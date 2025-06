Theo Công an tỉnh Gia Lai: Bị can Phạm Xuân Tràng (SN 1991, trú xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ, Gia Lai) khi đang bị tạm giam để điều tra về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tử vong tại phân trại tạm giam khu vực Đức Cơ.

Để tìm hiểu vụ việc, chúng tôi đã phỏng vấn bị can Siu Hiếp (SN 2003, trú xã Ia Dom người ở cùng buồng giam với bị can Tràng) và anh Hoàng Danh Thăng (SN 1980, trú thị trấn Đức Cơ là cậu ruột của Tràng), người sử dụng điện thoại Livestream trên mạng xã hội gây hiểu lầm và có những bình luận sai sự thật. Một số phần tử phản động sử dụng Clip trên để cắt ghép, công kích, xuyên tạc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự

Công an Gia Lai đề nghị mọi người nên cảnh giác, làm chủ cảm xúc của bản thân, có trách nhiệm với việc quay Clip đăng tải, chia sẻ và Livestream các sự việc lên mạng xã hội, gây hiểu lầm, hoang mang trong dư luận xã hội; tạo điều kiện cho phần tử xấu, bọn phản động có cơ hội chống phá, xuyên tạc; nếu hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.