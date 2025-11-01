Chủ đề nóng

Thể thao
Thứ bảy, ngày 01/11/2025 12:15 GMT+7

CLB Công an TP.HCM vs Hải Phòng: Bất bại sân nhà có phá dớp kỵ rơ

Lê Giang Thứ bảy, ngày 01/11/2025 12:15 GMT+7
CLB Công an TP.HCM bất bại trên sân nhà kể từ đầu mùa, đây là niềm tin để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức phá dớp kỵ rơ trước Hải Phòng ở vòng 9 V.League.
CLB Công an TP.HCM sẽ trở sân nhà Thống Nhất tiếp Hải Phòng lúc 19h15 ngày 1/11 trên ở vòng 9 LPBank V.League 2025/2026. Trong bối cảnh cần 3 điểm để bám nhóm dẫn đầu, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức đứng trước bài kiểm tra kỵ rơ.

Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức vừa thua 0-1 trên sân Hàng Đẫy trước CLB CAHN trong trận derby ngành công an dù chơi hơn người. Việc bộc lộ vấn đề ở khâu tận dụng cơ hội khiến họ phải trả giá. Sau 8 trận, họ có 14 điểm (4 thắng, 2 hòa, 2 thua), tạm xếp thứ 5 và cần một kết quả tích cực để giải tỏa áp lực.

Tiến Linh cần tận dụng tốt cơ hội các đồng đội tạo ra khi đối đầu với hàng phòng ngự chặt chẽ của Hải Phòng.

CLB Công an TP.HCM nhiều khả năng giữ khung 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, ưu tiên khối đội hình cân bằng và chuyển trạng thái nhanh. Tiến Linh đóng vai trung tâm trên hàng công, là điểm đến cho các pha tạt và căng ngang của Quang Hùng và Huy Toàn, đồng thời tạo khoảng trống cho hai biên khai thác.

Bên kia chiến tuyến, Hải Phòng đang bất bại 4 trận liên tiếp và cũng sở hữu 14 điểm, tham gia cuộc đua nhóm dẫn đầu. Phong độ ổn định cùng sự tự tin trước đối thủ luôn kỵ rơ mình biến đội khách thành chướng ngại khó lường. CLB Công an TP.HCM chỉ hòa 1, thua 4 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Hải Phòng.

HLV Chu Đình Nghiêm dự kiến dùng 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 với nhịp độ cao và phối hợp trung lộ nhanh. Họ chủ trương kiểm soát bóng vừa đủ để kéo giãn trục dọc đối phương, chờ thời điểm trừng phạt sai sót ở tuyến hai.

Trận đấu này, đội nào kiểm soát được nhịp và các pha bóng hai sẽ chiếm ưu thế chủ động, đặc biệt trong 15 phút đầu mỗi hiệp khi cường độ pressing đạt đỉnh. Chìa khóa thế trận sẽ được định đoạt bởi trục giữa Việt Hoàng – Quốc Cường - Makrillos (CLB Công an TP.HCM) đối đầu Hữu Nam – Triệu Việt Hưng - Minh Dĩ (Hải Phòng).

Nguyễn Thái Quốc Cường và Makrillos là ngòi nổ quan trọng của CLB Công an TP.HCM.

Việc các ngoại binh như Endrick và Utizig Raphael khiến hàng công của CLB Công an TP.HCM gặp bế tắc trong 2 trận trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB CAHN. Ngòi nổ Makrillos sẽ cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong các pha điều bóng và kiến tạo cho Tiến Linh và Williams. Trong khi đó, Nguyễn Thái Quốc Cường cần quyết đoán hơn trong các pha dứt điểm hoặc chuyền cho đồng đội để tạo đột biến thay vì cầm bóng xộc thẳng vào vòng cấm như thói quen trước đây. Điều này sẽ mở khoá đường vào khung thành thủ môn Đình Triệu.

Trong khi đó, cặp ngoại binh Tagueu và Luiz Antonio của Hải Phòng đang vào phom, hứa hẹn mang lại khác biệt nhờ khả năng tì đè, làm tường và dứt điểm ở các khoảng trống hẹp. Đây là điều HLV Chu Đình Nghiêm sẽ yêu cầu các học trò thực hiện để giành điểm trên sân Thống Nhất.

Đội hình dự kiến:
- CLB Công an TP.HCM: Patrik Lê Giang, Matheus Felipe, Hoàng Phúc, Makrillos Peter, Gia Bảo, Quốc Cường, Quang Hùng, Đức Phú, Tiến Linh, Williams.
- Hải Phòng: Đình Triệu; Tiến Dũng, Trung Hiếu, Nhật Minh, Mạnh Dũng; Hữu Nam, Việt Hưng, Luiz Antonio; Minh Dĩ, Friday, Tagueu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

