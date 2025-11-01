Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Bí thư, Chủ tịch xã phường, không được có tư duy "nhiệm kỳ", "níu kéo lợi ích cục bộ"

Tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai, giải ngân vốn ngân sách còn chậm

Ngày 1/11, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu về việc vận hành tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp và công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị UBND phường Quy Nhơn tập trung đầu tư phát triển du lịch một cách bài bản, chuyên nghiệp. Ảnh: KL.

Theo báo cáo, đến nay, hoạt động của các địa phương đã cơ bản thông suốt, liên tục, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là trên môi trường điện tử, từng bước có chuyển biến tích cực.

Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức được thực hiện đúng quy định, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong 10 tháng năm 2025, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH theo kế hoạch đề ra. Nhiều lĩnh vực có chuyển biến tích cực như: thu ngân sách, quản lý đô thị, cải cách hành chính công...

Về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), trong thời gian qua, các địa phương đã tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý tàu cá, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý các tàu cá vi phạm quy định về chống khai thác IUU.

Kiên quyết đưa các tàu cá không đủ điều kiện về khu neo đậu tập trung, thực hiện đợt cao điểm chống khai thác IUU theo chỉ đạo của tỉnh.

Tuy nhiên, tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai, giải ngân vốn ngân sách còn chậm. Một số chỉ tiêu thu chưa đạt kỳ vọng. Công tác quản lý trật tự xây dựng tuy được tăng cường nhưng vẫn còn trường hợp vi phạm. Hạ tầng, cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ, hồ sơ chưa số hóa, bản đồ địa chính nhiều hệ tọa độ gây khó kiểm tra, giải quyết thủ tục cho người dân.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn, Gia Lai Nguyễn Hữu Khúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KL.

Đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo cơ chế “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”

Tại buổi làm việc, ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai quán triệt quan điểm: Trong điều hành, Bí thư, Chủ tịch UBND các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và xã Nhơn Châu phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không được có tư duy “nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ”.

Đặc biệt, khi Quy Nhơn vừa được Tạp chí du lịch danh tiếng Lonely Planet (Australia) bình chọn là một trong 25 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026, các địa phương càng phải thường xuyên phối hợp để tiếp tục xây dựng và nâng tầm thương hiệu “Quy Nhơn” trên bản đồ du lịch thế giới.

Theo ông Tuấn, tới đây Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân quyền, phân cấp theo cơ chế “địa phương quyết - địa phương làm - địa phương chịu trách nhiệm”.

Vì vậy, các địa phương cần tích cực, chủ động, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân giao.

“Tập trung giải quyết những vấn đề lớn, cấp bách và chỉ kiến nghị với UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền. Tích cực ứng dụng AI và các ứng dụng chuyên đề để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện cập nhật dữ liệu về KT-XH của địa phương theo hướng dẫn, đảm bảo chính xác và kịp thời”, ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: KL.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận các dự án, công trình…

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong mọi hoạt động; xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan Đảng và chính quyền. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhằm phát huy vai trò, hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước ở địa phương.

Huy động và phân bổ hợp lý các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án trên địa bàn. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được đầu tư và sớm cấp phép xây dựng để các dự án đã có chủ trương đầu tư được triển khai và đi vào hoạt động…

Điều chuyển cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường

Về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu, các địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Điều chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, đúng năng lực, sở trường.

“Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng hoặc đề xuất cơ quan cấp trên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, ông Tuấn cho hay.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các địa phương tập trung hoàn thành đồ án quy hoạch chung của địa phương gắn với quy hoạch chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nghe lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam báo cáo quy hoạch ngã 5 đường Tây Sơn. Ảnh: QN.

Tiếp tục rà soát thực hiện quy hoạch phục vụ chỉnh trang, phát triển đô thị. Khẩn trương triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng đã được lập quy hoạch.

Tập trung công tác tổ chức bồi thường, hỗ trợ và kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo tiến độ dự án, tạo dư địa phát triển cho năm 2026; lưu ý ưu tiên thực hiện những dự án cấp bách, trọng điểm trên địa bàn trước...

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai giao Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành rà soát toàn bộ kiến nghị của các địa phương, kịp thời tháo gỡ vướng mắc để đưa Quy Nhơn và khu vực lân cận phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế điểm đến du lịch hàng đầu thế giới.