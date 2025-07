CLB CAHN chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U17 Brazil

Pháp luật

Công an vây bắt ô tô 7 chỗ ở Nghệ An chở 2 bao tải chứa đầy ma túy; tạm giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn chết người do mâu thuẫn đất đai; bắt ông Lê Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế... là những tin nóng 24 giờ qua.