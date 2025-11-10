Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Nhà nông
Thứ hai, ngày 10/11/2025 06:10 GMT+7

"Chung nhà" với Ninh Bình, Nam Định "đem theo" một loại nước chấm hảo hạng, trăm năm mang cái tên đẹp "quý phái"

+ aA -
Minh Hải Thứ hai, ngày 10/11/2025 06:10 GMT+7
Về làng Sa Châu, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình mới (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước sáp nhập) những ngày này, không khí làm nước mắm đã bắt đầu rộn ràng. Mùi nước mắm thơm len lỏi khắp ngõ, người dân tất bật lọc mắm, đóng chai chuẩn bị hàng phục vụ thị trường Tết.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nước mắm Sa Châu từ lâu đã là niềm tự hào của người dân ven biển xã Giao Châu nay là xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước thời điểm sáp nhập).

Chuyện lạ, một người Quảng Bình nuôi gà rừng để thả vô rừng vì thấy gà hoang dã bị săn nhiều quá

Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, làng nghề vẫn gìn giữ được bí quyết làm mắm thủ công truyền thống với hương vị mặn mòi, đậm đà mang hồn cốt của biển, của người dân miền châu thổ sông Hồng.

Theo các bậc cao niên, nghề làm nước mắm ở Sa Châu gắn liền với cư dân ven biển sinh sống bằng nghề chài lưới.

Tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú từ tôm, cá, mực tươi đánh bắt gần bờ, người dân đã sáng tạo nên thứ nước chấm tinh túy, là kết tinh của biển khơi và bàn tay khéo léo của con người.

mắm Sa Châu không chỉ là sản phẩm ẩm thực, mà còn là ký ức, là hồn quê, là “thương hiệu” của người dân vùng đất luôn cần cù, chịu thương chịu khó.

Gia đình ông Sơ, làng nước mắm Sa Châu, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình (địa phận huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định trước thời điểm sáp nhập) chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trong căn nhà nhỏ thơm nức mùi mắm chín, ông Trần Minh Sơ, 70 tuổi, ở xóm Mỹ Bình đang miệt mài kiểm tra chất lượng những chum mắm của gia đình. Hơn nửa đời gắn bó với nghề, ông Sơ đã “nằm lòng” những bí kíp để có được sản phẩm mắm chất lượng, mang hương vị đặc trưng của nước mắm truyền thống Sa Châu.

Cả làng ở Gia Lai phục lăn ông nông dân sáng chế máy cắt hom mì, máy phun thuốc trừ sâu, tiện lợi đủ đường

Ông Sơ chia sẻ: Để có được giọt nước mắm ngon, đậm đà, ăn một lần nhớ mãi, người dân Sa Châu đều phải trải qua hai năm ròng rã vất vả từ lúc chọn lọc nguyên liệu, ủ nguyên liệu một năm để chín “ngấu” tự nhiên rồi sàng lọc thô qua rổ tre lót vải xô, chắt lấy nước cốt cho ra các ang, chậu sành.

Sau đó tiếp tục để nước mắm “dãi nắng, dầm sương” ngoài trời suốt 6 tháng; rồi chuyển sang bể âm thêm nửa năm nữa mới chắt lọc được nước mắm tinh.

Nguyên liệu làm nước mắm truyền thống Sa Châu cũng phải được lựa chọn kỹ càng. Cá cơm chọn mùa tháng 3 âm lịch, còn tép phải chọn đúng mùa tép ngon nhất vào tháng 6 âm lịch và luôn đưa vào ướp ủ khi còn tươi.

Người làm mắm phải mua muối từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch, tích trữ trong kho cả năm để cho ráo nước, giảm độ chát. Mùa làm mắm tốt nhất thường bắt đầu vào dịp hè từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch khi nhiệt độ ngoài trời cao, giúp mắm ngấu chín tự nhiên, nhanh cô đặc và có màu cánh gián đẹp mắt.

