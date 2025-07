Văn hóa - Giải trí

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim Law and the City (Phố Luật Seocho) với sự tham gia của hai diễn viên đình đám Lee Jong Suk (đóng vai Ahn Ju Hyeong) và Moon Ga Young (đóng vai Kang Hui Ji). Lịch chiếu và khung giờ phát sóng phim Law and the City (Phố Luật Seocho) đang nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.