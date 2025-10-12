Hình ảnh Bí thư Trần Lưu Quang và các đại biểu TP.HCM tham quan metro số 1, dâng hương các Vua Hùng trước thềm Đại hội

Điểm đến đầu tiên của đoàn là ga Bến Thành của tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, công trình giao thông hiện đại bậc nhất của thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng các đại biểu tham quan metro số 1.

Đây không chỉ là một chuyến đi thực tế thông thường, mà còn là hoạt động chính trị - tư tưởng sâu sắc, giúp các đại biểu hình dung rõ hơn về quy mô, cấu trúc, bản sắc và tiềm năng phát triển của TP.HCM sau sáp nhập.

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã dâng hương các Vua Hùng tại đền tưởng niệm các Vua Hùng ở công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9 cũ).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu dân hương các Vua Hùng.

Song song đó, từ ngày 13 đến 15/10, tại Học viện Cán bộ TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức Triển lãm “Sản phẩm Công nghệ Chiến lược quốc gia”, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu thị sát khu triển lãm

Sự kiện mang chủ đề “Đảng bộ TP.HCM – Tự tin, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, giới thiệu những thành tựu nổi bật về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khắc họa hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, TP.HCM đạt nhiều kết quả ấn tượng, khẳng định vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước. Kinh tế số được xác định là động lực tăng trưởng chủ yếu, dự kiến đóng góp 25% vào GRDP năm 2025; năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) chiếm khoảng 59% trong tăng trưởng. Thành phố cũng đứng thứ hai cả nước về Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh và Chỉ số Đổi mới sáng tạo địa phương, đồng thời lọt Top 30 thế giới về công nghệ Blockchain.

Triển lãm lần này quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Các doanh nghiệp lớn như Viettel, CMC, QTSC, Mobifone, MoMo, HDBank, CT Group… giới thiệu nhiều sản phẩm tiên tiến trong các lĩnh vực AI, IoT, an ninh mạng, y tế thông minh, robot, chip bán dẫn, năng lượng sạch và công nghệ xanh.

Đặc biệt, nhiều sản phẩm công nghệ được ứng dụng thực tiễn như robot phẫu thuật Da Vinci Xi, drone không người lái, robot hành chính, kiosk thông minh, hệ sinh thái giáo dục STEM và giải pháp tài chính số tiên tiến, thể hiện rõ định hướng phát triển đô thị thông minh của TP.HCM.

Hướng tới giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với kinh tế số chiếm 30-40% GRDP và TFP đóng góp 60% vào tăng trưởng. Thành phố sẽ tập trung ba đột phá: Hoàn thiện cơ chế chính sách và thu hút đầu tư; phát triển công nghệ chiến lược như AI, Blockchain, chip bán dẫn; và đẩy mạnh quản trị số, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Triển lãm không chỉ là dịp tôn vinh thành tựu khoa học công nghệ, mà còn khẳng định khát vọng vươn tầm quốc tế của TP.HCM – trung tâm đổi mới sáng tạo, kinh tế số và phát triển bền vững hàng đầu Việt Nam.