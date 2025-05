Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thủy Tạ vừa vinh dự đón nhận giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế tại Lễ Công bố Quyết định Khen thưởng Phong trào “Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2024”, ghi nhận những thành tích của công ty trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua tuyên truyền nâng cao tinh thần tuân thủ pháp luật cho toàn thể đội ngũ, đảm bảo an sinh cho các cán bộ nhân viên, cũng như luôn quan tâm đến công tác giữ gìn an ninh trật tự, đóng góp cho an ninh kinh tế và trật tự xã hội tại địa phương nơi đơn vị kinh doanh.