Mỗi năm thành lập mới 500 Chi hội nông dân nghề nghiệp, 5.000 Tổ hội nông dân nghề nghiệp

Theo Hội NDVN, sau 5 năm thực hiện 3 Nghị quyết các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp đề ra thực hiện cơ bản đều đạt. Mô hình Chi hội ND nghề nghiệp, Tổ hội ND nghề nghiệp tiếp tục phát triển mạnh, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực, thu hút nông dân vào tổ chức Hội.

Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát triển hội viên nông dân được đổi mới và mở rộng; công tác quản lý hội viên chặt chẽ hơn, chất lượng hội viên được nâng lên. Tổ chức bộ máy, cán bộ Hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp được nâng lên rõ rệt.

Từ thực tiễn thực hiện 3 Nghị quyết nói trên đã góp phần nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và nâng cao đời sống của hội viên nông dân. Hội NDVN và hội viên nông dân ngày càng thể hiện rõ nét vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam thăm mô hình trồng sầu riêng của hội viên Bùi Văn Cưởng - nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Tuy nhiên, việc thành lập Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp ở một số địa phương, nhất là vùng miền núi, vùng sâu, xa còn khó khăn; số lượng chi, tổ Hội nghề nghiệp phát triển thành tổ hợp tác, hợp tác xã còn hạn chế. Công tác phát triển hội viên mới ở một số nơi còn khó khăn, chất lượng hội viên chưa cao; một số nơi công tác quản lý hội viên chưa chặt chẽ, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên chưa cao. Năng lực cán bộ ở một số tổ chức Hội chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Để tiếp tục xây dựng tổ chức Hội NDVN trong sạch, vững mạnh, BCH Trung ương Hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 Nghị quyết 04, 05, 06 - NQ/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VII, trong đó tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp

Trong đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là Chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp; phấn đấu hàng năm 100% Chi hội trưởng ND nghề nghiệp, Tổ hội trưởng ND Nghề nghiệp được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ.

Đẩy mạnh thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi, Tổ Hội ND nghề nghiệp, trên cơ sở đó phát triển thành các Tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp; quan tâm xây dựng Tổ hội ND nghề nghiệp vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Phấn đấu hàng năm thành lập mới 500 Chi Hội ND nghề nghiệp; 5.000 Tổ Hội ND nghề nghiệp hoạt động hiệu quả; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 15% Chi Hội ND nghề nghiệp, Tổ Hội ND nghề nghiệp phát triển thành HTX, Tổ hợptác nông nghiệp.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực phối hợpvới các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp... để xây dựng các mô hình Chi, Tổ Hội ND nghề nghiệp. Tập trung xây dựng mô hình Chi, Tổ Hội ND nghề nghiệp - HTX, Tổ Hợp tác; khuyến khích thành lập doanh nghiệp trong mô hình này.

Phấn đấu đến năm 2030, thành lập được chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp ở 50% các hợp tác xã, tổ hợp tác. Gắn việc xây dựng các mô hình “Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”, “Câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông”, “Câu lạc bộ nông dân với môi trường” với xây dựng Chi Hội, Tổ Hội ND nghề nghiệp.

Các hội viên nông dân thuộc Tổ hội ND nghề nghiệp trồng bưởi da xanh ở xã Quảng Vinh được Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 900 cây giống bưởi da xanh để phát triển mô hình kinh tế. Ảnh: Anh Vũ.

Tăng cường công tác phát triển, nâng cao chất lượng và quản lý hội viên Hội NDVN

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát triển hội viên mới, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 200.000 hội viên nông dân mới trở lên. Quan tâm kết nạp hội viên danh dự là trí thức trẻ, nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, doanh nhân, doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hội viên thông qua các Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” và các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, dịch vụ hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tập trung bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Phấn đấu hằng năm đào tạo, bồi dưỡng nghề từ 250.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 50.000 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên.

Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi, tổ Hội; tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng công tác quản lý hội viên. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động Hội, phối hợp thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và App Nông dân Việt Nam trong quản lý cán bộ, hội viên; xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý hội viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội NDVN đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp Hội chủ động tham mưu cho cấp ủy sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, cán bộ cho phù hợp. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ của Hội Nông dân Việt Nam.

Làm tốt công tác phát hiện nguồn cán bộ trẻ, cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào cơ sở, có đức, có tài và triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Hội.

Tập trung triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, chi Hội trưởng Nông dân và nông dân sản xuất giỏi kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025 - 2030” ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội và người đứng đầu các cấp Hội có đủ năng lực và bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, xếp loại cán bộ Hội đảm bảo thực chất, hiệu quả; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Động viên, khen thưởng kịp thời những cán bộ có thành tích xuất sắc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tích cực tham mưu cho cấp ủy đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnhcông nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.