Ngon hơn thịt sườn, cá thu, loại rau lung tung, lít nhít này xưa nhà nghèo "lùa cơm", nay rau đặc sản đãi nhà giàu

Muối trắng hợp nhất phải là muối tại xã Bạch Long cũ (nay là xã Giao Bình) loại muối nổi tiếng có độ mặn vừa phải, hạt sáng, ít tạp chất.

Người làm mắm phải mua muối từ tháng 3 đến tháng 5 âm lịch, tích trữ trong kho cả năm để cho ráo nước, giảm độ chát.

Mùa làm mắm tốt nhất thường bắt đầu vào dịp hè từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch khi nhiệt độ ngoài trời cao, giúp mắm ngấu chín tự nhiên, nhanh cô đặc và có màu cánh gián đẹp mắt.

“Làm mắm là nghề đòi hỏi sự kiên trì và cẩn thận. Mắm ngon hay không, ngoài nguyên liệu tươi, còn phụ thuộc vào thời tiết, vào cách muối, cách ủ và cả kinh nghiệm của người làm. Mỗi chum mắm mở ra thơm nức, nhìn nước mắm sánh, óng như mật ong là thấy vui lắm, quên hết mệt nhọc”- ông Sơ chia sẻ, đôi mắt ánh lên niềm vui.

Nước mắm Sa Châu phải trải qua quá trình "ăn sương, nằm nắng" để có được hương vị thơm ngon, đặc biệt.

Gia đình ông Sơ hiện duy trì hơn 50 chum mắm lớn và nhiều bể ủ, trong đó có nhiều chum được ủ từ năm trước để kịp “ra lò” phục vụ dịp Tết năm nay. Trung bình mỗi năm, gia đình ông cung cấp ra thị trường khoảng 3-4 nghìn lít nước mắm các loại.

Một làng cổ Nam Định hơn 1.000 năm vẫn đẹp như phim giữa đồng bằng Bắc bộ, cách Hà Nội 110km

Những ngày này, khi đã ủ xong mẻ cá, tôm mới, ông cùng vợ lại tất bật kiểm tra, đảo trộn, lọc nước mắm, đóng chai, dán nhãn để chuẩn bị hàng Tết. Theo ông Sơ, càng gần Tết, khách đặt mắm càng nhiều.

Người mua để biếu, để dùng, để gửi cho con cháu xa quê. Có người ở tận Hà Nội, Hải Phòng cũng tìm về đặt mắm Sa Châu vì tin vào chất lượng và hương vị truyền thống, vì vậy công việc có vất vả nhưng người dân nơi đây vẫn kiên trì gắn bó với nghề mà cha ông đã để lại.

Theo ông Phùng Văn Trung, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Giao Hưng, làng nghề nước mắm Sa Châu hiện có khoảng 50 hộ duy trì làm nghề, mỗi năm xuất bán ra thị trường hàng trăm nghìn lít nước mắm các loại, chủ yếu là mắm cá, mắm mực, mắm tôm và mắm tôm đặc.

Ông Vũ Văn Hậu giới thiệu sản phẩm nước mắm, mắm được đầu tư mẫu mã, bao bì đẹp mắt, tiện lợi.

Con cá to thịt ngọt, vảy óng ánh này, người Triều Châu ở Cà Mau (gồm cả Bạc Liêu) đem làm món gì mà nổi danh thiên hạ?

Những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, người làm nghề ở Sa Châu đã mạnh dạn đổi mới quy trình, đầu tư thêm thiết bị lọc, bơm, đóng chai, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống. Một số hộ liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau quảng bá thương hiệu.

Sản phẩm nước mắm Sa Châu xuất hiện nhiều hơn trong các hội chợ OCOP, các gian hàng đặc sản vùng miền, tạo dựng vị thế riêng trong lòng người tiêu dùng. Đến nay, toàn xã đã có hơn 20 sản phẩm mắm được công nhận là sản phẩm OCOP.

