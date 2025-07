Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh

Bên cạnh việc Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng ban chỉ đạo, các Phó Trưởng ban khác là lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành chủ chốt trong lĩnh vực công nghệ, chuyển đổi số, an ninh và khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai. Thành viên Ban chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn chủ chốt của tỉnh.

Ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai làm Trưởng ban chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai Đề án 06 tỉnh Đồng Nai. Ảnh Hà Lê

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm điều phối, tổng hợp, tham mưu triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo. Ban này được thành lập nhằm giúp Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Trong quyết định cũng nêu rõ việc thành lập 3 tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo gồm: Tổ Công tác về triển khai Đề án 06 do Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai làm Tổ trưởng; Tổ Công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm Tổ trưởng và Tổ Công tác cải cách hành chính do Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai làm Tổ trưởng.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ liên quan; đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đồng bộ các giải pháp, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực.

Việc thành lập Ban chỉ đạo thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên toàn tỉnh. Đây cũng là giải pháp then chốt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của Đề án 06 tại Đồng Nai, nhất là trong các lĩnh vực quản lý dân cư, dịch vụ công, tài chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội và quản trị đô thị thông minh.