Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vụ kẹo rau củ Kera

Ngày 19/5, Bộ Công an cho biết: Quá trình điều tra mở rộng, căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021) về tội “Lừa dối khách hàng” và khởi tố bị can đối với 4 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life cùng về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm”.