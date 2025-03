CLB SLNA cần làm gì để chống gian lận tuổi?

SLNA và những giải pháp quyết liệt chống gian lận tuổi

Để hiểu rõ hơn vấn đề này phóng viên Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Trần Quang Dũng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA.

Phóng viên: Sau sự cố ở đội U11 SLNA ở mùa giải 2024, đến nay SLNA đã có những chuyển biến như thế nào để bài trừ vấn đề gian lận tuổi cầu thủ?

Ông Trần Quang Dũng: Không phải đến sự cố của đội U11 SLNA tại mùa giải 2024, vấn đề gian lận tuổi mới được quan tâm. Ngay từ cuối năm 2023, khi tôi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm, đã tham mưu cho lãnh đạo CLB đề ra các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Vận động viên tham gia tuyển sinh vào lớp U11 SLNA. Ảnh: Đức Anh.

Từ khi nhà tài trợ mới Tân Long vào tiếp quản SLNA, họ đã thể hiện rõ mong muốn xây dựng một hệ thống đào tạo bài bản, nhằm tạo ra những cầu thủ chất lượng cho đội 1, cũng như cung cấp nguồn nhân lực dồi dào cho các đội tuyển trẻ quốc gia. Điều này không chỉ giúp nâng cao hình ảnh của nhà tài trợ mà còn khôi phục danh tiếng của một CLB từng sản sinh ra nhiều cầu thủ kiệt xuất, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Muốn làm được điều đó, việc đào tạo cầu thủ phải đảm bảo các tiêu chí quan trọng: năng khiếu, thể hình, tư duy chiến thuật và đặc biệt là đúng độ tuổi. Việc xác định chính xác độ tuổi không chỉ giúp đánh giá đúng năng lực và tiềm năng của cầu thủ mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững. Ngược lại, gian lận tuổi có thể tạo lợi thế nhất thời nhưng sẽ kìm hãm sự tiến bộ lâu dài.

Vì vậy, CLB SLNA xác định mục tiêu quan trọng là đào tạo cầu thủ chất lượng thay vì chạy theo thành tích trước mắt. Do đó, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác chống gian lận tuổi ở các tuyến trẻ. Sau sự cố tại đội U11 SLNA ở mùa giải 2024, chúng tôi càng quyết tâm hơn trong việc làm sạch triệt để vấn nạn gian lận tuổi tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA.

Phóng viên: Vậy Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA đã triển khai những giải pháp gì để triệt để vấn nạn gian lận tuổi?

Ông Trần Quang Dũng: Trước tiên, về công tác tuyển chọn vận động viên vào trung tâm, CLB SLNA đã phối hợp với Sở Tư pháp và Công an Nghệ An để kiểm tra thông tin cá nhân của tất cả các cầu thủ trúng tuyển vào Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức các đoàn công tác đến trực tiếp các trường học nơi các vận động viên từng theo học để kiểm tra sổ đăng bộ cấp tiểu học, xác minh độ tuổi thực của từng cầu thủ.

Ông Trần Quang Dũng - Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA (bên trái). Ảnh tư liệu



Bên cạnh đó, Trung tâm đã thành lập một tổ chuyên trách gồm các huấn luyện viên giàu kinh nghiệm để đánh giá thể chất, tư duy và tính cách của các cầu thủ. Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường so với độ tuổi khai báo, Trung tâm sẽ tiến hành điều tra lại để đảm bảo tính minh bạch trong tuyển chọn.

Song song với công tác tuyển chọn, thời gian qua, Trung tâm cũng đã tiến hành rà soát toàn bộ vận động viên đang tập luyện. Trung tâm đã phối hợp với Phòng An ninh nội địa (PA03) Công an Nghệ An và các trường học để đối chiếu thông tin, xác minh độ tuổi thực của các cầu thủ. Kết quả rà soát cho thấy, những cầu thủ quá tuổi nhưng đủ năng lực chuyên môn đã được chuyển lên các đội phù hợp với lứa tuổi thực. Đồng thời, trong năm 2025, Trung tâm đã thanh lý hợp đồng với khoảng 30 vận động viên quá tuổi nhưng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Ngoài ra, trong các cuộc họp nội bộ, Trung tâm luôn quán triệt đến các huấn luyện viên trưởng về trách nhiệm theo dõi sát sao cầu thủ. Nếu phát hiện cầu thủ có dấu hiệu bất thường về cấu trúc giải phẫu so với các bạn cùng trang lứa, HLV phải báo cáo lên ban lãnh đạo Trung tâm để kiểm tra. Đặc biệt, huấn luyện viên trưởng của từng lớp phải chịu trách nhiệm trực tiếp về bất kỳ sai lệch nào liên quan đến độ tuổi của cầu thủ thuộc quyền quản lý.

Phóng viên: Theo ông, để ngăn chặn triệt để gian lận tuổi trong bóng đá trẻ, cần có những điều chỉnh gì từ phía Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam?

Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA mong muốn sẽ có những điều chỉnh từ liên đoàn trong điều lệ của các giải trẻ. Ảnh: Chung Lê.



Ông Trần Quang Dũng: Nhằm đảm bảo sự công bằng cho các đội bóng khi tham gia các giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, Liên đoàn cần điều chỉnh một số quy định trong điều lệ giải đấu. Cụ thể, ngoài việc yêu cầu các đội tham dự cung cấp các loại giấy tờ như trước đây, cần bổ sung thông tin về sổ đăng bộ cấp tiểu học của các vận động viên. Đồng thời, cần có xác thực từ Sở Tư pháp tại địa phương nơi cầu thủ sinh ra để đảm bảo tính chính xác của thông tin trên Hệ thống tư pháp Việt Nam, tránh sai lệch hoặc gian lận.

Tôi tin rằng với những quy định chặt chẽ này, tình trạng gian lận tuổi cầu thủ sẽ khó xảy ra, từ đó đảm bảo sự công bằng cho tất cả các đội tham gia giải đấu.

Phóng viên: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!