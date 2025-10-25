Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:47 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có chỉ đạo quan trọng về các vụ tàu cá vi phạm khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài

+ aA -
Quy Nhơn Thứ bảy, ngày 25/10/2025 07:47 GMT+7
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc liên quan đến đưa tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, cùng các hành vi vận chuyển, gửi thiết bị giám sát hành trình (VMS) trái phép, theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đây là chỉ đạo mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương quản lý nghề cá và cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Gia Lai quyết liệt hành động gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn vừa có kết luận chỉ đạo quan trọng về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với quyết tâm cao nhất đưa tỉnh cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) trong năm 2025.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản Việt Nam nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng. Ông nhấn mạnh: “Đây không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan quản lý, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng ngư dân và toàn xã hội”.

Ngư dân Gia Lai đánh bắt cá ngừ đại dương ở ngư trường nước ta.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở ngành, địa phương tập trung siết chặt quản lý nghề cá, đặc biệt là hoạt động khai thác xa bờ, đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế. Song song đó, tỉnh sẽ chuyển hướng phát triển từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, gắn với sinh kế bền vững và an toàn cho người dân ven biển.

Rà soát, quản lý chặt đội tàu

Từ nay đến ngày 15/11/2025, Gia Lai mở đợt cao điểm kiểm tra, giám sát nhằm chuẩn bị cho đợt làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5.

Chủ tịch tỉnh giao UBND các xã, phường ven biển chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện khai thác hoặc có nguy cơ cao vi phạm IUU. Những tàu này sẽ không được phép xuất bến, đồng thời chủ tàu sẽ được hướng dẫn, hỗ trợ ổn định đời sống theo chính sách của tỉnh.

Gia Lai quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU.

Đối với tàu neo đậu tại các bãi ngang, các địa phương như Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Hoài Nhơn Đông và Phú Mỹ Đông phải lập danh sách quản lý, đưa về khu vực neo đậu tập trung có gắn camera giám sát, đảm bảo hoàn thành trước ngày 18/10/2025.

Riêng số tàu đang neo đậu lâu năm tại các tỉnh phía Nam, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị chỉ đạo phối hợp quản lý chặt chẽ lực lượng tàu này trước ngày 25/10/2025.

Xử lý nghiêm vi phạm IUU

Công tác giám sát tàu cá qua hệ thống VMS (thiết bị giám sát hành trình) sẽ được triển khai 24/24. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về các tàu vượt ranh giới, mất kết nối trên 6 giờ hoặc có dấu hiệu vi phạm để Bộ đội Biên phòng xử phạt nghiêm.

Tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp rà soát toàn bộ hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản, bảo đảm dữ liệu đồng nhất giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Tất cả tàu cá từ 12m trở lên phải triển khai Nhật ký điện tử trước 15/11/2025, nhằm minh bạch nguồn gốc sản phẩm thủy sản xuất khẩu.

Tàu thuyền neo đậu được giám sát, quản lý rất chặt tại Gia Lai.

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao phối hợp với Công an, Sở Nông nghiệp và các đơn vị liên quan tăng cường lực lượng thực thi pháp luật, xử lý nghiêm tất cả các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS, vượt ranh giới hoặc khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Các vụ việc nghiêm trọng sẽ được điều tra, truy tố và xét xử theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, làm rõ trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và những đối tượng liên quan đến hành vi đưa tàu, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.

“Quyết tâm gỡ ‘thẻ vàng’ không chỉ để giữ thị trường xuất khẩu châu Âu, mà còn để bảo vệ hình ảnh nghề cá Việt Nam, bảo vệ sinh kế ngư dân và phát triển bền vững nguồn lợi biển đảo,” Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tham khảo thêm

Đây là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp quan trọng mà tỉnh Cà Mau đang dẫn đầu cả nước (sau sáp nhập Bạc Liêu)

Đây là lĩnh vực kinh tế nông nghiệp quan trọng mà tỉnh Cà Mau đang dẫn đầu cả nước (sau sáp nhập Bạc Liêu)

Tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập thành công Kiên Giang, kinh tế biển có 3 trụ cột chính nào, vì sao là ngành tỷ đô?

Tỉnh An Giang (mới) sau sáp nhập thành công Kiên Giang, kinh tế biển có 3 trụ cột chính nào, vì sao là ngành tỷ đô?

