Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu những dự án xin gia hạn phải đáp ứng điều kiện gì?

Có 103 dự án quá thời hạn bố trí vốn xin gia hạn

Sáng 27/11, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì cuộc họp để nghe, cho ý kiến và có chỉ đạo liên quan đến lĩnh tài chính ngân sách; bổ sung danh mục công trình, dự án...trên địa bàn thuộc thẩm quyền.

Hiện trường một dự án đầu tư công của Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Một trong số nội dung đáng chú ý tại cuộc họp này đó là thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn vốn ngân sách địa phương; xem xét gia hạn dự án quá thời hạn bố trí vốn….

Những dự án quá thời hạn bố trí vốn xin gia hạn, các chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ thực hiện bằng văn bản và báo cáo UBND tỉnh. UBND tỉnh sẽ thành lập Hội đồng xem xét từng trường hợp cụ thể và những dự án nào được chấp thuận cho gia hạn, chủ đầu tư phải triển khai quyết liệt và thực hiện đúng tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang

Theo Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng trình bày tại cuộc họp, đề xuất bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên trả nợ dự án đã hoàn thành; bố trí vốn đối ứng các dự án, chương trình; bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp; bố trí vốn khởi công dự án mới đối với dự án đủ điều kiện…

Từ cơ sở nêu trên, Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 từ nguồn ngân sách địa phương, với tổng vốn khoảng 5.862 tỷ đồng. Trước mắt Sở đề xuất phân bổ cho mỗi xã, phường, đặc khu 3 tỷ đồng đầu tư công năm 2026.

Về dự án xin gia hạn, Sở Tài chính cho biết đến thời điểm này, có 103 dự án quá thời hạn bố trí vốn được chủ đầu tư xin gia hạn, trong đó có 23 dự án gia hạn lần đầu và 80 dự án gia hạn từ lần 2 trở lên.



Đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026, Sở Tài chính đề xuất tổng chi cân đối ngân sách địa phương hơn 26.000 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng so với dự toán chi năm 2025; trong đó chi thường xuyên chiếm khoảng 75,1% tổng chi ngân sách địa phương.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng. Ảnh nguồn UBND tỉnh.

Siết chặt quy định đối với những dự án xin gia hạn

Trên cơ sở báo cáo, ý kiến của các thành viên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu, kế hoạch đầu tư công năm 2026 có tính đặc thù, vừa phải bố trí vốn thực hiện các dự án cũ, vừa phải triển khai các dự án mới theo lộ trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Những dự án xin kéo dài thời hạn phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể. Ảnh minh hoạ ĐX

Vì vậy người đứng đầu chính quyền tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự, hoàn thiện kế hoạch đầu tư công đảm bảo khoa học, họp lý, sát thực tiễn và đúng quy định.

Đối với số dự án quá thời hạn bố trí vốn xin gia hạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ quan điểm, các chủ đầu tư phải có cam kết tiến độ thực hiện bằng văn bản và báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh sẽ thành lập Hội đồng xem xét từng trường hợp cụ thể và những dự án nào được chấp thuận cho gia hạn, chủ đầu tư phải triển khai quyết liệt và thực hiện đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang. Ảnh nguồn UBND tỉnh

Về đề xuất dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đồng ý và yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp; rà soát, hoàn thiện các nội dung dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh theo quy định…