Ông Vũ Văn Hậu, chủ cơ sở nước mắm truyền thống Phước Hậu, xóm Thành Thắng chia sẻ: “Trung bình mỗi năm, gia đình tôi xuất bán khoảng 20 nghìn lít nước mắm ra thị trường, vào dịp Tết Nguyên đán lượng mua tăng gấp đôi so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu dịp Tết, chúng tôi đang tích cực chuẩn bị nguồn nguyên liệu, chai lọ, bao bì”.

Hiện nay, cơ sở của ông Hậu có 4 sản phẩm OCOP gồm nước mắm cá, nước mắm mực, nước mắm tôm và mắm tôm. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, ông Hậu đã mạnh dạn đầu tư bao bì đẹp mắt, thay đổi mẫu mã linh hoạt, thêm các loại chai sành, giỏ quà 1- 2 lít, thùng quà 5 - 10 lít… giúp sản phẩm dễ vận chuyển, phù hợp làm quà biếu trong dịp Tết.

Động vật hoang dã ven đồi rừng Thiên Văn ở Hải Phòng, nơi có độ cao hơn 100 m so với mực nước biển

Ông Hậu chia sẻ thêm: “Trước đây, chúng tôi bán chủ yếu cho người quen, khách vãng lai. Nay có tem truy xuất nguồn gốc, mã QR, khách chỉ cần quét là biết rõ quy trình, nguyên liệu, nơi sản xuất. Từ đó, niềm tin của người tiêu dùng tăng lên rất nhiều. Chính quyền xã cũng quan tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu nước mắm Sa Châu trên các nền tảng số. Đây là động lực để chúng tôi tiếp tục gắn bó với nghề”.

Theo đại diện UBND xã Giao Hưng, khó khăn lớn nhất hiện nay của nghề làm mắm Sa Châu chính là nỗi lo “nối nghiệp” khi ngày càng ít người trẻ gắn bó với nghề.

Ngoài ra, việc sản xuất nước mắm trong khu dân cư có thời điểm gây ô nhiễm không khí, các hộ khi muốn mở rộng sản xuất cũng khó khăn do diện tích nhỏ hẹp. Vì vậy, địa phương mong muốn được quy hoạch một khu sản xuất riêng để người làm nước mắm yên tâm gắn bó với nghề, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa thúc đẩy nghề mắm truyền thống phát triển.

Ông Phùng Văn Trung, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng xã Giao Hưng cho biết: “Chúng tôi xác định nước mắm Sa Châu là sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế và văn hóa cao.

Động vật hoang dã ven đồi rừng Thiên Văn ở Hải Phòng, nơi có độ cao hơn 100 m so với mực nước biển

Trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân trong việc hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt là phục vụ du lịch”.

Giữa muôn vàn loại mắm công nghiệp, nước mắm Sa Châu vẫn lặng lẽ giữ cho mình hương vị đặc trưng của biển cả.

Mong rằng, làng mắm Sa Châu sẽ được quan tâm, phát triển hơn nữa để mỗi giọt mắm truyền thống luôn được “kết tinh” từ hương vị mặn mòi, chân thật, để bản sắc quê hương luôn được gìn giữ, phát huy qua bao thế hệ.

Theo: Báo Ninh Bình

Tham khảo thêm

Bên hồ nước ngọt nhân tạo lớn, dân nhìn thấy 2 ngọn núi nổi tiếng, một ở Bình Dương, một ở Tây Ninh

Bên hồ nước ngọt nhân tạo lớn, dân nhìn thấy 2 ngọn núi nổi tiếng, một ở Bình Dương, một ở Tây Ninh

Một ngọn núi nhỏ ở Ninh Bình mà nổi tiếng cả nước, vách đá khắc nhiều bài thơ cổ nhất Việt Nam

Một ngọn núi nhỏ ở Ninh Bình mà nổi tiếng cả nước, vách đá khắc nhiều bài thơ cổ nhất Việt Nam

