công của ông không chỉ nhờ nỗ lực của bản thân, mà còn liên quan đến tử vi bát tự. Sở dĩ Chu Nguyên Chương có thể trở thành hoàng đế, vì mệnh của ông là Chân Long Thiên Tử. Nhưng ông cũng lo sợ rằng, trong thiên hạ có thể có người có cùng lá số tử vi với mình. Chu Nguyên Chương đã thực hiện một cuộc điều tra bí mật để loại bỏ hậu họa.

Ảnh minh hoạ.

Chu Nguyên Chương tên thật là Chu Trùng Bát. Ông đã đổi tên thành Chu Nguyên Chương để tiện gia nhập đội quân khởi nghĩa. Chương (璋) tiếng Hán nghĩa là một viên ngọc đẽo phẳng sắc bén. Chu Trùng Bát chính là muốn ví mình như một vũ khí sắc bén tiêu diệt nhà Nguyên. Cuối cùng, ông cũng đã hoàn thành được ý nguyện.

Trong cuốn “Hoàng Minh bản khởi” có ghi chép: Trước cuộc nổi dậy, Chu Nguyên Chương là một tu sĩ trong chùa. Ông đã dùng chiếc cốc ngọc tự bói toán cho mình. Kết quả cho ra đều là điềm xấu. Nhưng sau này ông nhập ngũ, hóa ra là vận may. Từ một người ăn xin, Chu Nguyên Chương trở thành hoàng đế khai quốc, bản thân ông cảm thấy không thể tin được, nên càng tin rằng, tất cả những điều này là do số phận an bài.

Truy tìm người cùng bát tự để tiêu diệt

Ngày sinh của Minh THái Tổ thuộc mệnh đế vương, nên ông lo sợ người cùng số phận với ông, có thể sẽ thay thế ông trong tương lai. Chu Nguyên Chương từng nói: “Tìm cho ra những người cùng lộc mệnh với trẫm”, chỉ cần tìm thấy được, hãy triệu đến gặp ông, rồi chặt đầu để tránh những rắc rối sau này.

Sau một số cuộc điều tra, cuối cùng, người trùng khớp tử vi với hoàng đế đã được tìm thấy. Chu Nguyên Chương khi biết chuyện đã rất thích thú. Ông muốn xem tướng mạo của người này có giống hoàng đế hay không nên truyền chỉ: “Gọi hắn đến đây, trấm muốn giết hắn”.

Không ngờ, Chu Nguyên Chương đã phải thất vọng khi nhìn thấy người này. Hóa ra người có cùng lá số với ông cũng chỉ là một gã dân thường; một ông già tóc hoa râm, không có điểm gì đặc sắc. Chu Nguyên Chương trò chuyện với ông già và hỏi ông ta làm gì để kiếm sống. Ông lão trả lời: “Tôi nuôi mười ba lồng ong để sống”.

Minh Thái Tổ nghe xong không nhịn được cười nói: “Mười ba Bố chính sứ của nhà Minh cũng giống như mười ba lồng ong của ngươi sao?”

Nghe thấy vậy, Lưu Bá Ôn đứng bên cạnh vội lên tiếng: “Người này sinh vào cuối giờ thìn nên chỉ nuôi ong thôi. Hoàng thượng sinh vào đầu giờ thìn nên đương nhiên sẽ thống trị thiên hạ”.

Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nghe Lưu Bá Ôn nói thì ‘long nhan’ rặng rỡ hẳn. Ông nghĩ rằng, nếu giết chết một ông già, chẳng bằng như tự sát? Rõ ràng là không khôn ngoan. Sau khi trò chuyện với ông già một lúc, thay vì giết ông ta, Chu Nguyên Chương đã ban thưởng và sai người đưa ông già trở về quê nhà.

Người đàn ông vì trùng bát tự với Hoàng đế Chu Nguyên Chương mà suýt mất mạng. May mắn cho ông ta, Lưu Bá Ông có mặt, nói đỡ một câu, không những ông lão không phải chết mà còn được ban thưởng hậu hĩnh.