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

'Cấp cứu' kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

"Cấp cứu" kịp thời một cây cổ thụ khổng lồ ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai là ông thủ từ đình làng

Gia Lai - Bình Định từng sáp nhập thành một tỉnh có cái tên lạ, hiện nay khoảng cách từ Bình Định đến Gia Lai là bao xa?

Gia Lai - Bình Định từng sáp nhập thành một tỉnh có cái tên lạ, hiện nay khoảng cách từ Bình Định đến Gia Lai là bao xa?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Nhà nông
Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Nhà nông
Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu 'Hạt giống hạnh phúc'

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nhà nông
Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Đọc thêm

Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con

Gia đình

Gia đình không chỉ cần tình yêu mà cần một cơ chế giao tiếp lành mạnh.

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thọ, liệu có xuất hiện “Hán – Sở tranh hùng”?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thọ, liệu có xuất hiện “Hán – Sở tranh hùng”?

Đông Tây - Kim Cổ

Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng, con trai của Tần Chiêu Tương Vương và Triệu Cơ, là một chính khách, nhà chiến lược và nhà cải cách kiệt xuất ở Trung Quốc cổ đại. Ông là nhân vật chính trị đầu tiên hoàn thành việc thống nhất Trung Quốc, và ông cũng là vị vua đầu tiên của Trung Quốc tự xưng là Hoàng đế.

Mưa lớn liên tiếp, đất đá ở Đà Nẵng vẫn đang 'dịch chuyển', đe doạ tài xế dừng xe trên đường Hồ Chí Minh
Nhà nông

Mưa lớn liên tiếp, đất đá ở Đà Nẵng vẫn đang "dịch chuyển", đe doạ tài xế dừng xe trên đường Hồ Chí Minh

Nhà nông

Lãnh đạo xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) cảnh báo nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đe dọa an toàn tài xế khi nhiều phương tiện vẫn đang dừng nối đuôi tại khu vực sạt lở.

Hà Tĩnh: Chuẩn bị tung loạt đặc sản OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Nhà nông

Hà Tĩnh: Chuẩn bị tung loạt đặc sản OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhà nông

Những tháng cuối năm đang trở thành thời điểm “nóng” tại nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây được xem là giai đoạn vàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tăng tốc sản xuất, mở rộng kênh phân phối, sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Hoàng đế đầu tiên của nhà Nam Minh: Vừa lên ngôi, cho thái giám lùng bắt thiếu nữ vào cung hầu hạ
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế đầu tiên của nhà Nam Minh: Vừa lên ngôi, cho thái giám lùng bắt thiếu nữ vào cung hầu hạ

Đông Tây - Kim Cổ

Bản thân Chu Do Tung, thay vì trở thành điểm tựa để vực dậy triều Minh, lại chỉ là một vị hoàng đế nhu nhược, mê tửu sắc, để mặc quốc sự rơi vào tay gian thần, và cuối cùng kết thúc trong cảnh ô nhục bị quân Thanh bắt sống, xử tử nơi đất khách.

Ai sinh tháng Âm lịch này được ban phước lành, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, trung niên rủng rỉnh
Gia đình

Ai sinh tháng Âm lịch này được ban phước lành, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, trung niên rủng rỉnh

Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này không dựa vào tài sản thừa kế mà dựa vào sự sáng suốt và hành động thiết thực của chính mình để vươn lên làm giàu.

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?
Thể thao

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?

Thể thao

“Với trận thua này tôi không trách các cầu thủ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi xin nhận lỗi trước toàn thể khán giả nhà”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận SLNA thua Đông Á Thanh Hóa.

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev
Thế giới

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev

Thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Đức, bà Katherina Reiche, đã buộc phải xuống hầm trú ẩn trong đợt không kích của Nga nhằm vào Kiev rạng sáng thứ Bảy25/10.

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam; cầu thủ Chelsea phải sơ tán khỏi sân tập; Messi bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026; Carragher tin Man City đủ sức cản bước Arsenal vô địch; Barcelona cử người “xem giò” Greenwood.

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp
Thế giới

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp

Thế giới

Khoảng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị các lực lượng Nga bao vây tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk - các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin khi ông đến thăm một sở chỉ huy hôm Chủ nhật 26/10.

