Mô hình nuôi trùn quế, ví như "con ăn bẩn ở dơ" của ông Nguyễn Văn Chào, xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thông Bình và xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng tháp cũ) đang thu hút sự quan tâm, tham quan, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của các nông dân trong vùng.

Mô hình nuôi trùn quế, sản xuất phân trùn quế của ông Chào như là cách làm nông nghiệp sạch, nông nghiệp tuần hoàn, biến chất thải chăn nuôi thành một sản phẩm có giá trị kinh tế cao, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mang lại lợi ích cho cộng đồng và môi trường.

Vốn là người con của vùng đất Đồng Tháp Mười, nơi nổi tiếng với những cánh đồng lúa bạt ngàn, ông Nguyễn Văn Chào, một nông dân kỳ cựu ở xã Tân Thành, huyện Tân Hồng, luôn đau đáu về những vấn đề mà người nông dân phải đối mặt.

Một trong những vấn đề đó là sự phụ thuộc vào phân bón hóa học và tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi, đặc biệt là phân bò, gây ra.

Nông nghiệp truyền thống đã mang lại cơm áo, nhưng cũng để lại những hệ lụy khó lường cho đất đai và nguồn nước.

Ông Chào hiểu rằng, để phát triển nông nghiệp bền vững, không thể mãi mãi sống dựa vào các loại phân bón có nguồn gốc từ các hóa chất.

Cần có một giải pháp toàn diện về xử lý chất thải trong chăn nuôi, trồng trọt, biến thành phân bón hữu cơ, vừa giải quyết vấn đề kinh tế, vừa bảo vệ môi trường.

Hiệu quả kinh tế từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn-nuôi trùn quế, sản xuất phân hữu cơ từ phân trùn quế có kết quả kinh tế ấn tượng. Trong ba năm gần nhất, cơ sở nuôi "con ăn bẩn ở dơ" thải ra thứ phân sạch của ông Chào đã đạt doanh thu hàng năm hơn 6,2 tỷ đồng, với lợi nhuận gần 1 tỷ đồng.

Đây là một con số chứng minh rằng mô hình nông nghiệp bền vững không chỉ là lý thuyết mà hoàn toàn có thể mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Điều đáng nói, mô hình nuôi trùn quế, sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phân trùn quê của gia đình ông Chào còn tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động địa phương, với mức thu nhập bình quân 84 triệu đồng/năm, góp phần tích cực vào việc cải thiện đời sống kinh tế tại địa phương.

Dưới đây là clip về mô hình nuôi trùn quế-"con ăn bẩn ở dơ" thải ra loại phân sạch của ông Nguyễn Văn Chào-Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 đến từ tỉnh Đồng Tháp.