Một ngọn núi cao ở Ninh Bình, mộ vua Đinh trên đỉnh núi, mộ vua Lê dưới chân núi, hai vua từng lấy một vợ

Một ngọn núi cao ở Ninh Bình, mộ vua Đinh trên đỉnh núi, mộ vua Lê dưới chân núi, hai vua từng lấy một vợ

Dưới lòng đất ở làng này của Ninh Bình, đào khảo cổ phát lộ lớp phòng thủ kiên cố bảo vệ kinh đô Hoa Lư xưa

Dưới lòng đất ở làng này của Ninh Bình, đào khảo cổ phát lộ lớp phòng thủ kiên cố bảo vệ kinh đô Hoa Lư xưa

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Đào khảo cổ hang đá tại làng này ở Ninh Bình phát lộ bộ hài cốt niên đại 13.000 năm, là đàn ông cao 1m70, khoảng 35 tuổi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Vụ lúa tới đây, Cuba sẽ trồng mấy trăm nghìn héc ta, trồng lúa ở bao nhiêu tỉnh?

Chính phủ Cuba đã đặt mục tiêu trồng lúa với tổng diện tích 200.000 ha vào năm tới-vụ lúa năm 2026, với một chương trình canh tác lúa bao phủ 133 huyện của 14 tỉnh, với sự tham gia của 23.000 nhà sản xuất và nông dân.

Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Nhà nông
Philippines, Indonesia đồng loạt thay đổi các chính sách về lúa gạo, xuất khẩu gạo của Việt Nam tác động thế nào?

Trên nuôi con "thở phổi", dưới thả con "thở mang", tiết kiệm "khối tiền", ông nông dân Hải Phòng này thu tiền tỷ

Nhà nông
Trên nuôi con 'thở phổi', dưới thả con 'thở mang', tiết kiệm 'khối tiền', ông nông dân Hải Phòng này thu tiền tỷ

Mua rồng Nam Mỹ về nhân nuôi rồi vô tư buôn bán trên mạng, một người An Giang bị thu giữ 191 con rồng Nam Mỹ

Nhà nông
Mua rồng Nam Mỹ về nhân nuôi rồi vô tư buôn bán trên mạng, một người An Giang bị thu giữ 191 con rồng Nam Mỹ

"Chợ làng" lạ lùng mùa nước nổi ở An Giang, cầm đèn pin mua bán thứ gì mà xôn xao cả một vùng sông nước?

Nhà nông
'Chợ làng' lạ lùng mùa nước nổi ở An Giang, cầm đèn pin mua bán thứ gì mà xôn xao cả một vùng sông nước?

Đọc thêm

Cặp 'bài tẩy' mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?
Thể thao

Cặp "bài tẩy" mới của HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam gồm những ai?

Thể thao

ĐT Việt Nam vừa chào đón 2 tân binh sinh năm 2000, là Khổng Minh Gia Bảo và Nguyễn Trần Việt Cường

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?
Bạn đọc

Mỏ cát Việt Châu (Phú Thọ) sử dụng phương tiện khai thác chưa đúng phương pháp được phê duyệt?

Bạn đọc

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực khai thác cát của Công ty TNHH Việt Châu (Khu 2, xã Vạn Xuân, Phú Thọ), hàng loạt xe tải và máy xúc “dàn trận” bên bờ sông Hồng và có dấu hiệu sử dụng phương tiện khai thác cát chưa đúng phương pháp được phê duyệt.

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới
Nhà đất

Mỹ mở rộng thuế thép, hàng xuất khẩu Việt Nam đối mặt nguy cơ bị cuốn vào “vòng xoáy” mới

Nhà đất

Đề xuất mở rộng thuế nhập khẩu của Mỹ với hơn 700 mặt hàng chứa thép đang làm dấy lên lo ngại Việt Nam có thể bị “vạ lây”, khi thép và sản phẩm thép Việt Nam chiếm tới 16% kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này.