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu
Ảnh

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu

Ảnh

Ngày 26/10, dòng người tấp nập đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để hòa vào không khí rộn ràng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Khu vực gian hàng của các tỉnh thành miền múi phía Bắc thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân
Xã hội

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân

Xã hội

Giữa đêm mưa lũ, gần 200 người dân xã Trà Leng được lực lượng công an xã đưa đến trú ẩn an toàn và cùng nhau chia sẻ bát mì nóng, sưởi ấm lòng người giữa rẻo cao trong những ngày mưa dữ.

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Những ngày cuối tháng 10, không khí rộn ràng, vui tươi tràn ngập bản Cáp Na 1 (Mường Kim, Lai Châu). Người người nô nức đổ về dự lễ hội Kin Khảu Mảu (mừng cốm mới) năm 2025.

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này
Văn hóa - Giải trí

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này

Văn hóa - Giải trí

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” trong MV cùng tên đã đưa làn điệu âm hưởng dân gian “Bèo dạt mây trôi” kết hợp phong cách Pop – Classical tạo nên điều bất ngờ cho khán giả.

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới
Giảm nghèo đa chiều

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới

Giảm nghèo đa chiều

Ngoài việc chủ động, linh hoạt trong việc thiết kế chính sách giảm nghèo, chính quyền 2 cấp cũng cần có những giải pháp căn cơ, cụ thể đặc biệt là tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác giảm nghèo.

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Tình huống mắc sai lầm của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã tạo điều kiện để Rimario ghi bàn thắng định đoạt trận đấu. Kết quả, SLNA thua Đông Á Thanh Hóa 0-1.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: 'Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng'
Văn hóa - Giải trí

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: "Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng"

Văn hóa - Giải trí

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cô và chồng thiếu gia đã trải qua nhiều thăng trầm trong 5 năm bên nhau.

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng, Washington sẽ duy trì vai trò là đối tác tin cậy và mạnh mẽ của khu vực “trong nhiều thế hệ tới”, theo Nikkei.

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước
Thế giới

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước

Thế giới

Với việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội, kết quả quan trọng nhất là đảm bảo được việc thực thi ngay Công ước. Đã có 72 nước ký kết vào sau này phê chuẩn, đảm bảo công ước đi vào hiệu lực rất sớm và được thực thi sớm.

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát
Tin tức

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên đã chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Tin tức

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Tin tức

Chiều 26/10, HĐND thành phố Hải Phòng kiện toàn công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân
Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân

Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân, thông tin vừa được UBND xã Trà Đốc cho biết.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, mùa đông sẽ mang đến cho 4 con giáp cuộc sống đầy bất ngờ, cho phép họ tạm biệt những lo lắng về tài chính.

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau
Tin tức

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau

Tin tức

Bé gái 3 tuổi ở nhà cùng cha ruột (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), nhưng không may trong lúc chạy ra ngoài đã té ngã xuống vuông tôm, tử vong.

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng
Thể thao

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 8 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ và tận dụng tốt cơ hội nên đội chủ sân Pleiku đã xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-1.

'Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá
Thể thao

"Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá

Thể thao

Trong khi CĐV Thanh Hóa mang theo dàn trống "khủng" đến sân Vinh, thì nhiều bóng hồng xứ Nghệ cũng đã dự khán từ rất sớm khiến không khí trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa "nóng rực" trước giờ bóng lăn.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?
Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?

Thể thao

Mới đây, truyền thông Malaysia đã bất ngờ cập nhật tình trạng hiện tại của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA ra án phạt.

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát 'Quan họ hiếu', vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?
Nhà nông

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát "Quan họ hiếu", vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?

Nhà nông

Mỗi làng quan họ gốc thường có hình thức diễn xướng đặc trưng với những quy định lề lối riêng. Trong đó, làng Lũng Giang (còn gọi làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và làng kết chạ Tam Sơn (phường Tam Sơn) từng có một hình thức diễn xướng quan họ rất độc đáo gọi là "Quan họ hiếu" hay còn gọi chèo Chải hê nhưng nay đã mai một.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thế giới

Ngày 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ.

'Đường Tăng' ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng
Văn hóa - Giải trí

"Đường Tăng" ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy, người gắn liền với vai Đường Tăng trong “Tây du ký” hiện vẫn livestream bán hàng mỗi ngày dù đã 73 tuổi và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD từ người vợ quá cố.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT
13

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

3

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?