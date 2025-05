Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Tổ trưởng Tổ công tác chống hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 TP.Hà Nội có chỉ đạo mới nhất về việc triển khai các chỉ đạo của Trung ương về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Trong đó, Ban chỉ đạo giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP khẩn trương tham mưu, trình UBND TP Quyết định thành lập Tổ công tác của TP do Chủ tịch UBND TP làm Tổ trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 Thành phố; trong đó lưu ý rà soát, bổ sung lực lượng “phòng” Sở Khoa học và Công nghệ, các cơ quan thông tin, báo chí và lực lượng “chống” cho phù hợp với tình hình thực tiễn và cơ cấu tổ chức mới của các đơn vị.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Tăng cường rà soát, xử lý đối với các hành vi vi phạm về quảng cáo trên môi trường mạng

Trong một diễn biến liên quan, UBND TP Hà Nội vừa có chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống thuốc giả, thực phẩm giả và ngộ độc thực phẩm.



Theo đó, UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP tăng cường công tác tổ chức đợt cao điểm kết thúc vào 15/6 tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, các thực phẩm bổ sung.

Tăng cường rà soát, xử lý đối với các hành vi vi phạm về quảng cáo trên môi trường mạng hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; tăng cường thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong lựa chọn, mua và sử dụng sản phẩm...



Sau khoảng 1 năm theo dõi, thu thập chứng cứ, Công an Hà Nội triệt phá ổ nhóm sản xuất thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả, thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả. Ảnh: CACC.

Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, khu du lịch, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, thức ăn đường phố, cơ sở dịch vụ ăn uống dành cho công nhân, học sinh, sinh viên, khách du lịch, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đá dùng liền...



“Kiên quyết xử lý nghiêm và đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không đủ điều kiện về an toàn thực phẩm, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án, lực lượng, thuốc và thiết bị y tế để triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý, khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn”, công văn của TP Hà Nội nêu rõ.

Lập chuyên án, xử lý nghiêm hành vi buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả

UBND TP Hà Nội cũng giao cho các Sở kiểm tra, giám sát chất lượng nguyên liệu nông sản, thực phẩm đầu vào; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản, thực phẩm nông nghiệp; hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp áp dụng quy trình sản xuất nông sản an toàn, truy xuất được nguồn gốc;

Tăng cường công tác quản lý thị trường; kiểm tra, rà soát các sàn giao dịch thương mại điện tử, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng, website thương mại điện tử bán hàng và các gian hàng kinh doanh thực phẩm qua các ứng dụng trên, nhằm phát hiện các sản phẩm, thực phẩm chưa thực hiện việc công bố, vi phạm quảng cáo…để gỡ bỏ thông tin; công khai các hành vi vi phạm, kết quả xử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thực phẩm giả để cảnh báo kịp thời người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

Công an TP Hà Nội được giao tập trung triển khai lập các chuyên án, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc giả, thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm gây hại cho sức khỏe con người theo thẩm quyền và quy định.



UBND các quận, huyện, thị xã (chính quyền cơ sở) chịu trách nhiệm toàn diện về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn thực phẩm giả, thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn theo phân cấp quản lý.