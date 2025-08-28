CLB Hòa Bình giải thể?

CLB Hòa Bình trước nguy cơ giải thể?

CLB Hòa Bình đang đứng trước viễn cảnh ảm đạm, khi nguy cơ không thể tham gia Giải Hạng Nhất Quốc gia mùa 2025/2026 trở thành hiện thực, sau quá trình sáp nhập tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và Vĩnh Phúc thành tỉnh Phú Thọ mới.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, nếu không có sự can thiệp kịp thời từ các mạnh thường quân, cái tên CLB Hòa Bình có thể chỉ còn là ký ức trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

CLB Hòa Bình có nguy cơ bỏ giải hạng Nhất Quốc gia 2025/2026.

Nguyên nhân chính xuất phát từ quyết định của địa phương mới không tiếp tục tài trợ cho đội bóng sau sáp nhập, đẩy CLB Hòa Bình đến bờ vực giải thể. Nhiều thành viên CLB đã nhận được thông báo về khả năng tan rã, dù đội vẫn chưa chính thức tuyên bố dừng hoạt động hoặc rút khỏi giải đấu.

Trước đó nỗ lực đổi tên thành Hưng Yên FC đã thất bại, nhưng ban lãnh đạo đang tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ các địa phương khác để duy trì sự tồn tại.

Tình hình tài chính bất ổn không chỉ là vấn đề riêng của CLB Hòa Bình mà còn là câu chuyện chung của nhiều đội bóng ở Giải Hạng Nhất 2025/2026. Long An, Khánh Hòa và Thanh niên TP.HCM trước đó cũng từng đối mặt với nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng, nhưng nhờ sự chung tay từ địa phương và các nhà tài trợ, họ đã trụ lại. Nhưng trường hợp của Hòa Bình FC dường như nghiêm trọng hơn khi không có dấu hiệu rõ ràng về sự hỗ trợ tài chính.

Sau khi PVF-CAND được thăng lên V.League thay thế Quảng Nam FC – đội đã giải thể, Giải Hạng Nhất hiện chỉ còn 11 đội. Nếu CLB Hòa Bình không tham dự, con số này có thể giảm xuống còn 10, đặt ra thách thức lớn cho ban tổ chức khi lịch thi đấu đã được bốc thăm từ trước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng giải đấu mà còn gây khó khăn trong việc điều chỉnh lịch trình và thể thức thi đấu.

