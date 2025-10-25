Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

Đây là chỉ đạo mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương quản lý nghề cá và cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Gia Lai quyết liệt hành động gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có kết luận chỉ đạo quan trọng về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với quyết tâm cao nhất đưa tỉnh cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Ông nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng ngư dân và toàn xã hội”.

Ngư dân Gia Lai đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường nước ta.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở ngành, địa phương tập trung siết chặt quản lý nghề cá, đặc biệt là hoạt động khai thác xa bờ, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế. Song song đó, tỉnh sẽ chuyển hướng phát triển từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, gắn với sinh kế bền vững và an toàn cho người dân ven biển.

Rà soát, quản lý chặt đội tàu

Từ nay đến ngày 15/11/2025, Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát nhằm chuẩn bị cho đợt làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

Chủ tịch tỉnh giao UBND các xã, phường ven biển chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện khai thác hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU. Những tàu này sẽ không được phép xuất bến, đồng thời chủ tàu sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ ổn định đời sống theo chính sách của tỉnh.

Gia Lai quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.

Đối với tàu neo đậu tại các bãi ngang, các địa phương như Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhơn Đông và Phú Mỹ Đông phải lập danh sách quản lý, đưa về khu vực neo đậu tập trung có gắn camera giám sát, đảm bảo hoàn thành trước ngày 18/10/2025.

Riêng số tàu đang neo đậu lâu năm tại các tỉnh phía Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị chỉ đạo phối hợp quản lý chặt chẽ lực lượng tàu này trước ngày 25/10/2025.

Xử lý nghiêm vi phạm IUU

Công tác giám sát tàu cá qua hệ thống VMS (thiết bị giám sát hành trình) sẽ được triển khai 24/24. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các tàu vượt ranh giới, mất kết nối trên 6 giờ hoặc có dấu hiệu vi phạm để Bộ đội Biên phòng xử phạt nghiêm.

Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản, bảo đảm dữ liệu đồng nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tất cả tàu cá từ 12m trở lên phải triển khai Nhật ký điện tử trước 15/11/2025, nhằm minh bạch nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Tàu thuyền neo đậu được giám sát, quản lý rất chặt tại Gia Lai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng thực thi pháp luật, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các vụ việc nghiêm trọng sẽ được điều tra, truy tố và xét xử theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và những đối tượng liên quan đến hành vi đưa tàu, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

“Quyết tâm gỡ ‘thẻ vàng’ không chỉ để giữ thị trường xuất khẩu châu Âu, mà còn để bảo vệ hình ảnh nghề cá Việt Nam, bảo vệ sinh kế ngư dân và phát triển bền vững nguồn lợi biển đảo,” Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.