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi
Tin tức

Công an Hà Nội tiên phong làm sạch dữ liệu phương tiện bằng nền tảng iHanoi

Tin tức

Triển khai kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm, Công an TP Hà Nội đang tiên phong làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe qua nền tảng số iHanoi, với gần 3.000 hồ sơ được người dân cập nhật chỉ trong vài giờ đầu thực hiện.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc
Nhà nông

Bộ trưởng Trần Đức Thắng: Ngành Nông nghiệp và Môi trường viết nên trang sử vẻ vang cùng đất nước, dân tộc

Nhà nông

"80 năm qua, Ngành Nông nghiệp và Môi trường đã viết nên trang sử vẻ vang cùng với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong gian khó, bản lĩnh, ý chí tự lực và tinh thần sáng tạo, khát vọng của những người làm trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường đã được tôi luyện, hun đúc, trở thành nền tảng vững chắc cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hôm nay", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?
Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh, vì sao vẫn có nhiều người tử vong vì bệnh Dại?

Nhà nông

Dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng trong thời gian qua, bệnh Dại tiếp tục có xu hướng gia tăng tại các địa phương trên cả nước. Nguyên nhân do người bị động vật (chó, mèo) nghi dại cắn không tiêm vaccine hoặc tiêm muộn, không đủ liều.

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch
Nhà nông

Khánh Hòa: HTX Dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp đưa sản phẩm của người Chăm phục vụ khách du lịch

Nhà nông

Nghề dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa đã tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng phù hợp với xu thế hiện nay để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp
Y tế

Phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp

Y tế

Chỉ một ngày sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long, ông K. - bệnh nhân bị thoát vị vết mổ vùng thắt lưng hiếm gặp - đã hồi phục và được xuất viện.

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”
Y tế

Cứu sống cho cụ bà 80 tuổi mắc ung thư dạ dày ở vùng “tử huyệt”

Y tế

Mang khối u ác tính nằm tại “điểm tử” hang môn vị và mắc nhiều bệnh nền, cụ bà 80 tuổi tưởng chừng không còn cơ hội sống. Nhưng chỉ sau 1 ngày phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vinmec Cần Thơ, bà đã phục hồi ngoạn mục. 

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La
Giảm nghèo nông thôn

Cây cà phê là cây cho thu nhập tốt, tăng hộ khá giàu, giảm cảnh nghèo ở tỉnh Sơn La

Giảm nghèo nông thôn

Từ những đồi núi hoang sơ, cây cà phê đã bén rễ, sinh sôi, mang lại mùa no ấm, giúp đồng bào dân tộc Sơn La thoát nghèo, làm giàu bền vững.

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?
Đông Tây - Kim Cổ

Tào Tháo kiêng dè ai đến mức không dám dùng, cũng không dám bỏ?

Đông Tây - Kim Cổ

Suốt cuộc đời chinh chiến, Tào Tháo đối mặt với vô số kẻ thù hùng mạnh như Đổng Trác, Viên Thiệu, Lưu Bị, nhưng tất cả đều không đáng sợ bằng nhân vật này.

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học 'hot' ở Hà Nội: 'Tôi vui và hạnh phúc'
Xã hội

Thầy giáo từng được Chủ tịch nước tặng Huân chương, sáng lập trường học "hot" ở Hà Nội: "Tôi vui và hạnh phúc"

Xã hội

Nhận nhiều phần thưởng cao quý, Nhà giáo Nguyễn Văn Hoà vẫn khiêm nhường nói: “May mắn lớn nhất đời tôi là được đứng trên bục giảng".

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ 'la liệt', liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?
Nhà nông

Loại rau đang hot, tên Việt thì quen, tên Tây thì lạ, chất xơ "la liệt", liệu ai ăn cũng tốt, cứ ăn nhiều là hay?

