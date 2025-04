Chuyển khai thác nhiều chuyến bay sang nhà ga T3

Chiều 17/4, hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, đơn vị chính thức khai thác tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cho các chuyến bay nội địa, sau khi chuyến bay thương mại đầu tiên VN1286 từ TP.HCM đi Vân Đồn của hãng được thực hiện thành công tại nhà ga mới này.

Theo kế hoạch, từ 0 giờ ngày 19/4, toàn bộ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hà Nội của Vietnam Airlines sẽ được chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Tiếp đó, từ ngày 28/4, các chuyến bay nội địa còn lại của hãng cũng sẽ chuyển sang hoạt động tại nhà ga này, ngoại trừ các đường bay giữa TP.HCM và Côn Đảo, Rạch Giá, Cà Mau vẫn tiếp tục thực hiện tại nhà ga T1 như hiện nay.

Các chuyến bay của hai hãng hàng không khác thuộc Vietnam Airlines Group là Pacific Airlines và VASCO vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 cho đến khi có thông báo mới.

Từ 0 giờ ngày 19/4, toàn bộ các chuyến bay giữa TP.HCM và Hà Nội của Vietnam Airlines sẽ được chuyển sang khai thác tại nhà ga T3. Ảnh: VNA

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vấn đề hành khách đặc biệt lưu ý là giữa nhà ga T1 (nội địa cũ), T2 (quốc tế) và T3 có khoảng cách tách biệt; thời gian di chuyển giữa các nhà ga có thể mất khoảng 20 phút tùy theo tình trạng giao thông. Để thuận tiện di chuyển từ T1 hoặc T2 (đối với khách nối chuyến) sang T3, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe shuttle bus miễn phí do Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí (với tần suất trung bình khoảng 20 phút mỗi chuyến), hoặc các loại xe công nghệ, taxi.

Ngoài ra, hành khách nên kiểm tra kỹ thông tin về nhà ga khởi hành được in trên vé, tìm hiểu sơ đồ nhà ga T3 và ưu tiên sử dụng các hình thức làm thủ tục trực tuyến qua website, ứng dụng di động hoặc kiosk tại sân bay. Để hành trình diễn ra thuận lợi, hành khách nên đến đúng nhà ga T3 và có mặt tại sân bay ít nhất 2 tiếng trước giờ khởi hành để tránh phát sinh chậm trễ không mong muốn.

Tại nhà ga T3, hành khách có thể trải nghiệm dịch vụ làm thủ tục thông minh qua ứng dụng VNeID do Bộ Công an phát triển – cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ check-in đến kiểm tra an ninh, lên tàu bay chỉ bằng khuôn mặt, không cần xuất trình giấy tờ.

Nhà ga T3 là công trình hàng không hiện đại nhất cả nước. Ảnh: VNA

Tại nhà ga T3, Vietnam Airlines đã bố trí các quầy làm thủ tục từ số 56 đến 109, cùng với 22 quầy check-in tự động, giúp hành khách tiết kiệm thời gian và tăng tính chủ động trong quá trình làm thủ tục.

Theo thông tin, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức vào ngày 19/4, nhân dịp chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Dự án nhà ga T3 hiện là công trình hàng không hiện đại hàng đầu cả nước. Dự án gồm 4 hạng mục chính: Nhà ga hành khách, nhà xe cao tầng kết hợp dịch vụ phi hàng không, hệ thống cầu cạn trước nhà ga và sân đỗ máy bay với tổng mức đầu tư 10.990 tỷ đồng.

Công trình là nhà ga hành khách quốc nội có công suất 20 triệu hành khách/năm, đáp ứng 7.000 hành khách/giờ cao điểm, khai thác được tất cả các loại tàu bay code C và code E, giải quyết căn bản tình trạng tắc nghẽn tại sân bay Tân Sơn Nhất.