Nhà nông

Rau mì chính, rau Bina Chaya xuất xứ Mexico, rau sắn Nhật là loại rau lạ, chất xơ "la liệt", là các cái tên đang được nhắc đi nhắc lại nghe nhiều tưởng như "đau đầu" ở các diễn đàn "rau nhà tự trồng", các website bán cây cảnh, cây rau giống, các hội nhóm, trang mạng xã hội...Đành rằng, rau mì chính ăn là tốt, rau Bina Chaya có nhiều vi khoáng, rau sắn Nhật ăn ngon, ngọt như mì chính. Nhưng có phải ai cũng ăn, cứ ăn nhiều là hay?

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu
Văn hóa - Giải trí

Việt Nam từ “thị trường khán giả” đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Văn hóa - Giải trí

Hai đêm diễn bùng nổ của “ông hoàng Kpop” G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu. Đằng sau ánh đèn rực rỡ là tầm nhìn và chiến lược dài hạn, khi những tập đoàn tiên phong như Vingroup đang từng bước đặt nền móng cho kỷ nguyên công nghiệp văn hoá và du lịch âm nhạc Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Sẽ cân nhắc kỹ quy định cho phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng

Tin tức

Trước ý kiến của một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định cho phép phạm nhân lưu trữ trứng, tinh trùng "thiếu tính khả thi", Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Chính phủ sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội thông qua.

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản
Văn hóa - Giải trí

“Người đẹp Tây Đô” chính thức lên đường chinh phục Miss International 2025 tại Nhật Bản

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đến Nhật Bản chinh phục vương miện Miss International 2025, cuộc thi kéo dài trong vòng 2 tuần.

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách
Chuyển động Sài Gòn

Công an phường ở TP.HCM giúp công dân Pháp đoàn tụ người thân sau hơn 13 năm xa cách

Chuyển động Sài Gòn

Công an phường Tân Thành, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ công dân quốc tịch Pháp đoàn tụ với người thân sau hơn 13 năm xa cách.

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa
Video

Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Xây dựng Đảng là đạo đức, văn minh chính là đỉnh cao văn hóa

Video

Đó cũng là ý kiến của ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tại tọa đàm trực tuyến “Góp ý vào Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng” với chủ đề “Kiến tạo khát vọng Việt Nam hùng cường”, do Báo Nông thôn Ngày nay/Báo điện tử Dân Việt tổ chức.

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
Pháp luật

Nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân ở Huế sau mưa lũ
9

Pháp luật

Cơ quan công an ở TP. Huế cảnh báo tình trạng nhóm người lạ mặt giả danh đoàn từ thiện để lừa đảo người dân trên địa bàn sau mưa lũ.

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng
Chuyển động Sài Gòn

CSGT cảnh báo bán xe không sang tên, chủ cũ đối diện nguy cơ phạt nặng chục triệu đồng

Chuyển động Sài Gòn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo người dân khẩn trương rà soát và chấp hành đúng quy định về mua, bán, sang tên xe, tránh rủi ro pháp lý và nguy cơ bị phạt đến 12 triệu đồng.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là 'ước mơ lớn', chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung
Kinh tế

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Tăng trưởng 2 con số là "ước mơ lớn", chuyên gia chỉ ra 3 vấn đề lớn cần bổ sung

Kinh tế

Tại Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng 2 con số trở lên. Góp ý về vấn đề này, PGS.TS Vũ Sỹ Cường cho rằng, cần phải lường trước thách thức sẽ xảy ra là gì để đưa ra bài toán "đối đáp" hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
Tin tức

Đại biểu Quốc hội đề nghị chưa cho phép phạm nhân hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng
10

Tin tức

Ủng hộ việc thu thập thông tin sinh trắc học của phạm nhân, tuy nhiên một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng việc cho phép phạm nhân có quyền hiến mô, lưu trữ trứng, tinh trùng là vấn đề phức tạp, cần nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trước khi đưa vào luật.

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị
Xã hội

Cụ ông 85 tuổi lái xe 19km, đi lạc hơn 1.500 km sang Croatia vì tin vào định vị

Xã hội

Một cụ ông 85 tuổi ở Pháp dự định lái xe 19km đến phòng khám, nhưng hệ thống GPS đã đưa ông đi nhầm đường hơn 1.500 km, xuyên qua Italy rồi đến tận Croatia.

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra
Tin tức

Hà Nội chi gần 870 tỷ đồng bổ cập nước sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập khu Ngoại giao đoàn, Ciputra

Tin tức

Hà Nội đầu tư 869 tỷ đồng để xây dựng công trình khẩn cấp để bổ cấp nước cho sông Tô Lịch, giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Ngoại giao đoàn, Tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế
Bạn đọc

SeABank Thái Nguyên bị phát hiện hàng loạt vi phạm: Cho vay nhưng không có bảo đảm, ưu đãi cho đối tượng hạn chế

Bạn đọc

Cấp tín dụng không có bảo đảm, cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho đối tượng hạn chế không đúng quy định pháp luật, đó chỉ là một trong hàng loạt sai phạm tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Thái Nguyên vừa bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh khu vực 5 phát hiện.

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga
Thế giới

Tổng thống một nước châu Âu cảnh báo nóng các nước EU đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh với Nga

Thế giới

Serbia có nguy cơ rơi vào thế khó do châu Âu đang chuẩn bị chiến tranh với Nga, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić phát biểu trên kênh Pink TV.

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng
Kinh tế

Đèo D'ran và đèo Gia Bắc tại Lâm Đồng sẽ được sửa chữa khẩn cấp với chi phí hơn 9 tỷ đồng

Kinh tế

UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp xử lý, khắc phục sạt lở tại đèo D'ran và đèo Gia Bắc với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng.

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City
Kinh tế

Sở hữu 1m² đất, tận hưởng 25m² xanh, gấp 15 lần nội đô: Lý do giới tinh hoa chọn Vinhomes Wonder City

Kinh tế

Không chỉ kiến tạo chuẩn mực sống xanh thời thượng và sống sang bền vững cho cư dân, Vinhomes Wonder City còn là minh chứng sống động khẳng định tầm nhìn đầu tư khác biệt của giới tinh hoa tại phía Tây Hà Nội.

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh
Doanh nghiệp

Agribank đồng hành cùng Hà Nội chuyển đổi số với Kiosk thông minh

Doanh nghiệp

Chiều ngày 10/11, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử được long trọng tổ chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội (258 Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội). Agribank vinh dự là đơn vị tài trợ Kiosk, đồng hành cùng TP Hà Nội nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công tiện ích, nhanh chóng, minh bạch; góp phần thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cải cách hành chính theo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Không chỉ Vũng Tàu, một xã tại TP.HCM đang định hướng phát triển du lịch biển đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

Xã Hồ Tràm được định hướng phát triển du lịch theo hướng xanh - bền vững - đẳng cấp, góp phần đưa TP.HCM mới trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hàng đầu của khu vực.

Tin đọc nhiều

1

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

Clip nhạy cảm của người đàn ông với nhiều phụ nữ ở Hải Hậu (Ninh Bình), Nhà trường lên tiếng

2

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

Nguyên Giám đốc Công an TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng từ trần

3

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông "thân mật" với nhiều phụ nữ là ai?

Vụ clip nhạy cảm ở Hải Hậu (Ninh Bình): Người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ là ai?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại "nóng"

Giá vàng hôm nay mới nhất (10/11) tăng chóng mặt: Nhà vàng vừa bán đã hết, chợ đen lại 'nóng'

5

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội "bùng" phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc

Công an vào cuộc xác minh tố cáo khách sạn ở Hà Nội 'bùng' phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền 3 ngày gây bức xúc